Samsung, dünyanın ilk 500Hz 27 inç OLED monitörünü geliştiriyor

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Tam Boyutta Gör Samsung, 1440p çözünürlükte 500 Hz yenileme hızına sahip dünyanın ilk 27 inç OLED monitörünü geliştiriyor. Yüksek performanslı oyun monitörlerini hedefleyen şirket, LG'nin UltraGear 27GX790A-B ve Asus'un ROG Swift PG27AQDP gibi modellerinin 480 Hz yenileme hızını aşarak OLED ekran teknolojisinde çıtayı yukarıya taşıyacak.

QD-OLED teknolojisine sahip olacak

Monitörün teknik özellikleri ve çıkış tarihi henüz doğrulanmasa da, sektör kaynakları şirketin son teknoloji QD-OLED teknolojisinden yararlandığını belirtiyor. Quantum Dot ve OLED teknolojilerini bir araya getiren QD-OLED paneller, geleneksel LCD'lere kıyasla çok daha canlı renkler, derin kontrast ve gelişmiş performans sunuyor.

Panelin geliştirilmesinde son aşamalara gelindiği ve önde gelen monitör markalarıyla işbirliği içinde ticarileştirilmesi için görüşmelerin sürdüğü bildiriliyor. Bu 500 Hz panele sahip oyun monitörlerinin önümüzdeki yılın ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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27 inç OLED monitörler yaygınlaşacak

FlatPanelsHD tarafından hazırlanan ayrı bir raporda, önümüzdeki yıl 27 inç QD-OLED ve WOLED monitörlerlerin yaygınlaşmaya başlayacağı öngörülüyor. Çinli bir monitör markası olan Light Soul, 4K çözünürlüğe, 240 Hz yenileme hızına ve 1000 nit tepe parlaklığa sahip 27 inç QD-OLED bir monitör piyasaya sürmeyi planlıyor.

Ayrıca, geniş ekran deneyimi isteyen oyuncular için 2025'e yönelik diğer bir trend, mevcut 3440x1440 piksel çözünürlükten daha yüksek çözünürlüğe sahip 45 inç WOLED panellere işaret ediyor. Bu da muhtemelen 5120x2160 piksel çözünürlüklerin piyasaya çıkacağı anlamına geliyor. Yakın zamanda Kore sertifika veritabanında görülen LG 45GX950A, bu yüksek çözünürlüklü geniş ekran teknolojisini sergileyen ilk modellerden biri olabilir.

Bu gelişmeler teknolojik ilerlemenin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli olsa da, ortalama bir tüketicinin veya PC oyuncusunun 500 Hz yenileme hızına gereksinim duyacağı şüpheli. Ancak bu yüksek kare hızları, milisaniyelerin önem taşıdığı rekabetçi e-sporlar için büyük önem taşıyor.

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Samsung, dünyanın ilk 500Hz 27 inç OLED monitörünü geliştiriyor