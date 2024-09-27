Samsung Galaxy S26 Ultra hakkındaki ilk iddialar bir hayli heyecan verici

Samsung’un gelecekteki amiral gemisi modeli Galaxy S26 Ultra, büyük ihtimalle Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Gen 5 yonga setiyle donatılacak ve bu durum, yeni cihaza birçok dikkat çekici özellik kazandıracak. Öncelikle, Snapdragon 8 Gen 5’in 5 GHz’e kadar çıkabilen performans çekirdekleri sayesinde bu yonga setine sahip olan cihaz, önceki nesillere kıyasla çok daha hızlı ve verimli bir performans sunabilecek. Ayrıca, 4 GHz’e ulaşacağı düşünülen verimlilik çekirdekleri ile günlük kullanımda yüksek enerji tasarrufu sağlayarak pil ömrünü uzatacak.
Snapdragon 8 Gen 5’in, TSMC’nin üçüncü nesil 3nm (N3P) işlem nodu üzerine inşa edilmesi, Galaxy S26 Ultra’nın hem işlem gücünde hem de enerji verimliliğinde önemli bir artışa sahip olacağı anlamına geliyor. Bu da, daha düşük güç tüketimi ile yüksek performans elde edilmesini sağlayacak. Özellikle çoklu görevlerde, grafik yoğun uygulamalarda ve oyunlarda cihazın sunduğu kullanıcı deneyiminin bir üst seviyeye çıkacağı düşünülüyor.
Qualcomm’un çift kaynak stratejisi ile hem TSMC hem de Samsung Foundry’den yonga seti tedarik edecek olması, Galaxy S26 Ultra’nın iki farklı versiyonla piyasaya sürülebileceği anlamına da geliyor. Samsung Foundry’nin 2nm (SF2) işlem nodunu kullanacak versiyon, henüz saat hızları belirtilmemiş olsa da benzer bir performans sunabilir. Yine de geçmişte yaşanan ısınma sorunları göz önüne alındığında, TSMC üretimli versiyonun daha üstün bir performans göstermesi bekleniyor.
Kısacası, eğer söylentiler doğru çıkar ve Galaxy S26 Ultra, Snapdragon 8 Gen 5 ile piyasaya sürülürse, hem güç hem de verimlilik anlamında ciddi bir sıçrama yaşayacak ve amiral gemisi kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu