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Intel’den 3D NAND SSD ürünleri

Bir süre önce düzlem TLC NAND bellek temelli SSD ürünlerini piyasaya süren Intel, Micron’un yeni 3D teknolojisini gözden kaçırmadı ve ilk SSD ürünlerini tanıttı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’den 3D NAND SSD ürünleri

Micron’un yılın ikinci yarısında resmi olarak 3D NAND bellek üretimine başlaması ve ilk ürünleri piyasaya sürmesinin ardından, Intel’in elini çabuk tuttuğunu görüyoruz. Micron’dan ilk 3D NAND tedariği yapan firma, Intel oldu.

Intel’in son kullanıcıya hitap eden SSD 600p serisi 3D TLC NAND bellekler üzerine inşa ediliyor ve iddialı veri aktarım hızlarına ulaşıyor. Firmanın bir önceki TLC NAND bellekli SSD serisini hatırladığımızda, SSD 600p serisinin çıtayı oldukça yukarı çektiğini görüyoruz.

Intel SSD 600p serisi 4 farklı kapasitede geliyor ve veri transfer hızları da kapasiteye göre değişiyor. Kapasitelere bakacak olursak:

  • 128GB kapasiteli model: 770MB/s veri okuma, 450MB/s veri yazma, 35 000 IOPS rastgele okuma, 91 000 IOPS rastgele yazma.
  • 256GB kapasiteli model: 1570MB/s veri okuma, 540MB/s veri yazma, 71 000 IOPS rastgele okuma, 112 000 IOPS rastgele yazma.
  • 512GB kapasiteli model: 1775MB/s okuma, 560MB/s yazma, 128 500 IOPS rastgele okuma, 128 000 IOPS rastgele yazma.
  • 1TB kapasiteli model: 1800MB/s okuma, 560MB/s yazma, 155 000 IOPS rastgele okuma, 128 000 IOPS rastgele yazma.

PCIe Gen 3 x4 NVMe arayüzünden bağlanan M.2 form faktöründeki SSD serisi, 1.6 milyon hatalar arası zamana sahipken 80mm uzunluğunda ve 1.5mm kalınlığında. Seri aktif halde iken 100mW enerji harcıyor. Bekleme konumunda 40mW, uyku durumunda da 5mW değere sahip.

Ayrıca Bkz. "LG V20 hakkında yeni gelişmeler ve görseller var"

Intel’in yeni seri için belirlediği fiyat etiketleri 69$-104$-189$-359$ şeklinde sıralanıyor. En düşük kapasiteli sürücü GB başına 53 cent değere sahip. En yüksek kapasiteli model ise GB başına 35 cent ediyor. Intel’in aynı seriyi kurumsal müşterilere, veri merkezlerine ve Nesnelerin İnterneti sektörüne yönelik olarak optimize edeceği ifade ediliyor. Yazılım özellikleri ile farklılaşacak seriler 10$ daha pahalı olacak. Satışlara ise önümüzdeki haftalarda başlanıyor. 

 

http://hexus.net/tech/news/storage/96214-intel-ssd-600p-series-mainstream-m2-pcie-ssds-announced/ Yorum Yaz
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aktorun 3 yıl en beğenilen ÖzgünK
Orijinalden alinti: ÖzgünK

Orijinalden alinti: simbolmina

Bir tek vestel girmedi su SSD isine. Ona ragmen yüksek kapasite ucuz ürün alamiyoruz.

Pahali degil sen fakirsin. ( bana da pahali geliyor fakirlikten )
1 dolar = 3 TL. Bir de %18 kdv ekle. Amerikalidan 4 kat pahali fiyata sahip oluyoruz. O 1 tane ssd aliyor biz 3 tane ssd parasi veriyoruz.

Ozgun e katiliyorum. Isin matematigine gelirsek :

Ortalama bir SW developer, Amerika da 73bin dolar maas aliyor. %25 vergi dusersen yaklasik 55bin USD yillik eline kalir. Buda yillik yaklasik 160bin TL yapar. Aylik 13bin TL :)

TR de bir yazilim gelistirici ortalama 4-5bin TL aliyordur uc asagi bes yukari.

Karsilastirirsan Amerika li bir yazilim gelistiricinin alim gucu TR dekinden 3 kat daha fazla.

Ekstra olarak o urun TR de ayni fiyat etiketi ile satilmayacak. Intelin belirledigi fiyat USA icin gecerli sanirim. TR ye gelince daha fazla vergi ve satici kari eklenecektir.

Sonuc ne isiniz var son teknoloji urunlerle :) Elde kalmis 2-3 senelik urunlere yonelin...
Orijinalden alinti: ÖzgünKOrijinalden alinti: simbolminaBir tek vestel girmedi su SSD isine. Ona ragmen yüksek kapasit...
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El_domingo 3 yıl
Sene sonu geliyor..amozonda sağlam bir indirim olursa kaçırmam...:D
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Zuko 3 yıl
512 GB $184 ise çok iyi. Samsung aynısını $300 küsüre satıyor.
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aspirin_00 3 yıl
vestel 250 gb üretip 150 tl satsa hemen alırım gözünün yaşına bakmam.
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20likcivi 3 yıl
bu hi level denen firma vestel ile bağlantılı değil mi? onunda var ssd si.
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Das Boot 3 yıl
$104 dolar uygun. Ülkemizde satışa çıkıyor mu Intel'in bellekleri?
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simbolmina 3 yıl
Bir tek vestel girmedi şu SSD işine. Ona rağmen yüksek kapasite ucuz ürün alamıyoruz.
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ÖzgünK 3 yıl simbolmina
simbolmina

Bir tek vestel girmedi şu SSD işine. Ona rağmen yüksek kapasite ucuz ürün alamıyoruz.

Pahalı değil sen fakirsin. ( bana da pahalı geliyor fakirlikten )
1 dolar = 3 TL. Bir de %18 kdv ekle. Amerikalıdan 4 kat pahalı fiyata sahip oluyoruz. O 1 tane ssd alıyor biz 3 tane ssd parası veriyoruz.
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