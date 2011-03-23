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Acer'dan VA LED panel kullanan iki yeni monitör

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,1b
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6
Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer yaptığı açıklamayla ürün gamına VA-LED panel kullanan iki yeni monitör eklediğini duyurdu. B243HLCOymdr kodlu 24-inç ve B273HLOymidh kodlu 27-inç monitörlerin her ikisi de ofis kullanımı için hazırlanırken, LED backlit teknolojisi sayesinde aktif kullanımında güç tüketimini aşağı çektikleri ve VA panel ile 178/178 derece yatay/dikey görüş açısı sundukları açıklandı. Her ikisi de Full HD formunda olan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen monitörler, 100,000,000:1 dinamik karşıtlık oranı sağlıyorlar.

"Sıfır Parlak Nokta" garantisi ile sunulan monitörlerden 24-inç boyutundaki B243HLCOymdr modeli 8ms tepki süresi ve 250 cd/m2 parlaklık seviyesi ile gelirken, görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerini kullanıyor. HDMI bağlantısını da destekleyen 27-inç boyutundaki B273HLOymidh modeli ise 10ms tepki süresine ve 300 cd/m2 parlaklığa sahip. Her iki monitör de yüksekliği ayarlanabilen, öne ve yana yatırılabilen panel ile gelirken, 24-inç olan modelin standı aynı zamanda pivot özelliğine de sahip.

Acer'ın satışına başladığı yeni monitörlerden 24-inç olan model 249 Avro, 27-inç olan model ise 399 Avro seviyesinden sunuluyor.


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brev 8 yıl
OLED arkadaşlar.Gelecek OLED'tir...LED LCD hikaye...Yok 2ms yok 1ms yok 5 ms hikaye.Yok bilmem ne panelmiş hikaye.Tek gerçek OLED....
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ghost recon advanced 8 yıl
fiat biraz pahalı gibi sanki
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artenis 8 yıl
Tamam VA güzel- Tepki Süresi Güzel de .. 27'' 1920x1080 .... pikselleri elle şeçin, 2k olmalıydı
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BarGoS 8 yıl
va panelde 10ms çok iyi bi değer
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::Ashes:: 8 yıl
10ms çok iyi bir değer gerçekten..
25ms'den aşağı yok malesef..
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Sadece Sürücü 8 yıl
Şu firmalarda akıl fikir yok. bu kadar büyük monitör alan adam oyun oynar, film izler. ama ghost oluşur yuhh yaa 10ms... boşuna VA panel...
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