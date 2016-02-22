Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Adobe mobil içerik yönetimini genişletiyor

Adobe mobil içerik yönetimini zenginleştirip genişleterek tasarımcıların işlerini çok daha rahat bir şekilde yapmasını sağlama amacında. Firmanın pazarlama konusunda da atılımları var.
3 yıl
2,2b
1
Diğer Yazılım
Alkan Adakaner
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil Dünya Kongresi'nde Adobe da mobil portföyünü zenginleştirecek ürünler duyurdu. Bulut teknolojileri pazarında şirketlerin mobil ürünlerini daha kolay yönetmesi için mobil temel hizmetlerin kapsamı genişletildi ve daha kullanışlı hale getirildi.
Adobe'un Kurumsal İçerik Yönetim aracı bugün büyük bir güncelleme ile daha kapsamlı hale geldi. Mobil versiyonu duyurulan bu araç ile iOS, Android ve Windows sistemleri kullanan cihazlar için içerik üretilebilecek. Bu aracı kullanarak şirket içindeki herhangi birisinin mobil uygulama için şablon geliştirebileceği ve firmanın veri kaynaklarına ulaşabileceği belirtiliyor.
 
Mobil Kurumsal İçerik Yönetimi geliştirici değil, tasarımcı odaklı geliştirilmiş bir sistem. Zaten Adobe da firmaların uygulama geliştirmekte sıkıntı yaşamadığını, bu uygulamaları güncel tutmakta zorlandıklarını söylüyor. Adobe'un diğer içerik yöneticilerinden Muse'a benzer olan Mobil Kurumsal İçerik Yönetimi uygulamalar için sabit içerik yazmaktansa tasarımcıların oluşturduğu çeşitli içerikleri firmanın veri kaynaklarıyla ilişkilendiriyor.
Adobe pazarlama alanında da kullanıcılarına yenilikler sunuyor. Mobil kurumsal içerik yönetimi sayesinde uygulamanızı indiren kişilere onlara yakın mağazalarınızdaki ürünlere göre bölgesel olarak da mesaj yollayabileceksiniz. Bu durum şu ana kadar Adobe açısından mümkün değildi.
Yeniliklerin en önemlisi ise Kurumsal İçerik Yönetimi'ni kullanan uygulamalar arasında bağlantı kurulmasının sağlaması oldu. Uygulamalar arasında mesajlaşma yöntemi ile firmaların bütün uygulamaları link'ler kullanılarak sıkı bir iletişim halinde tutulacaklar.

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Rüzgar enerjisi nükleeri alt etti 3 yıl Yeni Fiyat/Performans telefonu "GM 5 Plus video inceleme" 3 yıl SanDisk, USB Type-C girişli yeni flash belleğini duyurdu 3 yıl WD'den Xbox One'a özel harici disk "My Passport X inceleme videosu" 3 yıl Microsoft'un HoloLens'i astronotların emrinde 3 yıl Haier'den metal kasalı akıllı saat 3 yıl MediaTek ultra güç tasarruflu Helio P20 mobil işlemcisini tanıttı 3 yıl Karşınızda Android One'ın yeni temsilcisi: General Mobile GM 5 Plus 3 yıl Samsung Galaxy S7 serisi, çağrı tanıma sistemi ile geliyor 3 yıl Sıvı soğutma teknolojili Samsung Galaxy S7 parçalarına ayrıldı 3 yıl Dünyanın ilk 6GB RAM'li akıllı telefonu geliyor 3 yıl ZTE Blade V serisi yenilendi 3 yıl Sony'den kamera odaklı Xperia X serisi 3 yıl HTC One X9 global olarak tanıtıldı 3 yıl NASA'nın yeni teleskopu eskisinden 100 kat daha iyi 3 yıl Modüler yapısı ile dikkat çeken LG G5’in tüm ekipmanları bu yazıda 3 yıl Rockstar: GTA 6'da ana karakter kadın olabilir 3 yıl Deadpool şimdiden bütçesinin 8 katı hasılat yaptı 3 yıl Facebook kendi VR takımını oluşturdu 3 yıl 4G teknolojisi ile Drone'lar daha yükseğe uçabilir 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Adobe mobil içerik yönetimini genişletiyor Sonraki Sony'nin yeni amiral gemi modeli Xperia X Performance hakkında her şey 3 yıl Samsung Gear 360 kamerası resmiyet kazandı 3 yıl LG G5 inceleme videosu 3 yıl Lenovo'dan fiyat odaklı tablet serisi: Tab3 3 yıl Nokia CEO'su yeniden akıllı telefon pazarına gireceklerini doğruladı 3 yıl Lenovo bütçe dostu modelleri Vibe K5 ve K5 Plus'ı duyurdu 3 yıl Evrenin en uzun yıldız tutulması keşfedildi 3 yıl Doug Liman'dan yeni sanal gerçeklik dizisi 3 yıl Fotoğraf Teknikleri - PicsArt fotoğraf düzenleme 3 yıl HTC, Mobil Dünya Kongresi'nde Desire 530, 630 ve 825'i tanıttı 3 yıl Huawei resmen dizüstü bilgisayar pazarında 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge resmiyet kazandı 3 yıl HTC Vive fiyatı belli oldu, hayaller yıkıldı 3 yıl ZTE, akıllı projektörünü tam donanımlı bir tablete dönüştürdü 3 yıl LG'den sanal gerçeklik kamerası ve kaskı 3 yıl Samsung Galaxy S7 duyuruldu, işte detaylar 3 yıl Asus TP200SA ikisi bir arada dizüstü incelemesi 3 yıl Windows 10 platformunun ilk Snapdragon 820 yonga setli akıllı telefonu: HP Elite X3 3 yıl Tanıtım videosu ile LG G5'in aksesuar ve özelliklerine yakından bakın 3 yıl Samsung Galaxy S7 serisi bugün tanıtılıyor [Canlı Yayın] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim