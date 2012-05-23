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Acer ve ASUS, güz döneminde güncellenmiş Atom işlemci ve Tizen OS barındıran netbooklar planlıyor

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha taşınabilir bir laptop sunmak amacı etrafında şekillenen netbook konsepti, yaklaşık 4 yıldır rafları süslüyor. İlk iki yılında büyük bir sıçrama yapan netbook modelleri, tablet ve Ultrabook modellerinin piyasaya girişiyle durgunluk dönemine girmiş durumda. Intel'in gelecek yıl ki Silvermont işlemci güncellemesi ile yeniden atılım yapmak isteyen netbook pazarında firmalar da desteğini sürdürüyor.

DigiTimes sitesinin kaynaklara dayandırarak verdiği bilgiye göre güz döneminde Intel, hali hazırda Cedar Trail platformuna ait Atom N2600 ve N2800 işlemcileri performans anlamında güncelleyecek.  Acer ve ASUS firmaları bu güncelleme ile birlikte yeni netbook modellerini piyasaya sürecek.

Windows 8 işletim sistemi yüklü olacak modellerin yanında ikili, Tizen işletim sistemi taşıyan modelleri de piyasaya sürmeyi planlıyor.

İlk olarak akıllı telefonlarda kendisine yer bulacağı belirtilen Tizen işletim sistemi, böylece dizüstü segmentine de yelken açmış olacak. Android işletim sisteminin aksine Tizen'in netbook sektöründe tutunabileceği beklentisi hakim.

Her ne kadar netbook modellerine olan talep durgunluğa girmiş olsa da gelişmekte olan ülke pazarlarında güçlü bir talep bulunuyor. Üreticiler netbook segmentinin ilgiyi üzerinde tutmaya devam edeceği konusunda hem fikir.

ASUS ve Acer'ın yıllık 3.5 milyon netbook üretimi yapabilme imkanı bulunuyor. Ancak talebe bağlı olarak üretim de sınırlanıyor.

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JoeyBane 6 yıl
On numara tasarımı var. Kalvyesi de rahat kullanım vaad ediyor. Kırmızı olan alınası.
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