Acer'dan V5 ve V7 serisi yeni ultrabook modelleri





Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen basın toplantısı kapsamında duyurulan bir çok bilgisayar arasında yer alan V5 ve V7 ultrabook modelleri, şık tasarımları ile dikkat çekiyorlar.

Yeni Acer V5 ve V7 serisi ile müşterilerine geniş bir yelpazede farklı performans ve eğlence seçenekleri sunduklarını belirten Acer Amerika başkan yardımcısı Sumit Agnihotry, geçtimiz seneye oranla %9 oranında daha ince kasa yapısına sahip olan dizüstü bilgisayarlar ile kullanıcılar karşısına çıktıklarını da sözlerine ekledi. V5 serisi modellerini 11.6-inç, 14-inç, ve 15.6-inç ekran boyutlarına sahip olarak hazırlamış olan Acer, bu ekranlar üzerinde 1366x768 piksel ile 1920x1080P piksel çözünürlük ve IPS panel teknolojisi kullanmayı uygun görmüş.

Tüm modeller için dokunmatik ekran alternatifi de getiren Acer, cihazlar üzerinde dört çekirdekli Intel işlemcileri ya da iki çekirdeki AMD işlemcilere yer verirken, grafik birimi tarafında ise NVIDIA GeForce GT7XXM serisi ve AMD Radeon HD8750 çözümleri tercih edilmiş. V7 serisi yeni modelleriyle de teknik ve ekran boyutu açısında benzer özellikleri sunan firma, sadece Intel işlemci ile hazırlanan bu cihazlarda ayrı olarak daha farklı tasarımsal özelliklere, SSD depolama birimine ve Intel'in Wireless Display teknolojisine yer vermiş.

Acer tarafından tanıtılan yeni V serisi dizüstü bilgisayar modelleri, Mayıs ayı sonunda seçilen özelliklere bağlı olarak 499$ fiyat etiketinden başlayan fiyatlarla satışa sunulacaklar.