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Acer'dan Sony'e sert çalım: İşte dünyanın ilk 4K video çekebilen akıllı telefonu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'dan Sony'e sert çalım: İşte dünyanın ilk 4K video çekebilen akıllı telefonu
Bilgisayar dünyasının önemli oyuncularından Acer, bir süredir akıllı telefon pazarında da faaliyet göstermesine karşın, bu alanda ses getirecek ürünlere imza atamamıştı. Tayvan merkezli şirket yaptığı yeni bir açıklama ile  dünyanın ilk 4K video çekebilen akıllı telefon modelini duyurdu. Bu konuda özellikle Sony'nin Xperia Z1 ya da bilinen kod adı ile Honami merakla beklenirken, Acer stratejik bir hamle ile Sony'e çalım atmış oldu.
6-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde IPS ekrana sahip olan Liquid S2 isimli yeni akıllı telefon modeli, 4K videolar için donanımsal destek veren yaygın platform olarak Snapdragon 800 işlemcisinden güç alıyor. 2.2GHz hızında çalışan dört çekirdekli işlemci ve beraberinde getirdiği Adreno 330 grafik birimi ile yüksek performans sergileyecek olan Liquid S2'ye 2GB RAM ve 3300mAh kapasiteli pil eşlik ediyor. 4K video çekebilen kamerası 13MP çözünürlüğünde olan telefon, tüm bunlara ek olarak 4G desteğine de sahip. 
Acer tarafından özelleştirilmiş arayüz üzerinde Android 4.2 işletim sistemini çalıştıran Liquid S2'nin Ekim ayı içerisinde Avrupa'da satışa sunulması planlanıyor. Fiyatlandırması hakkında henüz net bir bilginin olmadığı cihazın, Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği de şu an için bilinmiyor ancak hatırlanacağı üzere Acer bir süre önce ülkemizde de telefon satışı gerçekleştirmiş dolayısıyla Liquid S2'nin Türkiye'ye gelmesi sürpriz olmayacaktır. 


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positroN 6 yıl en beğenilen
sony kalitesinin de adı var kendi yok.
islemcisi eski, ekranı ips değil standart düz tft lcd, içinde ne samsung gibi wolfson ses işlemcisi ne htc gibi beat audio donanımsal amfisi barındırmayan, hoparlörü sinek vızıltısı gibi ses veren, kamerası iphone 4 kadar ancak çeken xperia z mi örnek oluyor bu sony kalitesine?
sony kalitesinin de adı var kendi yok.islemcisi eski, ekranı ips değil standart düz tft lcd, içinde ne samsung gibi wolfson ses işlemcisi ne htc gibi beat...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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kcankaynak 6 yıl
Sanki hepimiz 4k monitör ve televizyon aldık da bi 4k video özellikli telefonumuz eksik kaldı.
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DH Misafiri 6 yıl
Daha büyük sensör,G-Lens,Bionz işlemcisi üçlüsü kadar kaliteli çekim yapabileceğini sanmıyorum.Anca ünvan olarak çalım atmış olur.led flash bile koymamış acer.
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Fatih617 6 yıl
Ilk 4K'yı yaptı da ne oldu. Sony'den daha güçlü olduklarını zannetsinler. Parça tedariğine yeni başlayıp altı ay sonra seri üretime geçene kadar piyasa zaten çoktan doymuş olur.
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Konungariket Sverige 6 yıl
eskiden çin malı telefonlarda abartı olsun diye 15 mp kamera yazarlardı ama bir çekerdin bom boş görüntü
önemli olan sensör kalitesidir alın size bir örnek hemde biraz nostalji yapalım aşağıda verdiğim linkte nokia 8110 modeli telefonun reklam linki bulunmakta
bu videoyu açın 1080p de izleyin ve bakın ve siz karar verin 1080p var 1080 p var


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DiCaprio 6 yıl
inansam mi
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positroN 6 yıl
teknik verileri öznel yargılarla karşılaştırmak doğru değil.
ne sony kötü bir marka ne de konu aldığımız cihazın ihtiyaçlarımıza karşılık vermesi değil. konu diğerlerinden daha kaliteli olduğunun idda edilmesi. sonuçta bugün bir general mobile discovery gayet yeterli bir cihaz ya da kimse xperia z yerine htc one aldığı için sony kalitesinden mahrum kaldım diye dövünmüyor.

xperia z subatta htc one martta cıktı. aralarında pek bir zaman farkı yok. işlemcide biraz performans farkı var ama evet ölümcül değil. yalnız bu cihazlar aynı segmentte ve fiyat aralığında satıldığına göre elimize para alıp mağazaya gittiğimizde sony kalitesini seçersek daha az performans veren bir işlemciyle karşılaşmak o kaliteye rağmen tuhaf değil mi?

ekran bakış açısı ve siyahlar ve kontrast konularında rakiperinden geri mi? geri.

ses konusunda bir otorite değilseniz kulaklıkla tatmin olmanız sadece sizin memnuniyetinizi gösterir. birçok insan youtube'dan 128 kbps ses parçası olan video kliplerle tatmin olabilmekte. yine teknik olarak üstün bir yanı yok.

evet iphone 4'ün kamerası sony sensörlü. zaten işin tuhaf yanı da burada. sony'nin elinde çok fazla imkan var. en iyi kamera sensörleri, harika lensler, jdi ortağı olarak üretme kabiliyeti olduğu süper ekranlar, walkman'le taşınabilir müzik kavramını ortaya çıkarması dolayısıyla ses deneyimi bunlara rağmen ürettiği mobil telefonlarda rakiplerini geriden takip ediyor.

başlıkta sony'nin adının geçmesi kamera kabiliyetlerine bir gönderme olmuş sadece. acer her ne kadar iyi bir firma olsa da mobil piyasa odaklı olduğu söylenemez. bu durumda bu kadar yüksek teknik özelliklere sahip bir cihazı sorunsuzca üretip kullanıma sunması şaşırtıcı olmanın yanında bu işin ne kadar kolaylaştığını ve kapitalizmin tuzağına düşüp markalarla duygusal bağlar kurmak yerine her bir cihazı sahip olduğu avantajlar ve dezavanjlara göre değerlendirmenin daha mantıklı olduğunu kanıtlar nitelikte.
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St Batuhan 6 yıl
Anlaması gerçekten zor bu halkı, hala Z'ye laf edenlerimiz bol. İlginç bir şey:
İşlemcisi eski- Çıktığı dönem yeni ne vardı? S600 mü, bkz testlerde uçuyor mu kaçıyor mu? Android'i çalıştırırken ne fark yaratıyor. Bakıyorum Z'ye çok çok iyi performans koyuyor, gidiyorum HTC One a bakıyorum e o da aynı, uçup kaçtığını göremiyorum. Sanki dünyaları kurtarmak isteyen arkadaşlar var. S4 pro ile s600 arasında öyle zannedildiği kadar büyük fark yok, günlük kullanıma da zaten etkisi yok ki bunu şaşırtıcı bir kişi de söylüyor incelemerlerde falan (benchmarkların önemi yok günlük kullanımı vermiyor diyor)
Ekranı? - evet TN film TFT var ama normal bakarken sıkıntısı yok bu ekranın. Bugün bir kez daha çektiğim fotoları HTC One a aktarıp baktım, BE2'nin bazen ayrıntıyı yok eden yaklaşımı oluyor saturasyonu coşturup ama bazen de fotoğraflara duygu yüklüyor resmen. Ayrıca gerekirse elle kalibre ediliyor tonlama. Bence güzel bir olay, kaldı ki standart haliyle gayet iyi. Ekran için kötü yorumunu anlarım zira siyah konusunda evet amoled'e göre kötüdür ve görüş açısı olarak bir noktadan sonra sıkıntı hissedilebilir gerekirse ama bu öyle dar bir açı değil ve baktığınız şeye göre de değişen etmeni var ama VASAT gibi bir kelimeyi de haketmiyor.
Ses çipi ve hoparlör- Evet hoparlör zayıf kaçıyor ama üst modele Sony su geçirmezliği denedi ve bunlarda kendini güvence almak için kısıtlamaya gitti anlaşılan. Genel olarak bana yetiyor, gereken yerde kulaklığımla takılan biriyim. Kaldı ki telefona yüksek bir meblağ ödeyen gerekli ortama uygun şekilde uygun aparatı da alır. Önemli olan burada teknolojinin yaygınlaşması. NFCli cihazlar yaygın olsa bir ortamda iken eğer müzik dinlemek ve paylaşmak istiyorsanız böyle sistemleri kullanırsınız ya da kendinize 180 liraya mini nfcli sony hoparlörü alırsınız olur biter! BT kulaklıklarda olabildiğince rahatlık sağlıyor nfcli olarak, dokundur arkadaşınınkine bitsin.
Kamera- tek bir kusuru vardı benim için bir süre sonra bi siyah piksellenme oldu, servise verdim 1 haftada kargoyla yine gönderdiler düzeltip. Sonuç olarka çok iyi bir performans gösteriyor, yüksek çöz panorama için ek program satın aldım, ayrıca manuel ayarlarla yapılanlar da çıtaları yükseltebiliyor, sonuç olarak iphone4'ün sensörü de Sony'den! Unutmayalım lütfen!
Neyse konuya dönersek, Acer'ı severim ve ben normalde buna güzel yaklaşırım ama toplum bilincine bakarsak bu haberim yorumlanması cidden çalımın kötü yaklaşımını gösterir bana. Aslında Erdi Bey'in kötü bir yaklaşımla yazdığını düşünmüyorum ama artık forumdakiler sayesinde her şey olumsuz yönde oluyor maalesef ki!
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Illustrious. 6 yıl


Acer'dan Sony'e sert çalım



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



Başlık zorlama, yorumlar bir o kadar samimiyetsiz
Hadi başlığıda geçelim millet artık Sony'e karşı olumsuz bir haber çıkarılsında, oradan buradan bi şeyler çıkaralım bizde verip veriştirelim, bizde fırlayalım, eleştirelim peşinde. Adamın yorumuna bakıyorsun, haberle alakası sıfır. Başlığı okumuş, kin kusmaya gelmiş. Komik duruma düşüyorlar, farkında değiller.

Buarada farkındaysanız konuda ki yorumlarda Acer adının esamesi yok, Sony konuşuluyor. Bunun ne demek olduğunu yazmayacağım
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redbest 6 yıl
Acer daha once cikardi diye bebe delirdi.
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STND 6 yıl
neden bütün telefon konularında kavga var. telefon bölümüne sadece şirket sahipleri ve üst düzey yöneticilerimi mesaj atıyor.
Telefonların boyutlarıda saçmalamaya başladı 6'' ne ya?
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Gukama 6 yıl
Hayır biri de gelip bu markaya demiyor mu? Sen 4k video çekimini yaptın tamam peki insanlar bunu nerede izleyecek 4k kalitesinde?
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iboocum 6 yıl
biz hala led flaşsız telefonları tartışıyoruz adam sadece 4k video koyup satmaya çalışıyor işe bak
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BekirTemel 6 yıl
4k kavramı da moda oldu demek
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onur01651 6 yıl
41 yapsınlarda görelim :S
Nokia işlemcisini s800 dedimi al sana 6k video kaydı
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okan_cehapelioglu 6 yıl
acere helal olsun gercekten kendilerini çok geliştirdiler 3 sene önceki acer nerde şimdiki acer nerde üstelik teknik servis konusunda cok öndeler gecen hafta acer laptopum bozuldu acerin müsteri servisini aradım 444'lü olan eve kurye yollayıp aldılar pc'yi 1 haftaya tamir edip gönderdiler satış sonrası hizmettede baya iyiler
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dokuzcanlicanavar 6 yıl
6 inç telefon ama görsele bakan mini der :))
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