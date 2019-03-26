Ada ülkesi Morityus’da, dar gelirlilere güneş panelleri yardımıyla ucuz elektrik sağlanıyor

Hint Okyanusunda bulunan ada ülkesi Morityus Cumhuriyeti 2018 yılında; ülkenin fosil yakıtlara olan bağımlılığı ile petrol ithalatını azaltmak, dar gelirli hanelere ucuz elektrik enerjisi sağlayabilmek, güneş enerjisi üretimini artırmak ve yeni iş gücü alanları yaratmak adına bir projeye başlamış.

Üretilen elektriğin ilk 50 kWh'i hane halkına

Adı, “Morityuslu Projesi” olan faaliyet kapsamında hükümet, dar gelirli olan 10,000 haneye ait evin çatısına güneş panelleri kurmaya karar vermiş. Ülkenin enerji sistemine bağlanması planlanan güneş panelleri ağının yılda üreteceği yaklaşık 10 MW elektrikten ise söz konusu hanelere aylık 50 kWh oranında elektriğin ücretsiz verilmesi planlanmış. Evlerin çatılarında üretilen elektriğin kalan kısmı ise ülke şebekesine aktarılıyor.

Bahse konu proje kapsamında, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve Abu Dabi Gelişim Fonu (ADFD) yetkililerinin Morityus’a 10 milyon dolar değerinde kalkınma kredisi vermeyi kabul ettiği ifade ediliyor.

Krediyle birlikte Morityus’un 2025 yılına kadar enerji üretiminin %35’lik kısmını yenilenebilir kaynaklardan elde edeceği belirtiliyor. Ülke söz konusu proje haricinde, Tamarind Şelaleleri Barajı yakınlarında 2 MW üretim kapasiteli bir santral kurmuş. Yetkililer, yakın zamanda ise yine 2MW kapasiteli bir yüzer santral kurmayı da planlıyor.

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Morityus halkı ise çatılarına kurulan güneş panellerinden oldukça memnun gözüküyor. Daha önce aylık 600 rupi elektrik faturası ödemek durumunda kalan hanelerin aylık faturasının yeni projeyle birlikte, 200 rupiye kadar düştüğü paylaşılan bilgiler arasında yer almış.

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