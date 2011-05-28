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Acer'dan renk seçenekleriyle dikkat çeken yeni netbook; Aspire One Happy 2

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni nesil tablet bilgisayarlar üzerinden çalışan ve akıllı telefon pazarında daha agresif bir strateji benimsemeyi hedefleyen Acer, netbook segmentine yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Son dönemde daha çok AMD Fusion tabanlı modelleriyle gündeme gelen firmanın Aspire One Happy 2 isimli netbook modeli de detaylandı.

Giriş seviyesine konumlandırılan ve daha çok gençleri hedef alan mini bilgisayar, 10.1-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde LED-backlit ekrana sahip olan netbook, Intel'in Atom platformundan güç alıyor. 1.66GHz hızında çalışan ve 8.5 Watt TDP'ye sahip olan Atom N570 işlemcisinin güç verdiği sistem GMA 3150 entegre grafik birimiyle geliyor. Aynı zamanda Atom N455 ile Atom N475 işlemcileirnin de seçenekler arasında sunulduğu sistem, 1GB veya 2GB DDR3 bellekle donatılabiliyor.

Depolama sürücüsü olarak 250GB ve 320GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğinin sunulduğu Aspire One Happy 2'nin diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, 802.11n WiFi, Blutooth 3.0+, VGA çözünürlüğünde entegre internet kamaerası ve opsiyonel 3G desteği gibi detaylara yer verilyor.

Gençleri hedef alan bir netbook olduğundan çok sayıda renk seçeneğine sahip olan sistem, ihtyaç duyduğu gücü, 48 Waat/saat kapasiteli 6 hücreli pilden alıyor. Acer'ın yeni netbook modeli Aspire One Happy 2'nin yurt dışı için belirlenniş son kullancı satış fiyatı 299 Avro'dan başlarken, fiyat konfigürasyona göre değişiklik gösterebiliyor.

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