AOC uygun fiyatlı yeni oyuncu monitörünü satışa sundu

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AOC, yeni model oyuncu monitörü Q27G41E'yi satışa sundu. 27 inç büyüklüğündeki bu monitör, oyun deneyimini üst seviyeye taşımak isteyenler için tasarlandı. 2560×1440 çözünürlüğe (2K) sahip hızlı IPS ekranı, 180Hz yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Ayrıca, 1 ms (GTG) tepki süresiyle hareketli sahnelerde bile keskin görüntüler sağlıyor.

Monitör, HDR10 desteği ile hem parlak hem de karanlık sahnelerde daha fazla detay sunarak görüntü kalitesini artırıyor. Adaptive Sync teknolojisi sayesinde ekran yırtılmalarını ve takılmaları ortadan kaldırıyor. Buna ek olarak, MBR Sync teknolojisi, hayalet görüntüleri ve hareket bulanıklığını azaltırken parlaklığı sabit tutarak daha net bir görsel deneyim sunuyor.

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Renk doğruluğunda iddialı olan model, %100 sRGB renk gamını kapsıyor ve Delta E <2 profesyonel renk hassasiyeti sunuyor. Ayrıca, %93 DCI-P3 renk gamı ve 8-bit renk desteğiyle zengin ve doğru renkler üretiyor. Statik kontrast oranı ise 1000:1 olarak belirtiliyor.

300 nit tepe parlaklığına sahip olan Q27G41E, göz yorgunluğunu azaltmak için düşük mavi ışık emisyonu ve titreşimsiz DC dim teknolojisi içeriyor. Kullanım senaryolarına göre ayarlanabilir multimedya, okuma ve ofis modları da mevcut. Karanlık sahnelerde görünürlüğü artıran Dark Boost teknolojisi ve dinamik nişangâh gibi oyun odaklı ayarları kişiselleştirmek için G-MENU yazılımı ile donatılmış.

Bağlantı seçenekleri arasında HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 ve ses çıkışı bulunuyor. VESA duvar montaj uyumluluğu (100mm x 100mm) ve -5° ile 23° arasında ayarlanabilir eğim açısı sayesinde kullanıcı dostu bir tasarım sunuyor. Monitörün panel ağırlığı 3,14 kg, stand ile toplam ağırlığı ise 3,53 kg olarak belirtiliyor.

Bu model, özellikle hızlı oyun performansı ve renk doğruluğu arayan kullanıcılar için etkileyici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Satış fiyatı ise 117 dolar olarak belirlendi.

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AOC uygun fiyatlı yeni oyuncu monitörünü satışa sundu