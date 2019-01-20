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ActionDash uygulaması dijital denge özelliğini tüm Android telefonlara getiriyor

Android Pie sürümüyle birlikte hangi uygulamada ne kadar zaman geçirdiğinizi gösteren dijital denge özelliği eklenmişti. ActionDash uygulaması bu özelliği tüm Android telefonlara sunuyor.
4 ay
3,8b
1
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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ActionDash uygulaması dijital denge özelliğini tüm Android telefonlara getiriyor
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Gündelik hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonlar beraberinde bazı sorunlara da yol açıyor. Bunun farkında olan firmalar, hangi uygulamada ne kadar süre geçirdiğinizi, telefon ekranını gün içerisinde kaç kere açtığınızı gösteren dijital sağlık çözümleri geliştirdiler.

Android 5.0 üstü tüm cihazlarda çalışıyor

Apple, Screen Time (Ekran Süresi), Google ise Digital Wellbeing (Dijital Denge) özelliğiyle bu desteği sunuyor. Ancak kullanabilmeniz için örneğin Google tarafında Android 9.0 Pie sürümüne sahip Pixel veya Android One akıllı telefonunuz olması gerekiyor. ActionDash uygulaması bu durumu sonlandıracak.

Yeni uygulama Android 5.0 Lollipop ve üstü sürüme sahip tüm akıllı telefonlarda çalışabiliyor. Böylece dijital denge özelliğini merak eden Android kullanıcıları bu uygulamayı yükleyerek deneyebilecekler. Google’un kendi Dijital Denge uygulaması da Google Play üzerinde bulunuyor ama sadece Android 9.0 Pie sürümüne sahip cihazlara yüklenebiliyor.
Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 20 Lite'ın Hızlı Şarj özelliği ne kadar hızlı?"

Yeni uygulamada Google’un sahip olmadığı farklı özellikler de bulunuyor ve ücretsiz olarak indirilebiliyor. Bazı ek özelliklerin kullanılabilmesi için ödeme yapmanız gerekebilir. Son olarak ActionDash geliştiricisi Chris Lacy, uygulamanın hiçbir şekilde kendi şirketine veya başka şirketlere kişisel verilerinizi göndermediğini belirtmiş.

ActionDash: Google Play


https://blog.actionlauncher.com/actiondash-android-digital-wellbeing-alternative-2765746aad51 Yorum Yaz
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