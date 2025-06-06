Mercedes'in elektrikli CLA'sı Almanya'da seri üretime girdi

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Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, nisan ayında başlayan üretim haberlerinin ardından tamamen elektrikli yeni CLA modelinin Almanya'nın Rastatt kentindeki fabrikasında resmen seri üretime girdiğini doğruladı. Markanın CEO’su Ola Källenius, CLA’yı “Mercedes-Benz’in yeni bir çağa geçişinin simgesi” olarak tanımlıyor.

Yeni CLA’nın Almanya’daki başlangıç fiyatı yaklaşık 56.000 euro olarak belirlenirken, siparişler nisan ayı sonunda açıldı. Üretimin gerçekleştiği Rastatt tesisi, Mercedes-Benz’in yüz milyonlarca euroluk yatırımla modernize ettiği önemli bir merkez olarak öne çıkıyor.

Yeni CLA, Mercedes-Benz’in yeni MMA platformuna dayanan ilk model olma özelliğini taşıyor. İlk etapta sadece arkadan itişli CLA 250+ versiyonu satışa sunuldu. Bu model, arka aksa entegre edilmiş 200 kW gücünde bir motor, 85 kWsa kapasiteli batarya ve 800 kilometreye yakın WLTP menzili sunuyor. 800V sistem sayesinde batarya yüzde 10’dan 80’e sadece 22 dakikada şarj edilebiliyor. Yakında 260 kW gücünde dört tekerlekten çekişli CLA 350 4MATIC versiyonunun da piyasaya çıkması bekleniyor.

Tesis tepeden tırnağa modernize edildi

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, Rastatt’taki üretimin otomobil üretiminde "yeni bir aşama"yı temsil ettiğini açıkladı. Tesis, artık yapay zeka, dijital ikiz teknolojisi ve Mercedes-Benz İşletim Sistemi (MB.OS) ile donatılmış durumda. Bu dijital üretim yaklaşımı, şirketin “Önce Dijital” stratejisini somut hale getiriyor.

CLA üretimine geçilmeden önce mevcut montaj hattı büyük ölçüde yenilendi. Hall 4.0 adı verilen bu bölümde, dijital simülasyonlar sayesinde sadece birkaç hafta içinde yeni üretim hattı kurularak zamandan ve maliyetten önemli ölçüde tasarruf sağlandı.

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CLA sadece Almanya’da üretilmeyecek. Çin pazarı için CLA üretimi, ilerleyen dönemde Beijing Benz Automotive Co. (BBAC) tarafından gerçekleştirilecek. Ayrıca, Macaristan’daki Kecskemét tesisinde de CLA ailesinin diğer modelleri üretilecek. Bu tesiste kullanılacak bataryalar şirketin kendi batarya fabrikasından, elektrikli sürüş üniteleri ise Romanya’daki Sebes fabrikasından tedarik edilecek.

Sürdürülebilir lojistik

Mercedes-Benz, lojistik süreçlerinde de sürdürülebilirliğe öncelik veriyor. Rastatt’tan Belçika’nın Zeebrugge limanına kadar olan 600 km’lik taşıma mesafesi, Galliker adlı lojistik ortağı tarafından tamamen elektrikli tırlar ile gerçekleştiriliyor. Galliker, 2024 yılından bu yana Mercedes ve Porsche için elektrikli taşıma çözümleri sunuyor.

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