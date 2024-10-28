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    Volkswagen'de toplu işten çıkarma ve fabrika kapatma alarmı

    Maliyetleri azaltma konusunda büyük bir baskı altında olan Alman üreticinin onbinlerce çalışanını işten çıkarabileceği konuşuluyor. Ayrıca Almanya'daki üç fabrika için de alarm verildi.

    Volkswagen çalışanlarını temsil eden Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, Alman üreticinin merkezinin bulunduğu Wolfsburg'da işçilere yönelik bilgilendirme etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Yönetim kurulu Almanya'daki en az üç Volkswagen fabrikasını kapatmak istiyor." dedi.

    Ülkedeki Volkswagen’in diğer tesislerinin de küçüleceğine işaret eden Cavallo, şirketin yönetim kurulunun işten çıkarmaları planladığını bildirdi. Cavallo, "Yönetim kurulu ayrıca bu ülkede kalan tüm fabrikaları küçültmeyi planlıyor. Somut olarak bu, ürünlerin, miktarların, vardiyaların ve tüm montaj hattının azaltılması anlamına geliyor. Yönetim bu konuda kesinlikle ciddi. Bu, toplu pazarlık turunda kılıç sallamak değildir, Almanya’daki tüm Volkswagen tesisleri bu planlardan etkileniyor. Hiçbiri güvende değil." ifadelerini kullandı.

    Volkswagen'de toplu işten çıkarma ve fabrika kapatma alarmı Tam Boyutta Gör
    Alman hükümetinin acilen Alman sanayisi için bir master planı hazırlaması gerektiğini belirten Cavallo, böylece sanayinin gerilemesinin durdurulacağını söyledi. Cavallo, kapanmadan Almanya’daki hangi fabrikaların etkileneceğini veya Volkswagen Grubu'nun Almanya'daki yaklaşık 300 bin personelinden kaçının işten çıkarılabileceği konusunda bilgi vermedi.

    Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, Volkswagen Yönetim Kurulu'nun söz konusu planlarına karşı olduğunu vurgulayarak, "Tüm yönetim kurulu üyelerini ve şirketin tepesindeki herkesi sadece uyarabilirim: Bizimle, VW işgücüyle uğraşmayın." dedi.

    Volkswagen, Eylül 2024 başında tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatacağını ve 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını 5 yıl erken sonlandırılacağını açıklamıştı. Şirket buna gerekçe olarak Avrupa'da yüksek enerji ve iş gücü maliyetlerinin rekabet gücünü azaltmasını ve satışların düşmesini göstermişti.

    Volkswagen Group, 17 Avrupa ülkesinde, Amerika, Asya ve Afrika'da 10 ülkede 114 üretim tesisiyle yaklaşık 650 bin kişiye istihdam sağlıyor. Şirketin Almanya’daki istihdamı ise yaklaşık 300 bin kişiyi buluyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/volkswagen-plans-major-layoffs-shut-least-three-german-plants-works-council-head-2024-10-28/ https://www.aa.com.tr/tr/dunya/volkswagen-almanyada-en-az-3-fabrikayi-kapatmayi-planliyor/3377047
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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