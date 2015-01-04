Acer'dan yeni nesil 64-bit akıllı telefon

Oyunculara yönelik dizüstü bilgisayar modeli V17 Nitro'nun yeni versiyonunu tanıtan Acer, bir duyuru da akıllı tlefon pazarı için gerçekleştirdi. Şirketin Liquid Z410 adını verdiği uygun fiyatlı yeni akıllı telefon modeli, 4.5-inç ekranında qHD yani 540 x 960 piksel çözünürlük sunuyor.

Mediatek'in yeni nesil dört çekirdekli MT6732 işlemcisi sayesinde aynı zamanda donanımsal 64-bit desteğine sahip olan telefon, grafik tarafında ise ARM'ın Mali-T760 GPU'sunu kullanıyor. Grafik işlem biriminin gücü ve ekranın düşük çözünürlüğünü dikkate aldığımızda, Google PlayStore'daki pek çok oyunun bu telefon üzerinde oldukça iyi akıcılıkta çalışacağını öngörebiliriz.

Kullandığı platforma bağlı olarak Cat.4 modem ile 150Mbps hızında LTE bağlantısına olanak tanıyan Liquid Z410, 802.11n Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 teknolojilerini de destekliyor. H.265 formatındaki Ultra HD videoları oynatabilecek kapasitede olan telefon, arkada 5MP çözünürlüğünde, önde ise 2MP çözünürlüğünde kamera ile geliyor. Ön kameranın 80 derece geniş açılı lensi, özçekim tutkunlarının işini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda kameranın hemen altına konumlandırılan kısayol butonu özelleştirilerek, istenilen uygulamaya hızlı erişim sağlanabiliyor.

Ön tarafa konumlandırılan hoparlörü aynı zamanda DTS Studio desteği sunan telefon, sahip olduğu pil üzerinden 5.5 saat konuşma ve 400 saate kadar bekleme süresi sağlayabiliyor. Özelleştirilmiş yazılımsal detaylarla donatılan Liquid Z410, Android 4.4 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Acer'ın yeni telefonu yakın gelecekte 155 dolar civarı fiyatla satışa sunulacak.