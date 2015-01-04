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Acer'dan yeni nesil 64-bit akıllı telefon

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'dan yeni nesil 64-bit akıllı telefon
Oyunculara yönelik dizüstü bilgisayar modeli V17 Nitro'nun yeni versiyonunu tanıtan Acer, bir duyuru da akıllı tlefon pazarı için gerçekleştirdi. Şirketin Liquid Z410 adını verdiği uygun fiyatlı yeni akıllı telefon modeli, 4.5-inç ekranında qHD yani 540 x 960 piksel çözünürlük sunuyor.
Mediatek'in yeni nesil dört çekirdekli MT6732 işlemcisi sayesinde aynı zamanda donanımsal 64-bit desteğine sahip olan telefon, grafik tarafında ise ARM'ın Mali-T760 GPU'sunu kullanıyor. Grafik işlem biriminin gücü ve ekranın düşük çözünürlüğünü dikkate aldığımızda, Google PlayStore'daki pek çok oyunun bu telefon üzerinde oldukça iyi akıcılıkta çalışacağını öngörebiliriz.
Kullandığı platforma bağlı olarak Cat.4 modem ile 150Mbps hızında LTE bağlantısına olanak tanıyan Liquid Z410, 802.11n Wi-Fi ve Bluetooth 4.0 teknolojilerini de destekliyor. H.265 formatındaki Ultra HD videoları oynatabilecek kapasitede olan telefon, arkada 5MP çözünürlüğünde, önde ise 2MP çözünürlüğünde kamera ile geliyor. Ön kameranın 80 derece geniş açılı lensi, özçekim tutkunlarının işini kolaylaştırıyor. Aynı zamanda kameranın hemen altına konumlandırılan kısayol butonu özelleştirilerek, istenilen uygulamaya hızlı erişim sağlanabiliyor.
Ön tarafa konumlandırılan hoparlörü aynı zamanda DTS Studio desteği sunan telefon, sahip olduğu pil üzerinden 5.5 saat konuşma ve 400 saate kadar bekleme süresi sağlayabiliyor. Özelleştirilmiş yazılımsal detaylarla donatılan Liquid Z410, Android 4.4 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Acer'ın yeni telefonu yakın gelecekte 155 dolar civarı fiyatla satışa sunulacak. 

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Innovative 4 yıl
Ram 1gb falan olsa gerek
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Revenge_ 4 yıl
Telefon gayet guzel olmus
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OverClocK1ng 4 yıl
Sen amiral gemisi telefon yap.
Yemin ediyorum üstten okumaya başladım. Ele avuca çok güzel sığacak bir telefon.
O boyuta göre iyi bir çözünürlük.
Müthiş donanım. Ağzımın suyu aka aka akaaa okurken, tam da "OLMUŞ" diyecekken
kamera kısmına gelince sular duruldu. İçine etmişler telefonun.
Daha ne diyeyim. O özelliklere o kamera konulur mu be...
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apokhan 4 yıl
F/p bir ürün mtk nin alt segmentte rakibi yok
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casperfriendly 4 yıl
Bayağı yeni nesil miş, çok güldüm.
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Al Swearengen 4 yıl
155 dolarlık cihaz ülkemizde 1000 tl den satılan "yeni nesil" s410 huawei g7 den,1400 tl den satışa çıkmış htc 816 dan daha güçlü.6732 nin bir üst işlemcisi mt6752 ise 1400 tl den satışa çıkmış htc 820 ile aynı güçte. F/p olarak çok iyi telefon.
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doctor_bey 4 yıl
Ram miktarını belirtmemişsiniz, o da 1gb üstüyse on numara beş yıldız cihaz olur
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darkhair 4 yıl
Şu yeni mtk işlemciler sayesinde alt seviye telefonlara can geldi. Bunda ne çılgın oyun oynanır :) " tabi işlemcinin gücü ve termal troating de önemli "
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