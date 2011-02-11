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Adobe Flash 10.2 çıktı; AMD'nin Fusion işlemcilerine destek geldi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Yazılım
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Adobe Flash 10.2 önemli güncellemelerle birlikte kullanıma sunuldu. Yazılımın son versiyonundaki dikkat çekici güncellemelerden biri de AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcilerine gelen destek oldu. AMD tarafından Ocak ayında lanse edilen ve sadece Aralık ayındaki üretici satışının bir milyondan fazla olduğu belirtilen Zacate ve Ontario kod adlı Fusion işlemcileri için gelen destek sayesinde işlemciye entegre olarak sunulan Radeon HD 6250 ve Radeon HD 6310 grafik birimlerindeki donanımsal hızlandırma özelliklerinden faydalanılması hedefleniyor.

Adobe Flash 10.2 ile gelen donanımsal hızlandırma motoru ve Stage Video API'si ile birlikte geliştiricilerin, Flash videolar için UVD ve PureVideo HD gibi video motorlarından efektif bir şekilde faydalanması ve CPU'ya giden iş yükünün minize edilerek bilgisayar kullanım deneyiminin arttırılması bekleniyor. AMD'den yapılan açıklamaya göre Flash 10.2'ye destek sunan GPU'lar şu şekilde;

* Radeon HD 4000/5000/6000 
* Mobility Radeon HD 4000/5000 ve Radeon HD 6000M
* Radeon HD 3000/4000
* FirePro V3750/V5700/V7750/V8700 ve V8750 ile daha yeni çözümler.

Adobe Flash 10.2'yi indirmek için; Adobe Flash Player 10.2


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DH Misafiri 8 yıl
elimde orijinal kutusunda hiç açılmamış adobe after effects cs5 mevcut. ilgilenen arkadaşlar lütfen paylaşın.
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2smoke 8 yıl
Yani şimdi şu mesajı başkası atsa dalga geçeriz hatta ceza bile alabilir, neredeyse 1 senelik konuyu hortlatıyorsun, hemde hiç alakası olmayan bir konuyla.. Acemi de değilsin ki anlamadım ne iş ?
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Tanarri 8 yıl
amd ati kartlarda video hızlandırma özeliği uzun bi süredir var lash olan videolarda yani yeni gelen bişi değil sadece sadece fusion işlemcilerde ki gırafik kartlarında destek eklenmiş olan biten bu yani yeni destek gelmedi amd gpulara... bide bunun tartışması doğmasın!! bu arada evet ekran kartı hızları yükselmesi biraz sinir bozucu düşük saat hızlarında çalışmaması enteresan ama yinede cpu yük bindirmeden çok daha kolay halletmesi güzel bişi
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Batuist 8 yıl
flash videolar 64bitte sorunsuz çalışıyor. kendi gerekli eklentiyi otomatik olarak yüklüyor. flash 10.2 yükledi ve herşey çalışıyor.. ve çok hızlı...
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Python 8 yıl
işlemci kullanımı düşmüş videolarda gayet güzel
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draconist 8 yıl
64 Bit Flash Player zaten var ama Beta sürecinde. 64 Bit versiyonun adı Adobe Flash Player "Square" olarak geçiyor, yani 'Square' kelimesini gördüğünüzde bunun 32 bit olma ihtimali yok, o yüzden hangi sürüm 32 hangisi 64 bu yolla belli oluyor.
İndirip test etmek isteyenler bu linkden bakabilir, yalnız bunun çalışması için TARAYICINIZIN 64 Bit olması gerek, 32 bit tarayıcı ile çalışmaz.
labs.adobe.com/...
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turbocat1 8 yıl
amd gpulara flash player 10.1 ile zaten flash hd videolara donanımsal hızlandırma desteği gelmişti.
oda 2010 senesinde... ilk destek o zaman ati hd 4000-5000 serilerine gelmişti.ati 3xxx serisine destek gelmemişti...
ben zaten geçen seneden beri 4650 agp ekran kartıyla flash hd videoları internetten donanımsal hızlandırma ile seyredebiliyorum.nvidiada bu flash hızlandırma desteği daha önce yoktu.(flash playerda)
10.1 sürümü ile nvidiadayada hd flash video desteği gelmiş olması lazım.gelip gelmediğine emin değilim yani.
şu anda ati amdnin gpuları flash playerda hd hızlandırmada nviadan daha avantajlı gibi geliyor.
yanlız ati 3xxx serisinde hd flash video hızlandırma desteğinin flash playerda olmaması lazım.
hd flash video hızlandırmak için flash playerda uvd2 teknolojisi gerekiyor sanırım.ati amdnin 4xxx serisinden itibaren uvd2 ve uvd 2.2 desteği var. uvd 3 ise 6xxx serisinde var.

10.2 sürümünün ati 3xxx desteği var olmasına rağmen hd flash video hızlandırmasını destekleyip desteklemediği konunun başlangıcında belirtilmemiş.
ben bile agp tabanlı p4 işlemcili sistemimde hd flash videoları daha önce 10.1 sürümünde kasmadan izleyebiliyorsam demekki destek varmış.10.1 in altındaki sürümlerde hd flash videolarda işlemci tavana vuruyordu.10.1 ile işlemci donuyorum diye bağırıyor.senin yüzünden tembel tembel bekliyorum diyor.... 10.2 yi hd flash video seyretmeden denemeden yorumlayamam.denemek lazım hd flash fan finifin fon filmlerde........ (online izlerken)


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krmtrylcn 8 yıl
Adobenin sitesinde 64 bit versiyon var nedir acep? Flash player 64 bit desteklimi artık?
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Tolgá 8 yıl
Yanlız HD2000 serisine destek yok
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Batuist 8 yıl
normal PC kullanıcıları için değişen birşey olmicaktır.. vison tabanlı netbook yada notebook sahipleri için fark olabilir.. intel tarafında ob çözümlere destek olup olmadığı meçhul!!!
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atilgan26 8 yıl
Bu çağ dışı teknolojinin tek elinden bir kurtulamıyoruz.
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omer.f 8 yıl
Yakın zamanda HTML 5 Flash'ın yerine geçecek diye umuyorum.
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maliahmet1 8 yıl
güncelleme otomatik geldi vede kurdum herkeze hayırlı olsun 64 bit sürümünü bekliyoruz
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TiesTorN 8 yıl
Ben bu GPU hızlandırması ne işe yarıyor hala çözemedim; video açıldığında ekran kartının saat hızını yükseltmekten başka bir işe yaradığı yok. Yine işlemciyi kullanarak çözüyor videoları, değişen birşey yok...
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