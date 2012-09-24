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Acer'ın Android 4.0 işletim sistemli alt segment modeli ufukta göründü: Z110

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,5b
1
10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Acer'ın Android 4.0 işletim sistemli alt segment modeli ufukta göründü: Z110
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Akıllı telefonlarında Google'ın mobil işletim sistemi Android'den yana tercih yapan üreticiler, hemen her bütçeye uygun çözümlerle karşımıza çıkmaya devam ediyorlar. Acer'ın, Android 4.0 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemi ile çift sim kart desteğini bir araya getiren akıllı telefonu Z110 ufukta göründü.
Acer'ın klasik tasarım çizgilerini taşıyan Z110'da, 1 GHz saat hızında çalışan tek çekirdekli MediaTek MT6516 platformu ve 256 MB RAM kullanılmış. 3G alt yapısına destek veren akıllı telefonun dokunmatik kapasitif ekranı 3.5-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde.
Üst kısmına 3.5 mm'lik kulaklık girişi yerleştirilen ve depolama kapasitesi microSD kartlar yardımıyla arttırılabilen Z110'nun arkasında çözünürlüğü bilinmeyen bir kamera bulunuyor.
Bünyesinde barındırdığı teknik özellikler itibarıyla alt segmentte konumlandırılan akıllı telefonun aralık ayına doğru Hong Kong'da satışa sunulacağı açıklandı. Fiyatın ise 100 Euro civarında olacağı bildiriliyor.
Acer'ın Android 4.0 işletim sistemli alt segment modeli ufukta göründü: Z110
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__BadblooD__ 7 yıl en beğenilen
256 MB RAM ve ICS nasıl oluyor anlamadım eğer düzgün çalışıyorsa demekki üreticiler sağlam sağlam keklemiş milleti ram az ICS yükseltemiyoruz diye
256 MB RAM ve ICS nasıl oluyor anlamadım eğer düzgün çalışıyorsa demekki üreticiler sağlam sağlam keklemiş milleti ram az ICS yükseltemiyoruz diye
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Bukalemun 7 yıl
ROM dan kaynaklı ICS gelmiyor diyorlar. ICS bana göre 2012 biterken ÖLÜ bir güncelleme ! eğerki JB 4.1 çok daha fazla performans sağlıyor ise 1,5 YILLIK tüm cihazlar rahatlıkla desteklenebilir..... Ben HTC DESİRE C alırım daha iyi.
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inexo 7 yıl
maxiplus 5 değil mi bu



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mangdasire 7 yıl
256 mb ramle ics kullanan kullanıcı kasmalar yüzünden kanser olur.
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AzRocK 7 yıl inexo
inexo
maxiplus 5 değil mi bu



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Alttaki tuşları falan farklı dostum.
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AzRocK 7 yıl
256 MB RAM ve ICS.


Tarayıcıda kaç sekme açar ki?
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__BadblooD__ 7 yıl en beğenilen
256 MB RAM ve ICS nasıl oluyor anlamadım eğer düzgün çalışıyorsa demekki üreticiler sağlam sağlam keklemiş milleti ram az ICS yükseltemiyoruz diye
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swat882 7 yıl
sabit hat telefonu mu bu
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