Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi, yakın tarihte düzenlenen etkinlikte Xiaomi 14, 14 Pro ve 14 Ultra amiral gemilerini duyurmuş, serinin uygun fiyatlı Lite modelini ise pas geçmişti. Bugün ise serinin küçük kardeşi Xiaomi 14 Lite hakkında bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Uzun süredir gümdemde olan model, resmen doğrulandı.

Xiaomi 14 Lite resmen doğrulandı

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi 14 Lite modelinin, MWC 2024'te kapsamında Xiaomi 14 serisine eşlik etmesi bekleniyordu. Ancak bu olmadı. Geçtiğimiz saatlerde ise, BIS sertifikasyon sitesinde ''24053PY09I'' model numaralı yeni bir cihaz ortaya çıktı. Kıyaslamak adına, bunun daha önce Xiaomi Civi 4 için doğrulanan ''24053PY09C'' model numarasıyla benzer olduğunu hatırlatalım.

Hatırlayanlar olacaktır, Xiaomi Civi 2 daha önce Xiaomi 13 Lite adıyla küresel pazara çıkmıştı. Burada karşımıza çıkan C ve I harfleri ise, cihazın küresel ve Çin sürümlerini temsil ediyor. Bu doğrultuda Xiaomi 14 Lite modelinin yeniden markalanmış Xiaomi 14 Lite olması muhtemel.

Xiaomi 14 Lite özellikler (beklenen)

Özellikler söz konusu olduğunda Xiaomi Civi 4, 1.5K çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve LED flaşlı çift ön kameraya sahip kavisli OLED ekrana sahip olacak. Arka tarafta ise OIS destekli Lecia tasarımı ve 50MP ana kameranın yer alması bekleniyor. Ayrıca 90W hızlı şarj özelliğine sahip 5.000mAh pil barındıracak.

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Ayrıca Xiaomi, Civi serisinde ön kameraya odaklandığı için Civi 4’te ön kamera noktasında önemli geliştirmeler görmeyi bekliyoruz. Kaputun altında ise, muhtemel olarak Snapdragon 7 Gen 3 yer alacak.

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Xiaomi 14 Lite resmen doğrulandı! İşte beklenen özellikler