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    Samsung, ABD'de Çinli BOE'ye karşı OLED patent davasını kazandı: Yasak gelebilir

    Samsung, Çinli rakibi BOE'ye karşı ABD'de önemli bir patent davası kazandı. BOE'nin OLED ekranları ABD'de yasaklanabilir.                                       
    Samsung, ABD'de Çinli BOE'ye karşı OLED patent davasını kazandı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Çinli rakibi BOE'ye karşı bir patent ihlali davasıyla mücadele ediyor. Davaya bakan ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC), BOE'nin Samsung Display'in patentini ihlal ettiğine dair bir ön sonuca vardı.

    BOE'nin panelleri ABD'de yasaklanabilir

    ITC, BOE'nin Samsung Display'in OLED ekranlar için üç adet patentini ihlal ettiğini söyledi.  Bununla birlikte Samsung'un, söz konusu patentleri ihlal eden BOE ürünlerinin ithalat ve satışının yasaklanması talebini kabul etti.

    Samsung artık avantajlı bir konumda olduğundan, ITC'den BOE'nin OLED panellerinin ABD'ye ithalatını ve satışını yasaklama kararını yeniden incelemesini talep edecek. ITC'nin nihai kararını önümüzdeki yılın Mart ayındaaçıklaması bekleniyor. 

    Samsung, bu davayı Aralık 2022'de ABD'deki 17 ithalatçı/toptancıya karşı açmıştı. BOE, Mart 2023'te bu davada davalı olarak yer aldı. Ancak BOE, patentleri ihlal eden OLED'leri tedarik eden tek firma değil.

    Samsung Display 17 ithalatçı/toptancıya karşı patent davası açtıktan sonra, BOE, CSOT, Tianma ve Visionox ortaklaşa olarak Patent Yargılama ve Temyiz Kurulu'na (PTAB) bir geçersiz kılma davası açtı.

    ITC patent ihlalinin olumsuz bir etkisi olmadığı sonucuna varırsa, OLED panellerin ithalatını yasaklamayabilir ancak şirketlerin Samsung Display'e zararları ve patentleri yasadışı kullanmaları nedeniyle ödeme yapmaları gerektiğine hükmedebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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