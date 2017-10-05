Adidas'ın robotlar tarafından üretilen ayakkabısı satışa sunuluyor

Adidas'ın Almanya'da inşa ettiği ve robotların kullanıldığı fabrikası, halka satılacak olan ilk Speedfactory ayakkabısını üretmeye hazır. Fabrikanın dünyanın bazı büyük metropolleri için özel olarak tasarlanmış Adidas Made For (AM4) üretiminde kullanılması planlanıyor.

AM4LDN olarak adlandırılan ayakkabı Londra için özel olarak hazırlandı ve 19 Ekim'de satışa sunulacak. Hemen ardından 26 Ekim tarihinde AM4PAR Paris'te kullanıcılarla buluşacak. Diğer dört model ise AM4LA (Los Angeles), AM4NYC (New York City), AM4TKY (Tokyo) ve AM4SHA (Şangay) 2018 yılı içerisinde ortaya çıkacak.

Özel olarak üretilen bu AM4 serisi ayakkabılar oldukça hafif ve konforlu yapısıyla özellikle sporculara hitap ediyor. Şirketin Atlanta'daki ikinci robot fabrikası ise Almanya'daki tesisin yardımına koşacak. Önümüzdeki yıllarda bu fabrikalar yalnızca sporcular için değil, bireyler için de ayakkabı üretmeye başlayacak.

http://www.adidas.com.ph/speedfactory