Acer'ın 179£ fiyat etiketli Iconia A110 tableti Eylül'de satışa sunuluyor

Acer, Computex 2012'de duyurduğu bütçe dostu tablet bilgisayarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. NVIDIA'nın Kai platformunu kullanan ilk cihazlar arasında yer alan Iconia A110, önümüzdeki ay Google Nexus 7'ye rakip olacak fiyat etiketi ve teknik özellikleriyle satışa çıkacak.

Stuff.tv'nin haberine göre; Tayvanlı üreticinin 200$ altı segmentte konumlanacak ilk tableti, Eylül sonunda İngiltere'deki tüketicilerinin beğenisine sunulacak. 179£'luk fiyatıyla 8GB'lık Nexus 7'den 20£ daha pahalı olan A110'un 32GB'a kadar microSD kart desteği Acer'a önemli bir avantaj sağlayabilir. Hafızayı toplamda 40GB'a kadar arttırmak mümkün olacak, yalnız tabletin bazı detayları Nexus 7'nin gerisinde kalıyor. Yine de 8GB'lık bir depolama alanını yeterli bulmayan tüketicilerin ilgisini çekecek kadar ucuz ve gayet iyi bir donanıma sahip.

7 inç büyüklüğünde 1024 x 600 piksel TFT LCD ekran, 1.2GHz 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 çipset, 1GB DDR3 RAM, 8GB dahili hafıza, microUSB, microHDMI portları, 2MP ön kamera, Wi-Fi b/g/n, A-GPS, Bluetooth 3.0, çift hoparlör, 3420mAh pil, 11.4mm kalınlık ve 370 gram ağırlığa sahip olan aygıt, Haziran'ın ilk haftasında Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemiyle resmiyet kazanmıştı. İki aydır piyasaya sürülmesi beklenen cihaz için Temmuz ayında kaynak kodları yayınlanan Jelly Bean sürümü geliştirme çalışmalarının sürdüğü tahmin ediliyor.

İngiltere'nın en büyük çevrimiçi perakendecilerinden EBuyer.com , Acer Iconia A110'u Android 4.1 Jelly Bean versiyonu ve güncel ekran görüntüleriyle listeledi. Çıkışı Eylül sonunda gerçekleşecek tablete Android 4.1'in eşlik etmesine kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere dışındaki bölgelerde 179-249$ (321-447 TL) civarında bir fiyatlandırma yapılacak.

http://www.stuff.tv/news/computers-and-consoles/news-nugget/budget-tablet-turf-war-acer-iconia-a110-takes-on-the-nexus-7