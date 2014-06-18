Adobe, beklenen Creative Cloud güncellemesini duyurdu

Tasarım fotoğraf dünyasının yazılım tarafındaki büyük ismi Adobe, geçtiğimiz haftalarda bilgileri gelen yeni Creative Cloud güncellemesini resmi olarak duyurdu.

Firmanın Creative Cloud ya da kısaca CC takısıyla anılan Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC, Dreamweaver CC, Lightroom CC ve Premiere Pro CC gibi popüler yazılımlar için yayınlanan güncelleme, genel olarak birçok performans geliştirmesi ve genel değişiklikler getiriyor. Tek tek incelemek gerekirse Photoshop CC için yeni blur temelli motion (Hareket) efekti, kısa süre önce bir videoda tanıtılan Focus Mask (Seçim aracı) özelliği, yeni Content Aware (Otomatik silme) özellikleri ve istenilen bölgelerde değişikler sunabilen Perspective Warp gibi yeni destekler veren güncelleme, ayrıca Mercury Grafik motoru geliştirmeleriyle de akıllı objelerin farklı dokümanlar arasında paylaşılmasını sağlayabiliyor. Illustrator CC'ye Canlı şekil desteğini ekleyen Adobe, video yazılımlarına ise canlı metin şablonları ve maskeleme ile takip gibi faydalı detaylar eklemiş durumda. Premiere Pro CC'ye ciddi bir grafiksel performans geliştirmesi dahil eden firma, After Effects CC'ye yeni anahtar efektleri, SpeedGrade CC'ye ise eskiye oranla daha esnek renk araçları dahil etmiş. Mobil uygulamalar ile artık çok daha iyi entegrasyon kuran masaüstü CC yazılımları, dosyalar, fotoğraflar, yazı tipleri ve renklere her yerden hızlı erişim sunabiliyorlar.

Adobe'nin yeni Creative Cloud güncellemesi mevcut abonelere ücretsiz olarak sunulurken, yeni kullanıcıları için aylık 49$, sadece fotoğraf paketi (Photoshop ve Lightroom CC) içinse aylık 10$ fiyat etiketi belirlenmiş durumda.





http://www.macrumors.com/2014/06/18/adobe-creative-cloud-updates/