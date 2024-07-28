Samsung Exynos 1580'in performansı açığa çıktı
Hatırlayacak olursak Samsung, geçtiğimiz yılın başlarında tanıtılan Samsung Galaxy S23 serisi özelinde Exynos işlemcileri rafa kaldırmıştı. Ancak en yeni Galaxy S24 ve S24+ modellerinde bu karardan geri adım atıldı. Exynos 1580'in ise daha çok orta seviye cihazlara güç vermesi bekleniyor.
Skorlara gelirsek Exynos 1580, Geekbench'in tek çekirdek testinde 1.046 çoklu çekirdek testinde ise 3.678 puanlık performans sergiliyor. Söz konusu skorlar, Snapdragon 888 ve Exynos 2100 ile karşılaştırılabilir düzeyde. Ayrıca selefi olduğu Exynos 1480'e kıyasla sırasıyla %17 ve %9 oranında daha yüksek. Ancak Exynos 1580'nin halen en son amiral gemisi yonga setlerinin gerisinde olduğunu belirtmekte fayda var.
Öyle ki 2021 yılında tanıtılan Snapdragon 8 Gen 1 bile benzer testlerde 13xx ve 4.3xx skorlarına sahip. Tabii ki Samsung'un neler sunacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Exynos 1580'in çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Ancak Samsung'un Galaxy A5x serisi için lansman tarihlerini akılda tutarak, Galaxy A56'nın 2025 ilkbaharında piyasaya sürülmesi muhtemel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.