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Ada ülkesi Morityus’da, dar gelirlilere güneş panelleri yardımıyla ucuz elektrik sağlanıyor

Morityus’da dar gelirli hanelere elektrik indirimi yerine,güneş paneli bağışı yapılıyor. Her solar çatıda üretimin ilk 50 kwh’i ev sahibine ücretsiz veriliyor. Fazla enerji şebekeye aktarılıyor.
1 ay
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Alternatif Enerji
Gökhan G.
Editör
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Hint Okyanusunda bulunan ada ülkesi Morityus Cumhuriyeti 2018 yılında; ülkenin fosil yakıtlara olan bağımlılığı ile petrol ithalatını azaltmak, dar gelirli hanelere ucuz elektrik enerjisi sağlayabilmek, güneş enerjisi üretimini artırmak ve yeni iş gücü alanları yaratmak adına bir projeye başlamış.

Üretilen elektriğin ilk 50 kWh'i hane halkına

Adı, “Morityuslu Projesi” olan faaliyet kapsamında hükümet, dar gelirli olan 10,000 haneye ait evin çatısına güneş panelleri kurmaya karar vermiş. Ülkenin enerji sistemine bağlanması planlanan güneş panelleri ağının yılda üreteceği yaklaşık 10 MW elektrikten ise söz konusu hanelere aylık 50 kWh oranında elektriğin ücretsiz verilmesi planlanmış. Evlerin çatılarında üretilen elektriğin kalan kısmı ise ülke şebekesine aktarılıyor.

Bahse konu proje kapsamında, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) ve Abu Dabi Gelişim Fonu (ADFD) yetkililerinin Morityus’a 10 milyon dolar değerinde kalkınma kredisi vermeyi kabul ettiği ifade ediliyor.

Krediyle birlikte Morityus’un 2025 yılına kadar enerji üretiminin %35’lik kısmını yenilenebilir kaynaklardan elde edeceği belirtiliyor. Ülke söz konusu proje haricinde, Tamarind Şelaleleri Barajı yakınlarında 2 MW üretim kapasiteli bir santral kurmuş. Yetkililer, yakın zamanda ise yine 2MW kapasiteli bir yüzer santral kurmayı da planlıyor. 

ukorkmaz/status/1110110301670854658tps://twitter.com/utkukorkmaz/status/1110110301670854658

Morityus halkı ise çatılarına kurulan güneş panellerinden oldukça memnun gözüküyor. Daha önce aylık 600 rupi elektrik faturası ödemek durumunda kalan hanelerin aylık faturasının yeni projeyle birlikte, 200 rupiye kadar düştüğü paylaşılan bilgiler arasında yer almış.


https://twitter.com/utkukorkmaz/status/1110110301670854658 Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 1 ay en beğenilen
Yüzlerce milletvekiline de güneş paneli taksak az harcarlar mı?
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Spider_hip 1 ay
Bizimkilerde çay kahve dağıtacaklarına böyle bir işe girseler harbi süper olurdu. Gerçi bizim ülkede altında mercedesi olupta özürlü raporu olan, fakirlik maaşı bağlatanlarlar bile var. Şu rüşvet ile bunların dağıtılmasının da önüne geçilmesi gerekli öncelikle.
Bizimkilerde çay kahve dağıtacaklarına böyle bir işe girseler harbi süper olurdu. Gerçi bizim ülkede altında mercedesi olupta özürlü raporu olan, fakirlik maaşı...
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sierratr1 1 ay
Bunları güneydoğuya kur kayıp kaçak azalsın tüm Türkiye ucuza elektrik kullansın.
saygılar
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The.Mafia 1 ay
Ülkemizde olması gereken bir uygulama
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ungalath 1 ay
keşke bizde de olsa ama bazı gerçekleri de göz ardı etmeyelim.Şimdi baktım adamların nüfusu istanbulun onbeşte biri kadar. haliyle maliyet çok çok düşük olacak. Ülkemiz için bu tarz değil ama toplam enerji ihtiyacını azaltacak projelere yönelmesi daha mantıklı o yüzden. Bu konuda hem rüzgar tribünleri hemde güneş enerjisi için kurulan tarlalar var. Umarım daha çok artar.
işin birde kullanıcı kısmı var bunu da göz ardı etmeyelim. Türkiye'de israf çok fazla. Her konuda bu böyle. Bizim bu anlamda birazda çuvaldızı kendimize batırmamız gerekiyor.
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faniseyler 1 ay
Bol güneş alan bi ülkemiz var. Bu tarz projeler bize çok ama çok uygun. Güneş alan bina cephelerine ve çatılara bu tarz sistemler kurup ciddi manada elektrik üretimi yapılabilir.
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sierratr1 1 ay
Bunları güneydoğuya kur kayıp kaçak azalsın tüm Türkiye ucuza elektrik kullansın.
saygılar
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Spider_hip 1 ay
Bizimkilerde çay kahve dağıtacaklarına böyle bir işe girseler harbi süper olurdu. Gerçi bizim ülkede altında mercedesi olupta özürlü raporu olan, fakirlik maaşı bağlatanlarlar bile var. Şu rüşvet ile bunların dağıtılmasının da önüne geçilmesi gerekli öncelikle.
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Tugrul_512bit 1 ay en beğenilen
Yüzlerce milletvekiline de güneş paneli taksak az harcarlar mı?
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