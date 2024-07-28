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    Samsung Exynos 1580'in performansı açığa çıktı

    Samsung Galaxy A56 modelinde kullanılacak Exynos 1580 işlemcinin performansı ortaya çıktı. Yeni yonga seti rakiplerinden geride kalabilir. İşte erken sonuçlar...
    Samsung Exynos 1580'in performansı açığa çıktı Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni amiral gemisi çipseti Exynos 2500 odaklanmışken orta seviye yelpazesini de güncellemeye devam ediyor. Bu doğrultuda daha önce Exynos 1580 yonga setinin yolda olduğundan sizlere bahsetmiştik. Son olarak Galaxy A56 modelinde kullanılacak işlemci, Geekbench'te test edildi. İşte detaylar...

    Samsung Exynos 1580'in performansı açığa çıktı

    Hatırlayacak olursak Samsung, geçtiğimiz yılın başlarında tanıtılan Samsung Galaxy S23 serisi özelinde Exynos işlemcileri rafa kaldırmıştı. Ancak en yeni Galaxy S24 ve S24+ modellerinde bu karardan geri adım atıldı. Exynos 1580'in ise daha çok orta seviye cihazlara güç vermesi bekleniyor. 

    Samsung Exynos 1580'in performansı açığa çıktı Tam Boyutta Gör
    Yukarıdaki test görüntüsünde görebileceğiniz gibi Exynos 1580, 1 adet 2.91GHz hızında performans çekirdeği, 3 adet 2.60GHz hızında orta çekirdek ve 4 adet 1.95GHz hızında verimlilik çekirdeği olmak üzere 8 çekirdekli yapılandırmaya sahip. Bu sayının Exynos 1480 ile benzer olduğunu hatırlatalım. 

    Skorlara gelirsek Exynos 1580, Geekbench'in tek çekirdek testinde 1.046 çoklu çekirdek testinde ise 3.678 puanlık performans sergiliyor. Söz konusu skorlar, Snapdragon 888 ve Exynos 2100 ile karşılaştırılabilir düzeyde. Ayrıca selefi olduğu Exynos 1480'e kıyasla sırasıyla %17 ve %9 oranında daha yüksek. Ancak Exynos 1580'nin halen en son amiral gemisi yonga setlerinin gerisinde olduğunu belirtmekte fayda var.

    Öyle ki 2021 yılında tanıtılan Snapdragon 8 Gen 1 bile benzer testlerde 13xx ve 4.3xx skorlarına sahip. Tabii ki Samsung'un neler sunacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Exynos 1580'in çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Ancak Samsung'un Galaxy A5x serisi için lansman tarihlerini akılda tutarak, Galaxy A56'nın 2025 ilkbaharında piyasaya sürülmesi muhtemel.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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