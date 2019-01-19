Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei Mate 20 Lite'ın Hızlı Şarj özelliği ne kadar hızlı?

Huawei Mate 20 Lite'ın büyük bir bataryası bulunuyor. Peki Huawei Qucik Charge teknolojisine sahip 3750 mAh büyüklüğündeki batarya, ne kadar sürede şarj oluyor? Yanıtı haberimizde:
4 ay
22b
1
19
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Huawei Mate 20 Lite'ın Hızlı Şarj özelliği ne kadar hızlı?
Tam Boyutta Gör

Huawei Mate 20 ailesinin düşük fiyatlı üyesi Huawei Mate 20 Lite, kullanıcılar tarafından tercih edilen modeller arasına girmeyi başardı. Huawei Mate 20 Lite çift ön ve arka kamerası ve şık tasarımı ile tercih ediliyor.

Huawei Mate 20 Lite, 3750 mAh büyüklüğünde bataryaya sahip. Bu bataryada hızlı şarj teknolojisi bulunuyor ancak serinin diğer üyelerindeki Huawei Super Charge teknolojisi yerine Huawei Quick Charge teknolojisi tercih edilmiş.

Ne kadar hızlı şarj ediyor?

Telefonun kutusundan 9V/2A 18 W gücünde şarj adaptörü çıkıyor. Mate 20 Lite, bu adaptör ile telefon açıkken 30 dakikalık şarj ile yüzde 1’den yüzde 30 pil kapasitesine ulaşıyor. Yüzde 60’a kadar 1 saatte dolarken tam dolum ise 1 saat 45 dakikada gerçekleşiyor.

Huawei Mate 20 Lite, 6.3 inç boyutunda FHD+ çentikli bir ekranla geliyor. Gücünü yapay zeka destekli Kirin 710 yonga setinden alıyor.

Telefonun hem ön hem de arka yüzünde çift kamera bulunuyor. Bu sayede ön ve arka kamera ile bokeh efektli fotoğraflar çeklebiliyor. Yüz tanıma teknolojisi de unutulmamış. Yapay zeka desteği sayesinde nesnenin ne olduğunu tespit ederek en uygun ayarları otomatik olarak uyguluyor.

Huawei Mate 20 Lite ülkemizde ilgi gören modeller arasında yer alıyor. Perakende mağazalardan ve online platformlardan Mate 20 Lite'ı siyah, mavi ve altın renk seçenekleri ile satın alabilirsiniz.



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xiaomiseverim 4 ay en beğenilen
Bu bildiğin yavaş şarj özelliği
2 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 4 ay Xiaomiseverim
Reklam yapalımda iyi kötü farketmez demişler. Hızlı şarj özelliği olmayan telefonlarla neredeyse aynı yavaşlıkta doluyor.
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 4 ay
Reklamın iyisi kötüsü olmaz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ilkerinanç 3 ay
Hızlı şar(z)j derken?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
Önemli olan verimi. Sen hızlı şarj olmayan telefonu aynı sürede şarj etsen bile unutma ki senin telefonun 3750 Mah bataryaya sahip değil. 3750 Mah bataryaya sahip orta segment bir telefon getir bakalım süre aynı mı olacak? Ayrıca Huawei mate modelleri ile üst seviyede desek hiçte yanlış olmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gt95 3 ay
bıktım Android den biraz da ios kullanalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
z1rqdym 4 ay
P9 Lite 2017 bile kenara koyunca 30dakikada %30 sarj olabiliyor 2A 5V sarj aletiyle.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
.PanxeR. 4 ay
Mate20 lite kullanıyorum , samsung telefonların normal şarjı 10W Hızlı şarj olanlar 15W kullanırken Huawei mate20 lite in uygun fiyatlı bir telefon olmasına rağmen 18W ile şarj olması çok iyi.
Şarj hızından önemlisi yogun kullanımda bile 2 gün şarj gitmesi benim için en güzeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paetzold 4 ay
Şarjı çok iyi gidiyor yalnız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxmania 4 ay
şık tasarım (!), hızlı şarj (!) diyecek tek söz reklamlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 4 ay
Mi Max 3 bundan daha hızlı şarz oluyor , bazen farkında bile olmuyorum . Ortalama 2 gün kullanıyorum 6.9"lik ekrana rağmen .
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Çaylak_Doktor 4 ay
Dakikada %1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 4 ay
Reklamın iyisi kötüsü olmaz.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
22017 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
huawei, hızlı şarj ve
9 etiket daha Popüler MPopüler mate 20 lite huawei mate 20 lite huawei qucik charge mate 20 lite hızlı şarj Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Yusuf Akbaş
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay 12 GB RAM'li Lenovo Z5 Pro GT Geekbench'te görüntülendi 4 ay Microsoft, Cortana'yı bir Alexa yeteneğine dönüştürmek istiyor 4 ay Microsoft'tan Windows 10 Mobile kullanıcılarına öneri: iOS veya Android'e geçin 4 ay Aşılanmaya karşı oluşan tereddüt, küresel sağlığa tehdit olarak kabul edildi 4 ay Mozilla, Firefox Focus 9.0'a reklam engelleyici ekliyor 4 ay Xiaomi ve Oppo'dan önemli adım | Mobilite 4 ay Vücut ısısının yükselmesi bağışık sistemini destekliyor 4 ay İlk 2019 Toyota Supra 2.1 milyon dolara alıcı buldu 4 ay Antarktika’da, buzun 1,000 metre altında tardigrad kalıntıları bulundu 4 ay Apple düşük satışlar nedeniyle iPhone SE modelini tekrar piyasaya sürdü 4 ay Samsung Galaxy S10'un 12 GB RAM'e ve 1 TB dahili depolama alanına sahip bir varyantı geliyor 4 ay 2019 model iPhone'lar 4.000 mAh pil ve 3x telefoto lens ile gelebilir 4 ay Apple’ın uygulamalardan aldığı yüzde 30 komisyon geliştiricileri rahatsız ediyor 4 ay Siri, Süper Lig sorularınızı yanıtlıyor 4 ay Project Alias akıllı hoparlörlere “parazit” oluyor 4 ay Google Asistan'ın yeni tasarımı yayınlandı 4 ay Western Digital performans odaklı yeni SSD modellerini duyurdu 4 ay ActionDash uygulaması dijital denge özelliğini tüm Android telefonlara getiriyor 4 ay Çinli bir uygulama yakınınızdaki borçluları gösterecek 4 ay Exynos 9820'li Galaxy S10 Geekbench'te görüntülendi 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Huawei Mate 20 Lite'ın Hızlı Şarj özelliği ne kadar hızlı? Sonraki NBA ve 2K Games arasında 1.1 milyar dolarlık linsans anlaşması imzalandı 4 ay Facebook, liseli gençleri hedef alan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor 4 ay Hubble Teleskobu'nun kamera arızası sorunu giderildi [Güncellendi] 4 ay Huawei, şimdi de Avrupa’yı klonluyor 4 ay Foxconn düşük iPhone satışları yüzünden sözleşmeli işçileri erken göndermeye başladı 4 ay Samsung S10 modellerinin arka yüzü detaylandı! 4 arka kamera A9'a has oluyor 4 ay Moto G7 serisinin basın görselleri ve Avrupa fiyatları ortaya çıktı 4 ay Hava fotoğrafçılığı, suyun Dünyamızı şekillendirmedeki hünerini gözler önüne serdi 4 ay Pocophone F1'in kamera yeteneklerini geliştiren güncelleme yayınladı 4 ay Yerli sanal gerçeklik oyunu Dede Korkut Chronicles yayınlandı 4 ay 2si1 | Turkcell'e dev ceza 4 ay Samsung Galaxy M10 ve Galaxy M20'nin fiyat etiketleri belli oldu 4 ay Huawei Mate 20 Pro kamera performansıyla DxOMark’ın yeni lideri oldu 4 ay Fortnite V-bucks birimi kara para aklama için kullanılıyor 4 ay Google Chrome, web sayfalar arası geçişlerdeki beyazlık sorununu düzeltecek 4 ay Haftaya BİM marketlerde Vestel Venus V4, A101 marketlerde Alcatel cep telefonu var 4 ay Facebook Messenger’ın yeni tasarımı yayınlandı 4 ay GLASS Film İncelemesi | Farklı Bir Süper Kahraman Filmi 4 ay Orijinal Mattel Uno mobil oyunu indirmeye sunuldu 4 ay IK Multimedia yeni gitar ara birimini duyurdu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye'de köylüler aşırı tembel. Ancak
DH Forum
Binali Yıldırım niye yalan söylüyor?
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim