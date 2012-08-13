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Acer'ın 179£ fiyat etiketli Iconia A110 tableti Eylül'de satışa sunuluyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Acer, Computex 2012'de duyurduğu bütçe dostu tablet bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. NVIDIA'nın Kai platformunu kullanan ilk cihazlar arasında yer alan Iconia A110, önümüzdeki ay Google Nexus 7'ye rakip olacak fiyat etiketi ve teknik özellikleriyle satışa çıkacak.
Stuff.tv'nin haberine göre; Tayvanlı üreticinin 200$ altı segmentte konumlanacak ilk tableti, Eylül sonunda İngiltere'deki tüketicilerinin beğenisine sunulacak. 179£'luk fiyatıyla 8GB'lık Nexus 7'den 20£ daha pahalı olan A110'un 32GB'a kadar microSD kart desteği Acer'a önemli bir avantaj sağlayabilir. Hafızayı toplamda 40GB'a kadar arttırmak mümkün olacak, yalnız tabletin bazı detayları Nexus 7'nin gerisinde kalıyor. Yine de 8GB'lık bir depolama alanını yeterli bulmayan tüketicilerin ilgisini çekecek kadar ucuz ve gayet iyi bir donanıma sahip.
7 inç büyüklüğünde 1024 x 600 piksel TFT LCD ekran, 1.2GHz 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 çipset, 1GB DDR3 RAM, 8GB dahili hafıza, microUSB, microHDMI portları, 2MP ön kamera, Wi-Fi b/g/n, A-GPS, Bluetooth 3.0, çift hoparlör, 3420mAh pil, 11.4mm kalınlık ve 370 gram ağırlığa sahip olan aygıt, Haziran'ın ilk haftasında Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle resmiyet kazanmıştı. İki aydır piyasaya sürülmesi beklenen cihaz için Temmuz ayında kaynak kodları yayınlanan Jelly Bean sürümü geliştirme çalışmalarının sürdüğü tahmin ediliyor.
İngiltere'nın en büyük çevrimiçi perakendecilerinden EBuyer.com, Acer Iconia A110'u Android 4.1 Jelly Bean versiyonu ve güncel ekran görüntüleriyle listeledi. Çıkışı Eylül sonunda gerçekleşecek tablete Android 4.1'in eşlik etmesine kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere dışındaki bölgelerde 179-249$ (321-447 TL) civarında bir fiyatlandırma yapılacak. 

http://www.stuff.tv/news/computers-and-consoles/news-nugget/budget-tablet-turf-war-acer-iconia-a110-takes-on-the-nexus-7 Yorum Yaz
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cagataykoroglu 6 yıl en beğenilen
Tegra 3+ baya coştu. Nvidia ceo su tegra 3 ün 200 dolar altına ineceğini söylüyordu. ama bu kadar kaliteli olacağını düşünmemiştim.
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sixleahey88 6 yıl
Bunlardan öncekiler donanımlarına göre pahalı cihazlardı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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nurettinaz 6 yıl
Giris seviyesi tablet piyasasi oldukca kizismis durumda ve daha da kizisacak gibi de duruyor. Bence su an icin en buyuk pay tecrube ve stratejisi nedeniyle amazon kindle fire da. Ancak google in guvenirligi ve hayran kkiitlesi gozonune alinirsa, nexus tabletlerinde kisa surede mukemmel satis rakamlarina ulasacagiortada. Acer, hp ve diger firmalarin giris seviyesi tabletleri ise su an ki ucuz cin mali tablet piyasasini ele gecirip aralarinda paylasacaklarini dusunmekteyim. Cin mali uyduruk tabletlerin sonunun gelmesine cok seviniyorum. Kimsenin sagligi ile oynanmayacak olmasi gercekten cok guzel.
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bingbang 6 yıl
Böyle rekabetçi kaliteli ve ucuz tabletler görmek güzel. Umarım ülkemiz pazarına abartı olmayan bir fiyatla giriş yapar.
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Bl00dyHell 6 yıl
Nexus 7 ile beraber gerçekten rekabetçi Android kullanan tabletler çıkmaya başladı.
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cagataykoroglu 6 yıl
sticer12
yukuberk Söylememe gerek var mı?
Gerek yok sony daha iyisini yapar :D dh de ünlü oldun el salla :D

Trolleri beslemeyelim.
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vahocan 6 yıl

Ne güze bir tablet çıkarmışsın mükemmel ötesil ama Ekran biraz büyüse çözünürlük 1280x720 olsa.
Ah ah hayırlısı DDR3 1 GB Ram Tegra 3 4 Çekirdekli İşlemci Çok güzel bir donanıma sahip
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sticer12 6 yıl
yukuberk
Söylememe gerek var mı?

Gerek yok "sony daha iyisini yapar" :D dh de ünlü oldun el salla :D
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.mert 6 yıl
_KayseriSpor
Çok satar bu tablet.Acer gayet düzgün işler yapıyor.Nexus 7den farkları ;HDMI portuHafıza kartı desteğiUSB OTG desteği

nexus 7 de donanımsal mhl desteği mevcut yazılımsal olarak kapalı acıldığında mhl ve otg çıkış alabilirsiniz
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istanbulsm 6 yıl
Çok satar bu tablet.Acer gayet düzgün işler yapıyor.
Nexus 7'den farkları ;
HDMI portu
Hafıza kartı desteği
USB OTG desteği
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fatihburak95 6 yıl
NExus 7 her türli tercih ederim... 9 saat internette gezinmek diyor hem de müzik arkaplanda oynarken(bknz. toms hardware google nexus 7)
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