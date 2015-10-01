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Aeon ile GoPro çekimleri sinematik hale geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Aeon ile GoPro çekimleri sinematik hale geliyor
 
Aksiyon odaklı satışa sunulmalarına rağmen günümüzde vlog ve diğer ticari çekimler için de aktif olarak kullanılan GoPro kamera modelleri, gövde yapıları gereği çok ergonomik değiller. Bu nedenle harici sabitleme aparatlarına ihtiyaç duyan ürünler, Indiegogo üzerinde destek arayan "Aeon" ile sinematik görüntü kalitesine kavuşuyor.
Kickstarter benzeri çalışma gösteren Indiegogo'da seri üretimine girebilmek adına destek arayan Aeon, birçok benzerinden farklı olarak hazır durumda. GoPro kameralar odağında oldukça modern bir gövdeyle hazırlanan ürün, bünyesinde yer alan motor birimiyle 3 eksende görüntü sabitleme gerçekleştirebiliyor ve böylece yukarıda da belirttiğimiz üzere sinematik videolar elde edilebiliyor.
Üzerinde yer alan ufak ekran ile çekim sürecine yardımcı olan Aeon, GoPro'ları dahi şarj edebilen bataryasıyla 5 saat kullanım ömrü ortaya koyuyor. Birçok profesyonel iş için bile yeterli görülen bu süre yanında bütün GoPro aksesuarlarını aktif olarak kullanabilen aparat, yine gövdesine yerleştirilen ufak kontrolcü sayesinde de kamera hareketlerini hızlı şekilde yerine getirebiliyor. Gücünü 32-bit Cortex işlemciden alan saniyede 1000 hareket ölçebilen Aeon, 500 gramlık ağırlığıyla da uzun kullanımlarda dahi sorun yaşatmıyor.
Site üzerinde şimdiye kadar 23,365$ toplamayı başaran ve konulan hedef için bir bu kadar toplaması gereken Aeon, yapılacak en az 299$ (75$ kargo) bağış ile 2016 Mart ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
Aeon ile GoPro çekimleri sinematik hale geliyor
 

https://www.indiegogo.com/projects/aeon-create-smooth-cinematic-gopro-videos#/ Yorum Yaz
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