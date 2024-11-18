Samsung, ABD'de Çinli BOE'ye karşı OLED patent davasını kazandı: Yasak gelebilir

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Tam Boyutta Gör Samsung, Çinli rakibi BOE'ye karşı bir patent ihlali davasıyla mücadele ediyor. Davaya bakan ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), BOE'nin Samsung Display'in patentini ihlal ettiğine dair bir ön sonuca vardı.

BOE'nin panelleri ABD'de yasaklanabilir

ITC, BOE'nin Samsung Display'in OLED ekranlar için üç adet patentini ihlal ettiğini söyledi. Bununla birlikte Samsung'un, söz konusu patentleri ihlal eden BOE ürünlerinin ithalat ve satışının yasaklanması talebini kabul etti.

Samsung artık avantajlı bir konumda olduğundan, ITC'den BOE'nin OLED panellerinin ABD'ye ithalatını ve satışını yasaklama kararını yeniden incelemesini talep edecek. ITC'nin nihai kararını önümüzdeki yılın Mart ayındaaçıklaması bekleniyor.

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Samsung, bu davayı Aralık 2022'de ABD'deki 17 ithalatçı/toptancıya karşı açmıştı. BOE, Mart 2023'te bu davada davalı olarak yer aldı. Ancak BOE, patentleri ihlal eden OLED'leri tedarik eden tek firma değil.

Samsung Display 17 ithalatçı/toptancıya karşı patent davası açtıktan sonra, BOE, CSOT, Tianma ve Visionox ortaklaşa olarak Patent Yargılama ve Temyiz Kurulu'na (PTAB) bir geçersiz kılma davası açtı.

ITC patent ihlalinin olumsuz bir etkisi olmadığı sonucuna varırsa, OLED panellerin ithalatını yasaklamayabilir ancak şirketlerin Samsung Display'e zararları ve patentleri yasadışı kullanmaları nedeniyle ödeme yapmaları gerektiğine hükmedebilir.

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