Adobe Flash 10.2 çıktı; AMD'nin Fusion işlemcilerine destek geldi

Adobe Flash 10.2 önemli güncellemelerle birlikte kullanıma sunuldu. Yazılımın son versiyonundaki dikkat çekici güncellemelerden biri de AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcilerine gelen destek oldu. AMD tarafından Ocak ayında lanse edilen ve sadece Aralık ayındaki üretici satışının bir milyondan fazla olduğu belirtilen Zacate ve Ontario kod adlı Fusion işlemcileri için gelen destek sayesinde işlemciye entegre olarak sunulan Radeon HD 6250 ve Radeon HD 6310 grafik birimlerindeki donanımsal hızlandırma özelliklerinden faydalanılması hedefleniyor.
Adobe Flash 10.2 ile gelen donanımsal hızlandırma motoru ve Stage Video API'si ile birlikte geliştiricilerin, Flash videolar için UVD ve PureVideo HD gibi video motorlarından efektif bir şekilde faydalanması ve CPU'ya giden iş yükünün minize edilerek bilgisayar kullanım deneyiminin arttırılması bekleniyor. AMD'den yapılan açıklamaya göre Flash 10.2'ye destek sunan GPU'lar şu şekilde;
* Radeon HD 4000/5000/6000
* Mobility Radeon HD 4000/5000 ve Radeon HD 6000M
* Radeon HD 3000/4000
* FirePro V3750/V5700/V7750/V8700 ve V8750 ile daha yeni çözümler.
Adobe Flash 10.2'yi indirmek için; Adobe Flash Player 10.2
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İndirip test etmek isteyenler bu linkden bakabilir, yalnız bunun çalışması için TARAYICINIZIN 64 Bit olması gerek, 32 bit tarayıcı ile çalışmaz.
labs.adobe.com/...
oda 2010 senesinde... ilk destek o zaman ati hd 4000-5000 serilerine gelmişti.ati 3xxx serisine destek gelmemişti...
ben zaten geçen seneden beri 4650 agp ekran kartıyla flash hd videoları internetten donanımsal hızlandırma ile seyredebiliyorum.nvidiada bu flash hızlandırma desteği daha önce yoktu.(flash playerda)
10.1 sürümü ile nvidiadayada hd flash video desteği gelmiş olması lazım.gelip gelmediğine emin değilim yani.
şu anda ati amdnin gpuları flash playerda hd hızlandırmada nviadan daha avantajlı gibi geliyor.
yanlız ati 3xxx serisinde hd flash video hızlandırma desteğinin flash playerda olmaması lazım.
hd flash video hızlandırmak için flash playerda uvd2 teknolojisi gerekiyor sanırım.ati amdnin 4xxx serisinden itibaren uvd2 ve uvd 2.2 desteği var. uvd 3 ise 6xxx serisinde var.
10.2 sürümünün ati 3xxx desteği var olmasına rağmen hd flash video hızlandırmasını destekleyip desteklemediği konunun başlangıcında belirtilmemiş.
ben bile agp tabanlı p4 işlemcili sistemimde hd flash videoları daha önce 10.1 sürümünde kasmadan izleyebiliyorsam demekki destek varmış.10.1 in altındaki sürümlerde hd flash videolarda işlemci tavana vuruyordu.10.1 ile işlemci donuyorum diye bağırıyor.senin yüzünden tembel tembel bekliyorum diyor.... 10.2 yi hd flash video seyretmeden denemeden yorumlayamam.denemek lazım hd flash fan finifin fon filmlerde........ (online izlerken)