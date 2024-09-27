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    Samsung Galaxy S26 Ultra hakkındaki ilk iddialar bir hayli heyecan verici

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, henüz Galaxy S25 serisini piyasaya sürmemişken daha şimdiden Galaxy S26 serisine ilişkin iddialar ortalıkta dolaşmaya başladı.

    Samsung Galaxy S26 Ultra özellikleri sızdırılmaya başlandı

    Samsung’un gelecekteki amiral gemisi modeli Galaxy S26 Ultra, büyük ihtimalle Qualcomm’un yeni Snapdragon 8 Gen 5 yonga setiyle donatılacak ve bu durum, yeni cihaza birçok dikkat çekici özellik kazandıracak. Öncelikle, Snapdragon 8 Gen 5’in 5 GHz’e kadar çıkabilen performans çekirdekleri sayesinde bu yonga setine sahip olan cihaz, önceki nesillere kıyasla çok daha hızlı ve verimli bir performans sunabilecek. Ayrıca, 4 GHz’e ulaşacağı düşünülen verimlilik çekirdekleri ile günlük kullanımda yüksek enerji tasarrufu sağlayarak pil ömrünü uzatacak.

    Snapdragon 8 Gen 5’in, TSMC’nin üçüncü nesil 3nm (N3P) işlem nodu üzerine inşa edilmesi, Galaxy S26 Ultra’nın hem işlem gücünde hem de enerji verimliliğinde önemli bir artışa sahip olacağı anlamına geliyor. Bu da, daha düşük güç tüketimi ile yüksek performans elde edilmesini sağlayacak. Özellikle çoklu görevlerde, grafik yoğun uygulamalarda ve oyunlarda cihazın sunduğu kullanıcı deneyiminin bir üst seviyeye çıkacağı düşünülüyor.

    Qualcomm’un çift kaynak stratejisi ile hem TSMC hem de Samsung Foundry’den yonga seti tedarik edecek olması, Galaxy S26 Ultra’nın iki farklı versiyonla piyasaya sürülebileceği anlamına da geliyor. Samsung Foundry’nin 2nm (SF2) işlem nodunu kullanacak versiyon, henüz saat hızları belirtilmemiş olsa da benzer bir performans sunabilir. Yine de geçmişte yaşanan ısınma sorunları göz önüne alındığında, TSMC üretimli versiyonun daha üstün bir performans göstermesi bekleniyor.

    Kısacası, eğer söylentiler doğru çıkar ve Galaxy S26 Ultra, Snapdragon 8 Gen 5 ile piyasaya sürülürse, hem güç hem de verimlilik anlamında ciddi bir sıçrama yaşayacak ve amiral gemisi kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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