Acer’dan 21 inçlik kavisli oyuncu dizüstü bilgisayarı geliyor

Sürekli gelişen yonga ve üretim teknolojileri sayesinde çok ince bilgisayar sistemlerini kullanabiliyoruz. Bununla birlikte oyuncu dizüstü bilgisayarları halen belirli bir seviyenin üzerinde ve güce paralel olarak boyutlar da artıyor. Acer ise yeni bir rekora imza atmak üzere.

Sektörden gelen bilgilere göre Acer, 21 inç büyüklüğünde üstelik kavisli ekrana sahip bir oyuncu dizüstü modeli hazırlıyor. Dizüstü bilgisayar şimdiye kadar ki en büyük oyuncu dizüstü modeli olacak. Çift ekran kartı barındıracak olan modelde 4 adet SSD sürücü, çift 330W güç adaptörü ve en az 5 soğutma fanı kullanılacak.

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Özelliklere bakıldığında devasa boyutların şaşırtıcı olmayacağı aşikar. Şaşırtıcı olan ise kavisli ekranı. Oyuncu donanımları konsepti karşımıza hep düz ekranlı dizüstü modelleri çıkarmıştı. İlk defa kavisli ekran konsepti göreceğiz. Elbette bunun için kasa kısmında da optimizasyonlar yapılması gerekiyor.

Aslında mobil tarafta yıllardır büyük uğraşlar verilen ve çok kısıtlı olarak başarıya ulaşabilen kavisli yapılar dizüstü segmentinde de aynı sorunlara sahip. Kasa kısmı nasıl eğim kazanacak, donanım bileşenleri nasıl yerleştirilecek bunlar henüz netlik kazanmış değil. Acer’ın bu anlamda yoğun çaba göstermesi gerekecek. Cihazın gelecek yıl ortalarında piyasada olması bekleniyor.