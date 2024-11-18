Samsung, ABD'de Çinli BOE'ye karşı OLED patent davasını kazandı: Yasak gelebilir

BOE'nin panelleri ABD'de yasaklanabilir
ITC, BOE'nin Samsung Display'in OLED ekranlar için üç adet patentini ihlal ettiğini söyledi. Bununla birlikte Samsung'un, söz konusu patentleri ihlal eden BOE ürünlerinin ithalat ve satışının yasaklanması talebini kabul etti.
Samsung artık avantajlı bir konumda olduğundan, ITC'den BOE'nin OLED panellerinin ABD'ye ithalatını ve satışını yasaklama kararını yeniden incelemesini talep edecek. ITC'nin nihai kararını önümüzdeki yılın Mart ayındaaçıklaması bekleniyor.
Samsung, bu davayı Aralık 2022'de ABD'deki 17 ithalatçı/toptancıya karşı açmıştı. BOE, Mart 2023'te bu davada davalı olarak yer aldı. Ancak BOE, patentleri ihlal eden OLED'leri tedarik eden tek firma değil.
Samsung Display 17 ithalatçı/toptancıya karşı patent davası açtıktan sonra, BOE, CSOT, Tianma ve Visionox ortaklaşa olarak Patent Yargılama ve Temyiz Kurulu'na (PTAB) bir geçersiz kılma davası açtı.
ITC patent ihlalinin olumsuz bir etkisi olmadığı sonucuna varırsa, OLED panellerin ithalatını yasaklamayabilir ancak şirketlerin Samsung Display'e zararları ve patentleri yasadışı kullanmaları nedeniyle ödeme yapmaları gerektiğine hükmedebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir