Intel’den 3D NAND SSD ürünleri

Micron’un yılın ikinci yarısında resmi olarak 3D NAND bellek üretimine başlaması ve ilk ürünleri piyasaya sürmesinin ardından, Intel’in elini çabuk tuttuğunu görüyoruz. Micron’dan ilk 3D NAND tedariği yapan firma, Intel oldu.

Intel’in son kullanıcıya hitap eden SSD 600p serisi 3D TLC NAND bellekler üzerine inşa ediliyor ve iddialı veri aktarım hızlarına ulaşıyor. Firmanın bir önceki TLC NAND bellekli SSD serisini hatırladığımızda, SSD 600p serisinin çıtayı oldukça yukarı çektiğini görüyoruz.

Intel SSD 600p serisi 4 farklı kapasitede geliyor ve veri transfer hızları da kapasiteye göre değişiyor. Kapasitelere bakacak olursak:

128GB kapasiteli model: 770MB/s veri okuma, 450MB/s veri yazma, 35 000 IOPS rastgele okuma, 91 000 IOPS rastgele yazma. 256GB kapasiteli model: 1570MB/s veri okuma, 540MB/s veri yazma, 71 000 IOPS rastgele okuma, 112 000 IOPS rastgele yazma. 512GB kapasiteli model: 1775MB/s okuma, 560MB/s yazma, 128 500 IOPS rastgele okuma, 128 000 IOPS rastgele yazma. 1TB kapasiteli model: 1800MB/s okuma, 560MB/s yazma, 155 000 IOPS rastgele okuma, 128 000 IOPS rastgele yazma.

PCIe Gen 3 x4 NVMe arayüzünden bağlanan M.2 form faktöründeki SSD serisi, 1.6 milyon hatalar arası zamana sahipken 80mm uzunluğunda ve 1.5mm kalınlığında. Seri aktif halde iken 100mW enerji harcıyor. Bekleme konumunda 40mW, uyku durumunda da 5mW değere sahip.

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Intel’in yeni seri için belirlediği fiyat etiketleri 69$-104$-189$-359$ şeklinde sıralanıyor. En düşük kapasiteli sürücü GB başına 53 cent değere sahip. En yüksek kapasiteli model ise GB başına 35 cent ediyor. Intel’in aynı seriyi kurumsal müşterilere, veri merkezlerine ve Nesnelerin İnterneti sektörüne yönelik olarak optimize edeceği ifade ediliyor. Yazılım özellikleri ile farklılaşacak seriler 10$ daha pahalı olacak. Satışlara ise önümüzdeki haftalarda başlanıyor.