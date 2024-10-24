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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S27 serisinde 2nm Exynos işlemcisi kullanılacak

    Exynos işlemcilerin geliştirilmesi konusunda sıkıntılar yaşayan Samsung, Galaxy S25 ve Galaxy S26 serisini Qualcomm’a emanet ederken Galaxy S27 serisinde ise dümene geçecek. 
    Samsung Galaxy S27 Tam Boyutta Gör
    Belki de tarihinin en kötü dönemlerini yaşayan Samsung Exynos birimi, 3nm sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle büyük ümitler taşıdığı Galaxy S25 serisini Qualcomm’a kaptırmıştı. Ümitler yeni döneme kaldı. 

    Samsung Exynos başarabilecek mi?

    Kaynaklar 3nm sürecinde beklentilerin altında verim elde eden Samsung’un yeni müşteri kazanmakta zorluk yaşadığını ve önemli gelir kaybına uğradığını belirtiyor. Bir yeniden yapılanma süreci içerisinde olan firmanın 2nm sürecine ağırlık vermek istediği gelen bilgiler arasında.

    Firma 2026 yılında Thetis kod adlı ilk nesil 2nm sürecine geçiş yapmayı planlıyor. Thetis nesline göre yüzde 12 performans artışı, yüzde 25 enerji tasarrufu ve yüzde 8 daha az zar alanı sağlayacak ikinci nesil 2nm süreci ise 2027 yılında piyasada olacak. 

    Samsung’un SF2P süreci ile üretilmiş Ulysses kod adlı bir Exynos yonga seti tasarladığı ve Galaxy S27 serisinde kullanılacağı iddia ediliyor. Ulysses yonga setinin planlamasının yıl sonunda başlayacağı ve yeni yılda şekilleneceği de vurgulanıyor. Ayrıca Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 5 için Samsung’u tercih edebileceği ancak tek şartın istenen verimlilik seviyesinin garantilenmesi olduğu da duyumlar arasında. 
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 5 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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