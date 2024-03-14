Xiaomi 14 Lite resmen doğrulandı: İşte beklenen özellikler

Xiaomi 14 Lite resmen doğrulandı
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Xiaomi 14 Lite modelinin, MWC 2024'te kapsamında Xiaomi 14 serisine eşlik etmesi bekleniyordu. Ancak bu olmadı. Geçtiğimiz saatlerde ise, BIS sertifikasyon sitesinde ''24053PY09I'' model numaralı yeni bir cihaz ortaya çıktı. Kıyaslamak adına, bunun daha önce Xiaomi Civi 4 için doğrulanan ''24053PY09C'' model numarasıyla benzer olduğunu hatırlatalım.
Hatırlayanlar olacaktır, Xiaomi Civi 2 daha önce Xiaomi 13 Lite adıyla küresel pazara çıkmıştı. Burada karşımıza çıkan C ve I harfleri ise, cihazın küresel ve Çin sürümlerini temsil ediyor. Bu doğrultuda Xiaomi 14 Lite modelinin yeniden markalanmış Xiaomi 14 Lite olması muhtemel.
Xiaomi 14 Lite özellikler (beklenen)
Özellikler söz konusu olduğunda Xiaomi Civi 4, 1.5K çözünürlüğe, 120Hz yenileme hızına ve LED flaşlı çift ön kameraya sahip kavisli OLED ekrana sahip olacak. Arka tarafta ise OIS destekli Lecia tasarımı ve 50MP ana kameranın yer alması bekleniyor. Ayrıca 90W hızlı şarj özelliğine sahip 5.000mAh pil barındıracak.
Ayrıca Xiaomi, Civi serisinde ön kameraya odaklandığı için Civi 4’te ön kamera noktasında önemli geliştirmeler görmeyi bekliyoruz. Kaputun altında ise, muhtemel olarak Snapdragon 7 Gen 3 yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.