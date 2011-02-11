Adobe Flash 10.2 çıktı; AMD'nin Fusion işlemcilerine destek geldi

Adobe Flash 10.2 önemli güncellemelerle birlikte kullanıma sunuldu. Yazılımın son versiyonundaki dikkat çekici güncellemelerden biri de AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcilerine gelen destek oldu. AMD tarafından Ocak ayında lanse edilen ve sadece Aralık ayındaki üretici satışının bir milyondan fazla olduğu belirtilen Zacate ve Ontario kod adlı Fusion işlemcileri için gelen destek sayesinde işlemciye entegre olarak sunulan Radeon HD 6250 ve Radeon HD 6310 grafik birimlerindeki donanımsal hızlandırma özelliklerinden faydalanılması hedefleniyor.

Adobe Flash 10.2 ile gelen donanımsal hızlandırma motoru ve Stage Video API'si ile birlikte geliştiricilerin, Flash videolar için UVD ve PureVideo HD gibi video motorlarından efektif bir şekilde faydalanması ve CPU'ya giden iş yükünün minize edilerek bilgisayar kullanım deneyiminin arttırılması bekleniyor. AMD'den yapılan açıklamaya göre Flash 10.2'ye destek sunan GPU'lar şu şekilde;

* Radeon HD 4000/5000/6000

* Mobility Radeon HD 4000/5000 ve Radeon HD 6000M

* Radeon HD 3000/4000

* FirePro V3750/V5700/V7750/V8700 ve V8750 ile daha yeni çözümler.

Adobe Flash 10.2'yi indirmek için; Adobe Flash Player 10.2