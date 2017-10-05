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Adidas'ın robotlar tarafından üretilen ayakkabısı satışa sunuluyor

Adidas; sporcular için özel olarak hazırladığı AM4 serisi ayakkabılarının üretimine, Almanya'da bulunan ve robotların kullanıldığı fabrikada üretmeye başlıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Adidas'ın robotlar tarafından üretilen ayakkabısı satışa sunuluyor
Adidas'ın Almanya'da inşa ettiği ve robotların kullanıldığı fabrikası, halka satılacak olan ilk Speedfactory ayakkabısını üretmeye hazır. Fabrikanın dünyanın bazı büyük metropolleri için özel olarak tasarlanmış Adidas Made For (AM4) üretiminde kullanılması planlanıyor. 
AM4LDN olarak adlandırılan ayakkabı Londra için özel olarak hazırlandı ve 19 Ekim'de satışa sunulacak. Hemen ardından 26 Ekim tarihinde AM4PAR Paris'te kullanıcılarla buluşacak. Diğer dört model ise  AM4LA (Los Angeles), AM4NYC (New York City), AM4TKY (Tokyo) ve AM4SHA (Şangay) 2018 yılı içerisinde ortaya çıkacak.
Özel olarak üretilen bu AM4 serisi ayakkabılar oldukça hafif ve konforlu yapısıyla özellikle sporculara hitap ediyor. Şirketin Atlanta'daki ikinci robot fabrikası ise Almanya'daki tesisin yardımına koşacak. Önümüzdeki yıllarda bu fabrikalar yalnızca sporcular için değil, bireyler için de ayakkabı üretmeye başlayacak.

http://www.adidas.com.ph/speedfactory Yorum Yaz
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Batumatu 2 yıl en beğenilen ozancn
ozancn
600 liraya ayakkabı satıyorlar. Tez zamanda batarlar inşallah.

Amerika'da 24 dolara Duramo serisi Adidas alıyorum. Bir mağazadaki en pahalı ayakkabı 85 dolar falan oluyor. Sen ülkece fakirsen ağlamaya gerek yok hocam.
ozancn600 liraya ayakkabı satıyorlar. Tez zamanda batarlar inşallah.Amerika'da 24 dolara Duramo serisi Adidas alıyorum. Bir ma...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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masmynak 2 yıl
400 liradan aşağı ayakkabısı yok robot üretimi diye şimdi 1000 den aşağı satmaz lar ilginç tarafı da herkes deli gibi alır!
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Face Of Melinda 2 yıl
Outdoor'da columbia mı ?
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sendemail 2 yıl
KİNETİX E Ürün imal eden firmada çalışıyorum, piyasadaki tüm markaların kullandığı ham madde, teknik ve işçiliğin neler olduklarını net ve birbirleriyle kıyaslayacak kadar iyi biliyorum.
Arkadaşlar kusuruma bakmayın ancak bu yurt dışı ürünlere boşu boşuna para verilmekte.
Zaten ithal olduğundan ötürü gümrükte çok fazla fon alınmakta bu fiyatı şişiriyor.
Ayak sağlığınıza özen gösteriyorsanız polaris marka, genel kullanım için kinetix ısrarla tavsiye ederim.
Klasik deri ayakkabıda yeşil kundura dünya kalitesindedir.
Sporda kinetix. Alın güzel güzel kullanın.
Outdoor alayım diyorsanız Columbia.
Yukarıdaki ayakbanın maliyeti 20 doları geçsin kendimi köprüden atarım.
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firat_kilic 2 yıl
robotların ürettiği ucuz olmalı
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firat_kilic 2 yıl
robot vergisi alınıp insanlara dağıtılsın robotlar çalışsın insanlar oynasın*isteyince çalışsın.
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denizbay1 2 yıl
Bir arkadaş 600 TL demişte, ne 600'ü, neresi orası? Çünkü bizim burada (Ümraniye) 730 TL'den başlıyor Adidas mağazasında fiyatlar! Bu fiyatlar korkunç fiyatlar. Dükkan sahipleri yam yam gibi kiracıların üstüne çöküyor. Dükkan kiracısı da aslında temel de dükkan sahıbısıyla aynı özelliklere sahip, mecbur kalsa da kalmasa da fiyatları şişiriyor, üstüne bir de vergi biniyor... Galiba biri bize fena biniyor..!
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OverClocK1ng 2 yıl
Türkiye'de de Amaniiiin anlamına gelen AM4NIIN fabrikası kursunlar..
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V4LKyR 2 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Türkiye'de de Amaniiiin anlamına gelen AM4NIIN fabrikası kursunlar..

ASDA
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Amd64x2 2 yıl
Düşün, uzay çağında bir ayağımız,
Ham çarık, kıl çorapta olsa da biri
Düşün, olasılık, atom fiziği
Ve bizi biz eden amansız sevda,
Atıp bir kıyıya iki zamanı
Yarının çocukları, gülleri için,
Koymuş postasını,
Görmüş restini.
He canım,
Sen getir üstünü.
Ahmed ARİF
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ziper_gazi_ 2 yıl
bence haber; robotun yapması değil şimdiye kadar yapmaması
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ozancn 2 yıl
600 liraya ayakkabı satıyorlar. Tez zamanda batarlar inşallah.
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Batumatu 2 yıl ozancn
ozancn
600 liraya ayakkabı satıyorlar. Tez zamanda batarlar inşallah.

Amerika'da 24 dolara Duramo serisi Adidas alıyorum. Bir mağazadaki en pahalı ayakkabı 85 dolar falan oluyor. Sen ülkece fakirsen ağlamaya gerek yok hocam.
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robot teknolojileri, adidas ve
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