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Acer'ın kurucusu Stan Shih, CEO krizinden sonra şirkete yeniden döndü

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Acer'ın kurucusu Stan Shih, CEO krizinden sonra şirkete yeniden döndü

Dizüstü bilgisayarlara olan rağbetin azalmasına paralel olarak ekonomik olarak sıkıntılı günler geçirmeye başlayan Acer'da yönetim sorunu sonunda çözüldü. 3.çeyrekte sergilenen kötü performanstan sonra uzun yıllardır firmanın icra kurulu başkanlığını yürüten JT Wang'ın istifasıyla başlayan ve Wang'ın yerine geçecek olan Jim Wong'un da istifa etmesiyle doruğa ulaşan yönetim karmaşası, Acer'ın kurucusu Stan Shih'in şirkete dönüşüyle çözüldü.

Acer yönetim kurulu, son yapılan toplantı ile Stan Shih'in şirkete dönüşüne ve hemen göreve başlamasına izin verdi. Başkan ve Geçici Kurumsal Başkan sıfatlarıyla görev yapacak olan Shih, görev sonuna kadar şirketin tüm stratejik kararlarından sorumlu olacak. Firmanın sıkıntılı günlerinde elini yine taşın altına koyan deneyimli isim, icra kurulu başkanı sıfatına sahip olmayacak ancak yönetim kurulunun verdiği yetkiler ile CEO görevini de yürütecek.

Öte yandan istifa eden iki isim JT Wang ve Jim Wong, geçiş döneminde karşılaşılabilecek sorunlar nedeniyle Acer'ın tepe yönetimine danışmanlık yapacak.


http://www.digitimes.com/news/a20131122PR200.html Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 5 yıl en beğenilen
gir çık yalama oldu firma
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okan_cehapelioglu 5 yıl
iinsallah batarsınız sattığınız bilgisayarda daha üst üste 2 sekme acamıyorum
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JoeyBane 5 yıl
Bi 400m zarar daha gelmesin..
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IhtiyarDelikanli 5 yıl en beğenilen
gir çık yalama oldu firma
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