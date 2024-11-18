LG, 27 inç büyüklüğünde 480 Hz QHD OLED monitörünü satışa sundu: En hızlısı

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Tam Boyutta Gör LG, UltraGear GX7 isimli ultra hızlı OLED monitörünü piyasaya sürdü. 27 inç büyüklüğündeki QHD OLED oyun monitörü, 480 Hz'e kadar yenileme hızıyla rekabetçi oyunlar için ideal bir monitör.

LG UltraGear GX7 özellikleri

LG UltraGear OLED 27GX790A isimli monitör, 480 Hz yenileme hızıyla piyasadaki en hızlı QHD (2.560 x 1.440p) OLED monitör olma özelliği taşıyor. Bunun yanında 0,03 ms griden griye (GTG) tepki süresiyle oyunlarda net ve akıcı görüntüler sunuyor.

Tam Boyutta Gör Monitör, beyaz OLED ışık kaynağı ve renk filtreleri içeren LG'nin gelişmiş WOLED teknolojisiyle canlı renkler ve derin siyahlar sunuyor. VESA Display HDR True Black 400 sertifikasına sahip olan monitör, DCI-P3 renk gamının %98,5'ini kapsıyor. Aynı zamanda, parlamayı ve yansımaları azaltarak izleme deneyimini arttıran AGLR kaplamasını da barındırıyor.

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Nvidia G-Sync ve AMD FreeSync Premium Pro desteğine sahip olan GX7, bir adet DisplayPort 2.1 ve iki adet HDMI 2.1 girişi ileDTS kulaklık destekli 4 kutuplu kulaklık girişini bulunduruyor.

LG UltraGear OLED 27GX790A, 1000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

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