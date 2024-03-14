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    Xiaomi 14 Lite resmen doğrulandı: İşte beklenen özellikler

    Xiaomi, yakın tarihte tanıtılan Xiaomi 14 serisinin uygun fiyatlı sürümü için hazırlıklara başladı. Xiaomi 14 Lite, geçtiğimiz saatlerde resmen doğrulandı. İşte beklenen özellikler...
    Xiaomi 14 Lite resmen doğrulandı! İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi, yakın tarihte düzenlenen etkinlikte Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra amiral gemilerini duyurmuş, serinin uygun fiyatlı Lite modelini ise pas geçmişti. Bugün ise serinin küçük kardeşi Xiaomi 14 Lite hakkında bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Uzun süredir gümdemde olan model, resmen doğrulandı.

    Xiaomi 14 Lite resmen doğrulandı

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi 14 Lite modelinin, MWC 2024'te kapsamında Xiaomi 14 serisine eşlik etmesi bekleniyordu. Ancak bu olmadı. Geçtiğimiz saatlerde ise, BIS sertifikasyon sitesinde ''24053PY09I'' model numaralı yeni bir cihaz ortaya çıktı. Kıyaslamak adına, bunun daha önce Xiaomi Civi 4 için doğrulanan ''24053PY09C'' model numarasıyla benzer olduğunu hatırlatalım. 

    Hatırlayanlar olacaktır, Xiaomi Civi 2 daha önce Xiaomi 13 Lite adıyla küresel pazara çıkmıştı. Burada karşımıza çıkan C ve I harfleri ise, cihazın küresel ve Çin sürümlerini temsil ediyor. Bu doğrultuda Xiaomi 14 Lite modelinin yeniden markalanmış Xiaomi 14 Lite olması muhtemel.

    Xiaomi 14 Lite özellikler (beklenen)

    Özellikler söz konusu olduğunda Xiaomi Civi 4, 1.5K çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve LED flaşlı çift ön kameraya sahip kavisli OLED ekrana sahip olacak. Arka tarafta ise OIS destekli Lecia tasarımı ve 50MP ana kameranın yer alması bekleniyor. Ayrıca 90W hızlı şarj özelliğine sahip 5.000mAh pil barındıracak.

    Ayrıca Xiaomi, Civi serisinde ön kameraya odaklandığı için Civi 4’te ön kamera noktasında önemli geliştirmeler görmeyi bekliyoruz. Kaputun altında ise, muhtemel olarak Snapdragon 7 Gen 3 yer alacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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