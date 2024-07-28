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Tam Boyutta Gör Samsung, yeni amiral gemisi çipseti Exynos 2500 odaklanmışken orta seviye yelpazesini de güncellemeye devam ediyor. Bu doğrultuda daha önce Exynos 1580 yonga setinin yolda olduğundan sizlere bahsetmiştik. Son olarak Galaxy A56 modelinde kullanılacak işlemci, Geekbench'te test edildi. İşte detaylar...

Samsung Exynos 1580'in performansı açığa çıktı

Hatırlayacak olursak Samsung, geçtiğimiz yılın başlarında tanıtılan Samsung Galaxy S23 serisi özelinde Exynos işlemcileri rafa kaldırmıştı. Ancak en yeni Galaxy S24 ve S24+ modellerinde bu karardan geri adım atıldı. Exynos 1580'in ise daha çok orta seviye cihazlara güç vermesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Yukarıdaki test görüntüsünde görebileceğiniz gibi Exynos 1580, 1 adet 2.91GHz hızında performans çekirdeği, 3 adet 2.60GHz hızında orta çekirdek ve 4 adet 1.95GHz hızında verimlilik çekirdeği olmak üzere 8 çekirdekli yapılandırmaya sahip. Bu sayının Exynos 1480 ile benzer olduğunu hatırlatalım.

Skorlara gelirsek Exynos 1580, Geekbench'in tek çekirdek testinde 1.046 çoklu çekirdek testinde ise 3.678 puanlık performans sergiliyor. Söz konusu skorlar, Snapdragon 888 ve Exynos 2100 ile karşılaştırılabilir düzeyde. Ayrıca selefi olduğu Exynos 1480'e kıyasla sırasıyla %17 ve %9 oranında daha yüksek. Ancak Exynos 1580'nin halen en son amiral gemisi yonga setlerinin gerisinde olduğunu belirtmekte fayda var.

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Öyle ki 2021 yılında tanıtılan Snapdragon 8 Gen 1 bile benzer testlerde 13xx ve 4.3xx skorlarına sahip. Tabii ki Samsung'un neler sunacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Exynos 1580'in çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı. Ancak Samsung'un Galaxy A5x serisi için lansman tarihlerini akılda tutarak, Galaxy A56'nın 2025 ilkbaharında piyasaya sürülmesi muhtemel.

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