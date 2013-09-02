Acer'dan Sony'e sert çalım: İşte dünyanın ilk 4K video çekebilen akıllı telefonu

Bilgisayar dünyasının önemli oyuncularından Acer, bir süredir akıllı telefon pazarında da faaliyet göstermesine karşın, bu alanda ses getirecek ürünlere imza atamamıştı. Tayvan merkezli şirket yaptığı yeni bir açıklama ile dünyanın ilk 4K video çekebilen akıllı telefon modelini duyurdu. Bu konuda özellikle Sony'nin Xperia Z1 ya da bilinen kod adı ile Honami merakla beklenirken, Acer stratejik bir hamle ile Sony'e çalım atmış oldu.

6-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan Liquid S2 isimli yeni akıllı telefon modeli, 4K videolar için donanımsal destek veren yaygın platform olarak Snapdragon 800 işlemcisinden güç alıyor. 2.2GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemci ve beraberinde getirdiği Adreno 330 grafik birimi ile yüksek performans sergileyecek olan Liquid S2'ye 2GB RAM ve 3300mAh kapasiteli pil eşlik ediyor. 4K video çekebilen kamerası 13MP çözünürlüğünde olan telefon, tüm bunlara ek olarak 4G desteğine de sahip.

Acer tarafından özelleştirilmiş arayüz üzerinde Android 4.2 işletim sistemini çalıştıran Liquid S2'nin Ekim ayı içerisinde Avrupa'da satışa sunulması planlanıyor. Fiyatlandırması hakkında henüz net bir bilginin olmadığı cihazın, Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği de şu an için bilinmiyor ancak hatırlanacağı üzere Acer bir süre önce ülkemizde de telefon satışı gerçekleştirmiş dolayısıyla Liquid S2'nin Türkiye'ye gelmesi sürpriz olmayacaktır.



