Huawei Mate 20 Lite'ın Hızlı Şarj özelliği ne kadar hızlı?

Tam Boyutta Gör

Huawei Mate 20 ailesinin düşük fiyatlı üyesi Huawei Mate 20 Lite, kullanıcılar tarafından tercih edilen modeller arasına girmeyi başardı. Huawei Mate 20 Lite çift ön ve arka kamerası ve şık tasarımı ile tercih ediliyor.

Huawei Mate 20 Lite, 3750 mAh büyüklüğünde bataryaya sahip. Bu bataryada hızlı şarj teknolojisi bulunuyor ancak serinin diğer üyelerindeki Huawei Super Charge teknolojisi yerine Huawei Quick Charge teknolojisi tercih edilmiş.

Ne kadar hızlı şarj ediyor?

Telefonun kutusundan 9V/2A 18 W gücünde şarj adaptörü çıkıyor. Mate 20 Lite, bu adaptör ile telefon açıkken 30 dakikalık şarj ile yüzde 1’den yüzde 30 pil kapasitesine ulaşıyor. Yüzde 60’a kadar 1 saatte dolarken tam dolum ise 1 saat 45 dakikada gerçekleşiyor.

Huawei Mate 20 Lite, 6.3 inç boyutunda FHD+ çentikli bir ekranla geliyor. Gücünü yapay zeka destekli Kirin 710 yonga setinden alıyor.

Telefonun hem ön hem de arka yüzünde çift kamera bulunuyor. Bu sayede ön ve arka kamera ile bokeh efektli fotoğraflar çeklebiliyor. Yüz tanıma teknolojisi de unutulmamış. Yapay zeka desteği sayesinde nesnenin ne olduğunu tespit ederek en uygun ayarları otomatik olarak uyguluyor.

Huawei Mate 20 Lite ülkemizde ilgi gören modeller arasında yer alıyor. Perakende mağazalardan ve online platformlardan Mate 20 Lite'ı siyah, mavi ve altın renk seçenekleri ile satın alabilirsiniz.