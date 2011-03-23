Acer'dan VA LED panel kullanan iki yeni monitör

Acer yaptığı açıklamayla ürün gamına VA-LED panel kullanan iki yeni monitör eklediğini duyurdu. B243HLCOymdr kodlu 24-inç ve B273HLOymidh kodlu 27-inç monitörlerin her ikisi de ofis kullanımı için hazırlanırken, LED backlit teknolojisi sayesinde aktif kullanımında güç tüketimini aşağı çektikleri ve VA panel ile 178/178 derece yatay/dikey görüş açısı sundukları açıklandı. Her ikisi de Full HD formunda olan ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen monitörler, 100,000,000:1 dinamik karşıtlık oranı sağlıyorlar.

"Sıfır Parlak Nokta" garantisi ile sunulan monitörlerden 24-inç boyutundaki B243HLCOymdr modeli 8ms tepki süresi ve 250 cd/m2 parlaklık seviyesi ile gelirken, görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörlerini kullanıyor. HDMI bağlantısını da destekleyen 27-inç boyutundaki B273HLOymidh modeli ise 10ms tepki süresine ve 300 cd/m2 parlaklığa sahip. Her iki monitör de yüksekliği ayarlanabilen, öne ve yana yatırılabilen panel ile gelirken, 24-inç olan modelin standı aynı zamanda pivot özelliğine de sahip.

Acer'ın satışına başladığı yeni monitörlerden 24-inç olan model 249 Avro, 27-inç olan model ise 399 Avro seviyesinden sunuluyor.