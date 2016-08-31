Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer’dan 21 inçlik kavisli oyuncu dizüstü bilgisayarı geliyor

Bugüne kadar genelde 17-18 inç boyutunda oyuncu dizüstü bilgisayarları görmekteydik. Acer ise 21 inçlik oyuncu bilgisayarı ile yeni bir rekor kırmaya hazırlanıyor.
2 yıl
5b
1
19
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sürekli gelişen yonga ve üretim teknolojileri sayesinde çok ince bilgisayar sistemlerini kullanabiliyoruz. Bununla birlikte oyuncu dizüstü bilgisayarları halen belirli bir seviyenin üzerinde ve güce paralel olarak boyutlar da artıyor. Acer ise yeni bir rekora imza atmak üzere.

Sektörden gelen bilgilere göre Acer, 21 inç büyüklüğünde üstelik kavisli ekrana sahip bir oyuncu dizüstü modeli hazırlıyor. Dizüstü bilgisayar şimdiye kadar ki en büyük oyuncu dizüstü modeli olacak. Çift ekran kartı barındıracak olan modelde 4 adet SSD sürücü, çift 330W güç adaptörü ve en az 5 soğutma fanı kullanılacak.

Ayrıca Bkz. "Intel’den 3D NAND SSD ürünleri"

Özelliklere bakıldığında devasa boyutların şaşırtıcı olmayacağı aşikar. Şaşırtıcı olan ise kavisli ekranı. Oyuncu donanımları konsepti karşımıza hep düz ekranlı dizüstü modelleri çıkarmıştı. İlk defa kavisli ekran konsepti göreceğiz. Elbette bunun için kasa kısmında da optimizasyonlar yapılması gerekiyor.

Aslında mobil tarafta yıllardır büyük uğraşlar verilen ve çok kısıtlı olarak başarıya ulaşabilen kavisli yapılar dizüstü segmentinde de aynı sorunlara sahip. Kasa kısmı nasıl eğim kazanacak, donanım bileşenleri nasıl yerleştirilecek bunlar henüz netlik kazanmış değil. Acer’ın bu anlamda yoğun çaba göstermesi gerekecek. Cihazın gelecek yıl ortalarında piyasada olması bekleniyor.

 

http://www.techradar.com/news/mobile-computing/laptops/could-acer-unleash-a-monster-gaming-laptop-with-a-21-inch-curved-screen--1327394 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
turkprince 2 yıl en beğenilen
Dizüstü değil sırtüstü olmuş bu
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Medyy 2 yıl
"Bugüne kadar en fazla 17 inçe kadar ekran boyutlarında gördüğümüz oyuncu dizüstü bilgisayarlar..."
18.4" uçmuş heralde
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaptanos 2 yıl
"Şimdiye kadar en büyük 17 inçlik oyuncu Çift ekran kartı barındıracak olan modelde 4 adet SSD sürücü, çift 330W güç adaptörü ve en az 5 soğutma fanı kullanılacak."
Bu nasıl bir Türkçe, bu forumda artık düzgün haber okuyamıyoruz. Yazık, gerçekten yazık.
"Şimdiye kadar en büyük 17 inçlik oyuncu Çift ekran kartı barındıracak olan modelde 4 adet SSD sürücü, çift 330W güç adaptörü ve en az 5 soğutma fanı kullanılac...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 2 yıl
Allah aşkına Ekrem Haber yapmasın eyyy Donanımhaber duyun bizi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MHEC 2 yıl
masaya koysan koyduğun yer eriyip delik açılır yere düşer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 2 yıl
Diz yakıcı ve diz çürütücü olmuş resmen! :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Andrew21 2 yıl
ööööh oldum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 2 yıl
HP HDX : 20 inch laptop.
Çok da güzel aletti, kumandası falan efsaneydi resmen.
O zamanlarda "oyuncu laptop" diye bir segment yoktu ama eğer olsaydı bu ağababası olurdu.

Gençler için, sitenin aksine gerçek bilgidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 2 yıl
Bu mu bizim dizimizin üstünde olacak, yoksa biz mi bunun dizinin üstünde anlayamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selmand 2 yıl
4 adet ssd ne yahu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 2 yıl
Bende x550jx var 15.6 inç soğutma sistemi yok ama ısınmıyor GTX 950M i7 5. Nesil 12 GB ram Bunlar abartı bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yunus0303 2 yıl
Sli düzeninde bataryadayken iken gpu hızlarını 500 er mhz e çekerler olur biter :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turkprince 2 yıl en beğenilen
Dizüstü değil sırtüstü olmuş bu
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +274 12 Angry Men +163 Informed +150 serdar_k +123 madmahmutd +116 csh +92 aca-n +86 flowerhorn +84 Chronotide +76 CoreXXX +63
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5034 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
acer, acer predator 21 ve
3 etiket daha Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung’da büyük şok: Note 7, milyar dolarlık zarara sebep olabilir 2 yıl Sony Xperia XZ: Yeni amiral gemisi ile tanışın 2 yıl Sony Xperia X Compact: Artık canavar değil 2 yıl USB Tip-C kablolara yerleşik HDMI desteği geliyor 2 yıl Türk Telekom CEO’u Rami Aslan beklenmedik hamle: görevi bırakıyor 2 yıl Instagram’a yakınlaştırma (zoom) özelliği geldi 2 yıl İrlanda kendini kurtarmak için Apple'ın cezasını temyize götürüyor 2 yıl Dropbox şifrenizi değiştirin: 68 milyon kişinin kullanıcı bilgisi çalındı 2 yıl HP’den hoparlör görünümlü masaüstü bilgisayar 2 yıl MSI Gaming Z GeForce GTX 1070 video inceleme 2 yıl Lenovo Yoga Tab 3 Plus çıtayı yükseltiyor 2 yıl Lenovo Yoga Book: Tablet konseptine ilginç bir bakış açısı 2 yıl Samsung Gear S3 tanıtıldı 2 yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan inanılmaz kasırga görüntüleri (VİDEO) 2 yıl BMW 2020'ye kadar 7 Serisinin coupe versiyonunu satışa sunmayı planlıyor 2 yıl Apple, iCloud’a 2 TB depolama seçeneği ekledi 2 yıl Asus ZenWatch 3 duyuruldu 2 yıl Galaxy Note 7 şarj esnasında yandı, Samsung diken üstünde 2 yıl Bakır kablolarda 8Gbps dönemi 2 yıl Apple'ın dokunmatik OLED ekranlı yeni iMac ve MacBook'ları yakında tanıtılabilir 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Acer’dan 21 inçlik kavisli oyuncu dizüstü bilgisayarı geliyor Sonraki Twitter’ın Amplify reklam programı ile artık yayınlandığınız videolardan para kazanabileceksiniz 2 yıl Gorilla Glass, giyilebilir cihazlarınızı daha iyi koruyacak 2 yıl Xiaomi’nin akıllı saati Amazfit tanıtıldı 2 yıl Samsung’dan giriş seviyesine yönelik Exynos 7570 yonga seti 2 yıl Tesla kurallara uymayan sürücüler için otomatik pilotu devre dışı bırakacak 2 yıl Arçelik'in yerli OLED TV'si karşınızda "Özel röportaj" 2 yıl DC sinematik evreninin yeni kötüsü ilk kez görüldü 2 yıl Kullanılmış SpaceX roketlerinin ilk müşterisi belli oldu 2 yıl Intel Kaby Lake platformu resmen duyuruldu 2 yıl Samsung Exynos 8890 işlemcisinin bilinmeyenleri "Tüm detaylar ve derin analiz" 2 yıl Windows’un tablet pazarındaki payı %10’u geçiyor 2 yıl FES Watch U: Çift ekranlı Sony akıllı saati 2 yıl Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten Apple’a davet 2 yıl Avrupa Birliği’nden Apple’a rekor vergi cezası 2 yıl HTC One A9s geliyor 2 yıl Huawei yakın zamanda bir amiral gemisi tanıtmayacak 2 yıl Kim Dotcom: Mahkeme YouTube’dan canlı yayınlansın 2 yıl Haftanın en çok indirilen filmleri 2 yıl iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın teknik özellikleri sızdırıldı 2 yıl Samsung Galaxy TabPro S2 geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim