Acer'ın Android 4.0 işletim sistemli alt segment modeli ufukta göründü: Z110

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Akıllı telefonlarında Google'ın mobil işletim sistemi Android'den yana tercih yapan üreticiler, hemen her bütçeye uygun çözümlerle karşımıza çıkmaya devam ediyorlar. Acer'ın, Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemi ile çift sim kart desteğini bir araya getiren akıllı telefonu Z110 ufukta göründü.
Acer'ın klasik tasarım çizgilerini taşıyan Z110'da, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli MediaTek MT6516 platformu ve 256 MB RAM kullanılmış. 3G alt yapısına destek veren akıllı telefonun dokunmatik kapasitif ekranı 3.5-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde.
Üst kısmına 3.5 mm'lik kulaklık girişi yerleştirilen ve depolama kapasitesi microSD kartlar yardımıyla arttırılabilen Z110'nun arkasında çözünürlüğü bilinmeyen bir kamera bulunuyor.
Bünyesinde barındırdığı teknik özellikler itibarıyla alt segmentte konumlandırılan akıllı telefonun aralık ayına doğru Hong Kong'da satışa sunulacağı açıklandı. Fiyatın ise 100 Euro civarında olacağı bildiriliyor.
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Alttaki tuşları falan farklı dostum.
Tarayıcıda kaç sekme açar ki?
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