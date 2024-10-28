Volkswagen'de toplu işten çıkarma ve fabrika kapatma alarmı

Volkswagen çalışanlarını temsil eden Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, Alman üreticinin merkezinin bulunduğu Wolfsburg'da işçilere yönelik bilgilendirme etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Yönetim kurulu Almanya'daki en az üç Volkswagen fabrikasını kapatmak istiyor." dedi.
Ülkedeki Volkswagen’in diğer tesislerinin de küçüleceğine işaret eden Cavallo, şirketin yönetim kurulunun işten çıkarmaları planladığını bildirdi. Cavallo, "Yönetim kurulu ayrıca bu ülkede kalan tüm fabrikaları küçültmeyi planlıyor. Somut olarak bu, ürünlerin, miktarların, vardiyaların ve tüm montaj hattının azaltılması anlamına geliyor. Yönetim bu konuda kesinlikle ciddi. Bu, toplu pazarlık turunda kılıç sallamak değildir, Almanya’daki tüm Volkswagen tesisleri bu planlardan etkileniyor. Hiçbiri güvende değil." ifadelerini kullandı.
Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, Volkswagen Yönetim Kurulu'nun söz konusu planlarına karşı olduğunu vurgulayarak, "Tüm yönetim kurulu üyelerini ve şirketin tepesindeki herkesi sadece uyarabilirim: Bizimle, VW işgücüyle uğraşmayın." dedi.
Volkswagen, Eylül 2024 başında tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatacağını ve 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını 5 yıl erken sonlandırılacağını açıklamıştı. Şirket buna gerekçe olarak Avrupa'da yüksek enerji ve iş gücü maliyetlerinin rekabet gücünü azaltmasını ve satışların düşmesini göstermişti.
Volkswagen Group, 17 Avrupa ülkesinde, Amerika, Asya ve Afrika'da 10 ülkede 114 üretim tesisiyle yaklaşık 650 bin kişiye istihdam sağlıyor. Şirketin Almanya’daki istihdamı ise yaklaşık 300 bin kişiyi buluyor.Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/volkswagen-plans-major-layoffs-shut-least-three-german-plants-works-council-head-2024-10-28/ https://www.aa.com.tr/tr/dunya/volkswagen-almanyada-en-az-3-fabrikayi-kapatmayi-planliyor/3377047 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu