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    Samsung, dünyanın ilk 500Hz 27 inç OLED monitörünü geliştiriyor

    Samsung, 1440p çözünürlükte 500 Hz yenileme hızına sahip dünyanın ilk 27 inç OLED monitörünü geliştiriyor.  QD-OLED teknolojisini kullanan monitör, yüksek yenileme hızıyla çıtayı yukarı taşıyacak.
    Samsung, dünyanın ilk 500Hz 27 inç OLED monitörünü geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, 1440p çözünürlükte 500 Hz yenileme hızına sahip dünyanın ilk 27 inç OLED monitörünü geliştiriyor. Yüksek performanslı oyun monitörlerini hedefleyen şirket, LG'nin UltraGear 27GX790A-B ve Asus'un ROG Swift PG27AQDP gibi modellerinin 480 Hz yenileme hızını aşarak OLED ekran teknolojisinde çıtayı yukarıya taşıyacak.

    QD-OLED teknolojisine sahip olacak

    Monitörün teknik özellikleri ve çıkış tarihi henüz doğrulanmasa da, sektör kaynakları şirketin son teknoloji QD-OLED teknolojisinden yararlandığını belirtiyor. Quantum Dot ve OLED teknolojilerini bir araya getiren QD-OLED paneller, geleneksel LCD'lere kıyasla çok daha canlı renkler, derin kontrast ve gelişmiş performans sunuyor. 

    Panelin geliştirilmesinde son aşamalara gelindiği ve önde gelen monitör markalarıyla işbirliği içinde ticarileştirilmesi için görüşmelerin sürdüğü bildiriliyor. Bu 500 Hz panele sahip oyun monitörlerinin önümüzdeki yılın ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor. 

    27 inç OLED monitörler yaygınlaşacak

    FlatPanelsHD tarafından hazırlanan ayrı bir raporda, önümüzdeki yıl 27 inç QD-OLED ve WOLED monitörlerlerin yaygınlaşmaya başlayacağı öngörülüyor.  Çinli bir monitör markası olan Light Soul, 4K çözünürlüğe, 240 Hz yenileme hızına ve 1000 nit tepe parlaklığa sahip 27 inç QD-OLED bir monitör piyasaya sürmeyi planlıyor.

    Ayrıca, geniş ekran deneyimi isteyen oyuncular için 2025'e yönelik diğer bir trend, mevcut 3440x1440 piksel çözünürlükten daha yüksek çözünürlüğe sahip 45 inç WOLED panellere işaret ediyor. Bu da muhtemelen 5120x2160 piksel çözünürlüklerin piyasaya çıkacağı anlamına geliyor. Yakın zamanda Kore sertifika veritabanında görülen LG 45GX950A, bu yüksek çözünürlüklü geniş ekran teknolojisini sergileyen ilk modellerden biri olabilir.

    Bu gelişmeler teknolojik ilerlemenin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli olsa da, ortalama bir tüketicinin veya PC oyuncusunun 500 Hz yenileme hızına gereksinim duyacağı şüpheli.  Ancak bu yüksek kare hızları, milisaniyelerin önem taşıdığı rekabetçi e-sporlar için büyük önem taşıyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/monitors/gaming-monitors/samsung-reportedly-preps-the-worlds-first-500-hz-27-inch-oled-gaming-monitor-sources-allege-1440p-qd-oled-panel https://www.etnews.com/20241122000212
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 5 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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