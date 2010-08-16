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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adidas, Çinli üretici Shanzhai ile birlikte Adidas ayakkabı tasarımlı telefon üretecek

Çin merkezli elektronik üreticisi Shanzhai ve dünyanın önde gelen spor giyim firmalarından Adidas, yaptıkları anlaşma ile Adidas Shoe Phone adı verilen telefonun duyurusunu yaptı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Çin merkezli elektronik üreticisi Shanzhai ve dünyanın önde gelen spor giyim firmalarından Adidas, yaptıkları anlaşma ile Adidas Shoe Phone adı verilen telefonun duyurusunu yaptı. Adidas Shoe Phone (Adidas Ayakkabı Telefon) tasarımı ile Adidas'ın klasik ayakkabı tasarımını yansıtıyor. Teknik özellikler hakkında henüz herhangi bir açıklamaya yapılmayan telefonda, fiziksel arama tuşları, Adidas amblemli arama yapma ve sonlandırma tuşları, ön ve arka kamera gibi özellikler gözlerden kaçmıyor. Adidas'ın Çin merkezli elektronik üretici ile birlikte sınırlı sayıda üreteceği "Adidas Shoe Phone" ile ilgili teknik bilgiler yayınladığı zaman sizlerle paylaşacağız.

Adidas, Çinli üretici Shanzhai ile birlikte Adidas ayakkabı tasarımlı telefon üretecek
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Adidas, Çinli üretici Shanzhai ile birlikte Adidas ayakkabı tasarımlı telefon üretecek
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Adidas, Çinli üretici Shanzhai ile birlikte Adidas ayakkabı tasarımlı telefon üretecek
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OverClocK1ng 9 yıl
Nesi boşa be. Çok şirin olmuş. Demin anneme de gösterdim. O da çok beğendi. Gerçekten ucuz olsa , fazladan param da olsa ihtiyacım olmasa bile alırdım estetik diye. Tebrikler Adidas. Olmuş..
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Vikernes 9 yıl
Hoş...
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Batuist 9 yıl
boşa üretilmiş bir ürün...
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