Samsung Galaxy S27 serisinde 2nm Exynos işlemcisi kullanılacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Belki de tarihinin en kötü dönemlerini yaşayan Samsung Exynos birimi, 3nm sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle büyük ümitler taşıdığı Galaxy S25 serisini Qualcomm’a kaptırmıştı. Ümitler yeni döneme kaldı.

Samsung Exynos başarabilecek mi?

Kaynaklar 3nm sürecinde beklentilerin altında verim elde eden Samsung’un yeni müşteri kazanmakta zorluk yaşadığını ve önemli gelir kaybına uğradığını belirtiyor. Bir yeniden yapılanma süreci içerisinde olan firmanın 2nm sürecine ağırlık vermek istediği gelen bilgiler arasında.

Samsung'dan Galaxy AI için Türkçe müjdesi! 17 sa. önce eklendi

Firma 2026 yılında Thetis kod adlı ilk nesil 2nm sürecine geçiş yapmayı planlıyor. Thetis nesline göre yüzde 12 performans artışı, yüzde 25 enerji tasarrufu ve yüzde 8 daha az zar alanı sağlayacak ikinci nesil 2nm süreci ise 2027 yılında piyasada olacak.

Samsung’un SF2P süreci ile üretilmiş Ulysses kod adlı bir Exynos yonga seti tasarladığı ve Galaxy S27 serisinde kullanılacağı iddia ediliyor. Ulysses yonga setinin planlamasının yıl sonunda başlayacağı ve yeni yılda şekilleneceği de vurgulanıyor. Ayrıca Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 5 için Samsung’u tercih edebileceği ancak tek şartın istenen verimlilik seviyesinin garantilenmesi olduğu da duyumlar arasında.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.