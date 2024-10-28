Volkswagen'de toplu işten çıkarma ve fabrika kapatma alarmı

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Volkswagen çalışanlarını temsil eden Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, Alman üreticinin merkezinin bulunduğu Wolfsburg'da işçilere yönelik bilgilendirme etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Yönetim kurulu Almanya'daki en az üç Volkswagen fabrikasını kapatmak istiyor." dedi.

Ülkedeki Volkswagen’in diğer tesislerinin de küçüleceğine işaret eden Cavallo, şirketin yönetim kurulunun işten çıkarmaları planladığını bildirdi. Cavallo, "Yönetim kurulu ayrıca bu ülkede kalan tüm fabrikaları küçültmeyi planlıyor. Somut olarak bu, ürünlerin, miktarların, vardiyaların ve tüm montaj hattının azaltılması anlamına geliyor. Yönetim bu konuda kesinlikle ciddi. Bu, toplu pazarlık turunda kılıç sallamak değildir, Almanya’daki tüm Volkswagen tesisleri bu planlardan etkileniyor. Hiçbiri güvende değil." ifadelerini kullandı.

Tam Boyutta Gör Alman hükümetinin acilen Alman sanayisi için bir master planı hazırlaması gerektiğini belirten Cavallo, böylece sanayinin gerilemesinin durdurulacağını söyledi. Cavallo, kapanmadan Almanya’daki hangi fabrikaların etkileneceğini veya Volkswagen Grubu'nun Almanya'daki yaklaşık 300 bin personelinden kaçının işten çıkarılabileceği konusunda bilgi vermedi.

Volkswagen İş Konseyi Başkanı Daniela Cavallo, Volkswagen Yönetim Kurulu'nun söz konusu planlarına karşı olduğunu vurgulayarak, "Tüm yönetim kurulu üyelerini ve şirketin tepesindeki herkesi sadece uyarabilirim: Bizimle, VW işgücüyle uğraşmayın." dedi.

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Volkswagen, Eylül 2024 başında tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatacağını ve 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını 5 yıl erken sonlandırılacağını açıklamıştı. Şirket buna gerekçe olarak Avrupa'da yüksek enerji ve iş gücü maliyetlerinin rekabet gücünü azaltmasını ve satışların düşmesini göstermişti.

Volkswagen Group, 17 Avrupa ülkesinde, Amerika, Asya ve Afrika'da 10 ülkede 114 üretim tesisiyle yaklaşık 650 bin kişiye istihdam sağlıyor. Şirketin Almanya’daki istihdamı ise yaklaşık 300 bin kişiyi buluyor.

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Volkswagen'de toplu işten çıkarma ve fabrika kapatma alarmı