AeroCool, GT serisi güç kaynaklarını Avrupa pazarı için duyurdu

Tayvan merkezli dahili ve harici bilgisayar bileşeni üreticisi AeroCool, GT serisi yeni güç kaynaklarının Avrupa pazarı için duyurusunu gerçekleştirdi.

İhtiyaca göre 500 watt ile 1050 watt arasında değişen kapasite seçenekleri sunan GT serisinde GT, GT-S ve GT-SG olmak üzere üç ana model bulunuyor. GT ile GT-S'de siyah - kırmızı renk ikilisi tercih edilirken; GT-SG, siyah - beyaz renk ikilisine bürünmüş. GT-S ile GT-SG'de yarı modüler bir yapı kullanılırken; GT'nin kabloları tamamen sabit. Ayrıca GT-SG'nin modüler kablolarının, yassı tasarımlarıyla GT-S'in modüler kablolarına kıyasla farklılık gösterdiğinin altını çizelim.



ATX12V 2.3 / EPS12V 2.92 standartlarına destek veren güç kaynaklarından GT ile GT-S, 80+ Bronze sertifikasına; GT-SG ise 80+ Gold sertifikasına layık görülmüş. Sistemin yük durumunun %50 civarında olduğu varsayımı altında, 80+ Bronze sertifikalı modeller %85'i aşkın oranlarda enerji verimliliği vadederken; aynı değer 80+ Gold sertifikalı modeller için %90 seviyesinin üzerine çıkıyor.



Aşırı akıma, düşük voltaja, yüksek voltaja, aşırı yüke, kısa devreye, yüksek ısıya karşı koruma altına alınan ve minimum 120.000 saat çalışma ömrü iddiası taşıyan GT serisi, 139 mm çapında, ısı kontrollü bir fan tarafından serinletiliyor. Fanın çıkardığı ses, kapasiteden kapasiteye ve modelden modele değişiyor.



Çift kanal +12V rail kanal tasarımının temel alındığı GT serisinin kutu içeriğinde yer alan kablolar ve kablo sayıları şu şekilde;



AeroCool GT-500 / GT-500S / GT-500SG



1 x 20+4-pin ATX güç konnektörü

1 x 4+4-pin CPU güç konnektörü

1 x 8-pin CPU güç konnektörü (Sadece GT-500SG)



2 x 6+2-pin PCI-Express güç konnektörü

8 x SATA güç konnektörü

4 x 4-pin molex güç konnektörü

1 x 4-pin floppy güç konnektörü



AeroCool GT-700 / GT-700S / GT-700SG



1 x 20+4-pin ATX güç konnektörü

1 x 4+4-pin CPU güç konnektörü

1 x 8-pin CPU güç konnektörü

4 x 6+2-pin PCI-Express güç konnektörü

8 x SATA güç konnektörü

6 x 4-pin molex güç konnektörü

1 x 4-pin floppy güç konnektörü



AeroCool GT-1050S / GT-1000SG

1 x 20+4-pin ATX güç konnektörü

1 x 4+4-pin CPU güç konnektörü

1 x 8-pin CPU güç konnektörü

6 x 6+2-pin PCI-Express güç konnektörü

8 x SATA güç konnektörü

6 x 4-pin molex güç konnektörü

1 x 4-pin floppy güç konnektörü







Her bir güç kaynağının +12V rail kanallarından sağladığı amper ve watt değerlerini görmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.





Güç kaynakları sırasıyla 58 Euro, 75.75 Euro, 64.65 Euro, 80.69 Euro, 130.50 Euro, 100 Euro, 121.50 Euro ve 160.60 Euro fiyat etiketleriyle Avrupa pazarına giriş yapacak.



http://www.aerocool.com.tw/power-supply/gt.html