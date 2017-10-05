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Rusya, NATO askerlerinin telefonlarına saldırıyor iddiası

Rus hackerların NATO askerlerinin cep telefonlarını sızdığı iddia edildi. Askerlerin özel bilgilerinin ele geçirildiği söyleniyor. Konuya dair ayrıntılar haberimizde...
1 yıl
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Savunma Sanayi
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Rusya, NATO askerlerinin telefonlarına saldırıyor iddiası
Günümüzde siber saldırılar oldukça arttı ve artmaya da devam ediyor. The Wall Street Journal'ın edindiği bilgilere göre, Rus hackerlar, NATO askerlerinin cep telefonlarını hedef alıyor. Bu davetsiz misafirler, NATO askerlerinin kullandığı telefonları ve Facebook hesaplarını tehlikeye atıyor. Hatta kimi durumlarda cihazlardaki verilerin kopyalandığı iddia edildi.
Yetkililer, saldırıları 'nokta atışı' olarak tanımlarken, kullanılan ekipmanların da suçlular için fazla gelişmiş olduğuna dikkat çekiyor. Rus hackerların, NATO askerlerinin telefonlarına erişebilmek için taşınabilir antenlerden faydalandığı ve saldırı planlarında da drone’ların kullandığı belirtildi. Askerlerinin saldırıya uğradıklarını fark etme şekilleri ise işin arka planında Rusya’nın olduğu düşüncelerini güçlendiriyor. Amerikan askerleri, tanımadıkları kişilerin kendilerine özel yaşamları hakkında çeşitli bilgilerden bahsettiğini öne sürdü. Bu tanınmayan kişilerin de Rus ajanları olduğu düşünülüyor.
Tüm bunların üstüne askerler sim kartlarını çıkartmak zorunda kaldı ve belirli güvenli hotspotlar dışında internete bağlanmaları yasaklandı. Ayrıca Estonya, askerlerinin operasyon esnasında akıllı telefon kullanmaları da tamamen yasaklandı.

Peki Yapılan Bu İhlaller Ne Kadar Ciddi?

Yetkililer saldırılar sonucunda, zaten kamuoyuyla paylaşılan bilgilerin sızdırıldığını ve saldırıların çok az bir hasara sebep olduğunu söylüyor. Ancak yaşanan bu olaylar ilerleyen zamanlarda ciddi problemlere sebebiyet verebilir. Ülkelerin, ordularındaki akıllı telefon politikalarını gözden geçirmesinde fayda var. 

https://www.wsj.com/articles/russia-targets-soldier-smartphones-western-officials-say-1507109402?mg=prod/accounts-wsj Yorum Yaz
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faniseyler 1 yıl en beğenilen
Biz senelerce kışlalarda telefon yasak diye kızdık.
Bir askeri bile hackleseler tüm operasyon sıkıntıya girebilir. Yerli teknolojiler çok ama çok önemli. Bunun için atılan en küçük adımla bile dalga geçenler var hala. 15 temmuz da istihbarat ile bir çetenin devlete kafa tutmasını çabuk unutuyorlar. (gerçi sorsan planlı darbe derler)
Biz senelerce kışlalarda telefon yasak diye kızdık.Bir askeri bile hackleseler tüm operasyon sıkıntıya girebilir. Yerli teknolojiler çok ama çok önemli. Bu...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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435 1 yıl
Şu ruslar hacking'e harcadıkları zekayı bir araba yapmaya harcasalar dünyanın en güzel otomobilini üretirlerdi. Uzaya ilk çıkanlar ama arabaları Lada. ironik değil mi? :)
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smart1978 1 yıl
Turkiye de kimler Ruslari kullanmistir acaba ? !!!
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faniseyler 1 yıl en beğenilen
Biz senelerce kışlalarda telefon yasak diye kızdık.
Bir askeri bile hackleseler tüm operasyon sıkıntıya girebilir. Yerli teknolojiler çok ama çok önemli. Bunun için atılan en küçük adımla bile dalga geçenler var hala. 15 temmuz da istihbarat ile bir çetenin devlete kafa tutmasını çabuk unutuyorlar. (gerçi sorsan planlı darbe derler)
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