LG, 27 inç büyüklüğünde 480 Hz QHD OLED monitörünü satışa sundu: En hızlısı

LG UltraGear GX7 özellikleri
LG UltraGear OLED 27GX790A isimli monitör, 480 Hz yenileme hızıyla piyasadaki en hızlı QHD (2.560 x 1.440p) OLED monitör olma özelliği taşıyor. Bunun yanında 0,03 ms griden griye (GTG) tepki süresiyle oyunlarda net ve akıcı görüntüler sunuyor.
Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium Pro desteğine sahip olan GX7, bir adet DisplayPort 2.1 ve iki adet HDMI 2.1 girişi ileDTS kulaklık destekli 4 kutuplu kulaklık girişini bulunduruyor.
LG UltraGear OLED 27GX790A, 1000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir