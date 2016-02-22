Adobe mobil içerik yönetimini genişletiyor

Mobil Dünya Kongresi'nde Adobe da mobil portföyünü zenginleştirecek ürünler duyurdu. Bulut teknolojileri pazarında şirketlerin mobil ürünlerini daha kolay yönetmesi için mobil temel hizmetlerin kapsamı genişletildi ve daha kullanışlı hale getirildi.



Adobe'un Kurumsal İçerik Yönetim aracı bugün büyük bir güncelleme ile daha kapsamlı hale geldi. Mobil versiyonu duyurulan bu araç ile iOS, Android ve Windows sistemleri kullanan cihazlar için içerik üretilebilecek. Bu aracı kullanarak şirket içindeki herhangi birisinin mobil uygulama için şablon geliştirebileceği ve firmanın veri kaynaklarına ulaşabileceği belirtiliyor.







Mobil Kurumsal İçerik Yönetimi geliştirici değil, tasarımcı odaklı geliştirilmiş bir sistem. Zaten Adobe da firmaların uygulama geliştirmekte sıkıntı yaşamadığını, bu uygulamaları güncel tutmakta zorlandıklarını söylüyor. Adobe'un diğer içerik yöneticilerinden Muse'a benzer olan Mobil Kurumsal İçerik Yönetimi uygulamalar için sabit içerik yazmaktansa tasarımcıların oluşturduğu çeşitli içerikleri firmanın veri kaynaklarıyla ilişkilendiriyor.



Adobe pazarlama alanında da kullanıcılarına yenilikler sunuyor. Mobil kurumsal içerik yönetimi sayesinde uygulamanızı indiren kişilere onlara yakın mağazalarınızdaki ürünlere göre bölgesel olarak da mesaj yollayabileceksiniz. Bu durum şu ana kadar Adobe açısından mümkün değildi.



Yeniliklerin en önemlisi ise Kurumsal İçerik Yönetimi'ni kullanan uygulamalar arasında bağlantı kurulmasının sağlaması oldu. Uygulamalar arasında mesajlaşma yöntemi ile firmaların bütün uygulamaları link'ler kullanılarak sıkı bir iletişim halinde tutulacaklar.

