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    LG, 27 inç büyüklüğünde 480 Hz QHD OLED monitörünü satışa sundu: En hızlısı

    LG'nin piyasaya sürdüğü UltraGear GX7 isimli monitör, 480 Hz yenileme hızıyla piyasadaki en hızlı QHD (2.560 x 1.440p) OLED monitör olma özelliği taşıyor.      
    LG, 27 inç büyüklüğünde 480 Hz QHD OLED monitörünü satışa sundu Tam Boyutta Gör
    LG, UltraGear GX7 isimli ultra hızlı OLED monitörünü piyasaya sürdü. 27 inç büyüklüğündeki QHD OLED oyun monitörü, 480 Hz'e kadar yenileme hızıyla rekabetçi oyunlar için ideal bir monitör.

    LG UltraGear GX7 özellikleri

    LG UltraGear OLED 27GX790A isimli monitör, 480 Hz yenileme hızıyla piyasadaki en hızlı QHD (2.560 x 1.440p) OLED monitör olma özelliği taşıyor. Bunun yanında 0,03 ms griden griye (GTG) tepki süresiyle oyunlarda net ve akıcı görüntüler sunuyor.

    LG, 27 inç büyüklüğünde 480 Hz QHD OLED monitörünü satışa sundu Tam Boyutta Gör
    Monitör, beyaz OLED ışık kaynağı ve renk filtreleri içeren LG'nin gelişmiş WOLED teknolojisiyle canlı renkler ve derin siyahlar sunuyor. VESA Display HDR True Black 400 sertifikasına sahip olan monitör, DCI-P3 renk gamının %98,5'ini kapsıyor. Aynı zamanda, parlamayı ve yansımaları azaltarak izleme deneyimini arttıran AGLR kaplamasını da barındırıyor.

    Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium Pro desteğine sahip olan GX7, bir adet DisplayPort 2.1 ve iki adet HDMI 2.1 girişi ileDTS kulaklık destekli 4 kutuplu kulaklık girişini bulunduruyor.

    LG UltraGear OLED 27GX790A, 1000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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