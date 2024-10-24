Samsung Galaxy S27 serisinde 2nm Exynos işlemcisi kullanılacak

Samsung Exynos başarabilecek mi?
Kaynaklar 3nm sürecinde beklentilerin altında verim elde eden Samsung’un yeni müşteri kazanmakta zorluk yaşadığını ve önemli gelir kaybına uğradığını belirtiyor. Bir yeniden yapılanma süreci içerisinde olan firmanın 2nm sürecine ağırlık vermek istediği gelen bilgiler arasında.
Firma 2026 yılında Thetis kod adlı ilk nesil 2nm sürecine geçiş yapmayı planlıyor. Thetis nesline göre yüzde 12 performans artışı, yüzde 25 enerji tasarrufu ve yüzde 8 daha az zar alanı sağlayacak ikinci nesil 2nm süreci ise 2027 yılında piyasada olacak.
Samsung’un SF2P süreci ile üretilmiş Ulysses kod adlı bir Exynos yonga seti tasarladığı ve Galaxy S27 serisinde kullanılacağı iddia ediliyor. Ulysses yonga setinin planlamasının yıl sonunda başlayacağı ve yeni yılda şekilleneceği de vurgulanıyor. Ayrıca Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 5 için Samsung’u tercih edebileceği ancak tek şartın istenen verimlilik seviyesinin garantilenmesi olduğu da duyumlar arasında.
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu