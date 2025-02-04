Samsung Galaxy S26 Ultra, uzun yıllardır beklenen kamera özelliğiyle gelebilir

Tam Boyutta Gör

Samsung'un gelecek yıl tanıtmayı planladığı Galaxy S26 Ultra, ekran altı kamera teknolojisiyle gelen ilk amiral gemisi olabilir. Bugüne kadar sadece ZTE’nin bazı modellerinde kullanılan bu teknoloji, Samsung tarafından benimsenirse diğer büyük markalar da benzer bir yolu izleyebilir.

Samsung, ekran altı kamera özelliğini ilk kez 2021’de Galaxy Z Fold 3 modelinde sunmuştu. Bunu takip eden Fold 4, Fold 5 ve en son Fold 6 modellerinde de benzer bir sistem kullanıldı. Şirketin bu alandaki tecrübesi düşünüldüğünde, Galaxy S26 Ultra’nın bu yeniliği katlanabilir telefonlardan amiral gemisi serisine taşıyan ilk model olması muhtemel görünüyor. Samsung’un, önceki katlanabilir modellerde yaşanan görüntü kalitesi sorunlarını bu yeni modelde aşarak, daha iyi bir selfie deneyimi sunması bekleniyor.

Lenovo, yüksek performanslı yeni oyun monitörünü satışa sundu 1 gün önce eklendi

Sızdırılan bilgilere göre, Galaxy S26 Ultra’nın ekran prototipinde ekran altı kamera teknolojisi test ediliyor. Eğer nihai sürümde bu teknolojiye yer verilirse, kullanıcılar tamamen kesintisiz bir ekran deneyimi yaşayacak. Paylaşılan görüntülerde, Galaxy S25 Ultra baz alınarak oluşturulan bir konsept tasarım yer alıyor. Bu tasarım, cihazın nasıl görünebileceğine dair fikir veriyor.

Ayrıca, cihazın "Galaxy S26 Note" ismiyle piyasaya sürülebileceğine dair iddialar da var. Samsung'un bu modelde ekran altı kameranın yanı sıra birçok önemli donanım yükseltmesi sunması bekleniyor. Daha parlak bir ekran, daha büyük batarya, 65W hızlı şarj desteği, Snapdragon ve Exynos işlemci seçenekleri ile 200 megapiksel periskop telefoto kamera gibi dikkat çekici özelliklerin yer alacağı konuşuluyor.

Ancak şu an için tüm bu bilgilerin erken aşamadaki prototiplere dayandığını belirtmek gerekiyor. Nihai sürümde hangi özelliklerin yer alacağı henüz kesinleşmiş değil. Önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak yeni sızıntılar ve resmi duyurular, Galaxy S26 Ultra’nın gerçekten ekran altı kamera ile gelip gelmeyeceğini netleştirecektir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Samsung Galaxy S26 Ultra, önemli bir kamera yeniliğiyle gelebilir