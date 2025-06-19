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    One UI 8 ile daha gelişmiş Android Deprem Uyarıları geliyor

    One UI 8'de Android'in Deprem Uyarıları sisteminin geliştirilmiş bir versiyonu sunulacak. İşte gelen yeni özellikler...                                         

    One UI 8 ile daha gelişmiş Android Deprem Uyarıları geliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, Android 16 tabanlı yeni yazılım sürümü One UI 8 üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Briçok yeni özellik getirecek olan One UI 8'de Android'in Deprem Uyarıları sisteminin geliştirilmiş bir versiyonu sunulacak.

    Samsung, One UI 8.0 için resmi bir değişiklik günlüğü yayımlamış olsa da, geliştirilen Deprem Uyarıları özelliğinden hiç bahsetmedi. Ancak @GalaxyTechie isimli bir sızıntı kaynağına göre, One UI 8.0’daki Deprem Uyarıları, Google’ın Android için tasarladığından çok daha fazla özellikle geliyor. 

    Yeni özellikler arasında neler var?

    • Deprem büyüklük eşiğini özelleştirme: Kullanıcılar, uyarının tetiklenmesi için gereken deprem büyüklük seviyesini kendileri belirleyebiliyor.

    • Uyarı geçmişi görüntüleme: Daha önce alınan deprem uyarıları geçmişe dönük olarak incelenebiliyor.

    • Acil durum barınakları: Yakınlardaki acil durum barınakları hakkında bilgi alabiliyorsunuz.

    • Acil durum kişileri: Deprem anında kolayca iletişim kurulabilecek kişileri tanımlayabiliyorsunuz.

    • Tıbbi bilgiler: Acil durum ekipleri için hayati olabilecek tıbbi bilgilerinizi sisteme kaydedebiliyorsunuz.

    One UI 8 ile daha gelişmiş Android Deprem Uyarıları geliyor Tam Boyutta Gör

    One UI 8 ile daha gelişmiş Android Deprem Uyarıları geliyor Tam Boyutta Gör

    Ayrıca, gün ve gece için ayrı deprem büyüklük eşiği tanımlanabiliyor. İlgili ayarlar sayfasında, gündüz ve gece saatleri gösteriliyor ve deprem şiddeti seviyeleri daha anlaşılır bir dille açıklanıyor. Bu sayfaya Ayarlar » Güvenlik ve acil durum » Deprem uyarıları yolunu izleyerek ulaşabilirsiniz.

    Belirlediğiniz eşik seviyesinin altında kalan depremler için ekran üzerinde uyarı gösterilecek, ancak bu uyarı aktif olarak yaptığınız işi bölmeyecek. Ayrıca, uyarının nasıl görüneceğini test etmek için bir simülasyon başlatabiliyorsunuz. Bu gelişmiş Deprem Uyarıları özelliği, Galaxy S25 serisi için mevcut olan One UI 8.0 beta sürümünde henüz aktif durumda değil.

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