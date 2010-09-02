Adobe Premiere Pro CS5 5.0.2 ile Fermi tabanlı Quadro'lara destek geldi

Nvidia yaptığı yeni bir açıklamayla, Fermi tabanlı yeni nesil Quadro ekran kartlarının Adobe tarafından Premiere Pro CS5 (versiyon 5.0.2) için sertifikalandırıldığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere Premiere Pro CS5 için Nvidia ile iş birliğine giden Adobe, CS5'te Nvidia tabanlı ekran kartları için GPU tabanlı hızlandırma desteği sunarak, başta kaplamalar olmak üzere video düzenleme çalışmalarında, temel bazı işlemleri GPU üzerine alarak grafik sanatçıları ve video profesyonellerinin daha fazla zaman kazanmasını sağlamıştı.

Adobe Premiere Pro CS5'in 5.0.2 sürüm numaralı yeni versiyonunda, Nvidia'nın Fermi tabanlı Quadro 4000 ve 5000 serisi yeni kartlarına da destek geldi. Aynı zamanda GeForce GTX 470'in de desteklendiği yeni sürümde, Fermi mimarisinin yüksek işlem gücü ve paralel işlem yetenekleri sayesinde gerçek zamanlı video düzenleme yeteneklerinin ciddi şekilde arttırıldığı ve bu sayede pek çok işlemin daha kısa sürede tamamlanabildiği belirtiliyor.

Bir önceki jenerasyona kıyasla %50 daha fazla paralel işlem birimine sahip olan ve daha yüksek bellek kapasitesi sunan Quadro 5000 serisinin yeni üyeleri sayesinde, 4K gibi yüksek çözünürlükteki videoların da daha efektif ve hızlı bir şekilde işlenebileceği de altı çizilen önemli detaylar arasında yer alıyor.