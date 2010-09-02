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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adobe Premiere Pro CS5 5.0.2 ile Fermi tabanlı Quadro'lara destek geldi

8 yıl
11,3b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia yaptığı yeni bir açıklamayla, Fermi tabanlı yeni nesil Quadro ekran kartlarının Adobe tarafından Premiere Pro CS5 (versiyon 5.0.2) için sertifikalandırıldığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere Premiere Pro CS5 için Nvidia ile iş birliğine giden Adobe, CS5'te Nvidia tabanlı ekran kartları için GPU tabanlı hızlandırma desteği sunarak, başta kaplamalar olmak üzere video düzenleme çalışmalarında, temel bazı işlemleri GPU üzerine alarak grafik sanatçıları ve video profesyonellerinin daha fazla zaman kazanmasını sağlamıştı.

Adobe Premiere Pro CS5'in 5.0.2 sürüm numaralı yeni versiyonunda, Nvidia'nın Fermi tabanlı Quadro 4000 ve 5000 serisi yeni kartlarına da destek geldi. Aynı zamanda GeForce GTX 470'in de desteklendiği yeni sürümde, Fermi mimarisinin yüksek işlem gücü ve paralel işlem yetenekleri sayesinde gerçek zamanlı video düzenleme yeteneklerinin ciddi şekilde arttırıldığı ve bu sayede pek çok işlemin daha kısa sürede tamamlanabildiği belirtiliyor.

Bir önceki jenerasyona kıyasla %50 daha fazla paralel işlem birimine sahip olan ve daha yüksek bellek kapasitesi sunan Quadro 5000 serisinin yeni üyeleri sayesinde, 4K gibi yüksek çözünürlükteki videoların da daha efektif ve hızlı bir şekilde işlenebileceği de altı çizilen önemli detaylar arasında yer alıyor.


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Batuist 8 yıl
çok güzel bir gelişme.. donanıma destek konusunda adobe birde flash için biraz çaba sarfetse ne güzel olurdu.. 1000 tane profesyonel varsa 1000000 tanede son kullanıcı var.. tabi diğerinden para kazanmadığı için pek tınlamıyor..
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sadtneverdie 8 yıl
quadro 5000 ve ati V8800 karşılaştırması:
tomshardware.com/...
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kobb 8 yıl
Quadro Fermi, 1999'da çıkan ilk Quadro'dan beri Quadro serisinde olan en büyük gelişme. Bu da Quadro 6000 incelemesi:

tech.icrontic.com/...

Ayrıca ürünler (Quadro 4000 ve 5000 modelleri) ülkemize de geldi. Sadece Quadro 6000 gelmedi. O da yeni 2048 Mbit GDDR5 belleklerin çıkışıyla bu ay içinde piyasaya çıkacak sanıyorum, malum Quadro 6000 tam 6GB belleğe sahip olacak.

eksenbilgisayar.com/...
eksenbilgisayar.com/...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Yeni nesil Quadro Fermi'yi incelerken Nvidia Quadro ekibindeki oldukça üst düzey bir çalışanın da bir Türk olduğunu gördüm. İsmi Oğuzhan Oğuz. Bu videoda Oğuzhan Bey yeni nesil Quadro ile gelen devrimsel performans sıçramasını anlatıyor:

nvidia.com/...
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demircibu 8 yıl
Aynı zamanda GeForce GTX 470'in de desteklendiği yeni sürümde,
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