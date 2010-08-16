Adidas, Çinli üretici Shanzhai ile birlikte Adidas ayakkabı tasarımlı telefon üretecek

Çin merkezli elektronik üreticisi Shanzhai ve dünyanın önde gelen spor giyim firmalarından Adidas, yaptıkları anlaşma ile Adidas Shoe Phone adı verilen telefonun duyurusunu yaptı. Adidas Shoe Phone (Adidas Ayakkabı Telefon) tasarımı ile Adidas'ın klasik ayakkabı tasarımını yansıtıyor. Teknik özellikler hakkında henüz herhangi bir açıklamaya yapılmayan telefonda, fiziksel arama tuşları, Adidas amblemli arama yapma ve sonlandırma tuşları, ön ve arka kamera gibi özellikler gözlerden kaçmıyor. Adidas'ın Çin merkezli elektronik üretici ile birlikte sınırlı sayıda üreteceği "Adidas Shoe Phone" ile ilgili teknik bilgiler yayınladığı zaman sizlerle paylaşacağız.

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