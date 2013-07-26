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AeroSee insansız hava aracı ile arama kurtarma faaliyetleri hızlanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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AeroSee insansız hava aracı ile arama kurtarma faaliyetleri hızlanıyor

İlk etapta askeri amaçlar için geliştirilen insansız hava aracı teknolojilerinin tüm sektörlerin kullanımına açılması, bu cihazların çok farklı amaçlar için geliştirilmesine yol açtı. Film çekiminden, arazi keşif ve arama kurtarmaya kadar pek çok alanda insansız hava araçlarını görmek mümkün.

Central Lancashire üniversitesi araştırmacıları, AeroSee adını verdikleri 4 veya 8 pervaneli hava araçlarıyla arama ve kurtarma teknolojilerini geliştirmeyi hedefliyor. 

E-Migs firması tarafından projeye sağlanan AeroSee araçları yakındaki istasyonlara video aktarımı yapacak kameralarla donatılmış. Araçlar keşif yaparken anlık olarak bu istasyonlara veriler göndermeye devam edecek. İstenirse bu araçlardan bir grup oluşturarak daha geniş bir alanı taramak da mümkün oluyor. 

Böylece örneğin ormanlık veya dağlık alanda kaybolan kişilerin arama faaliyetleri daha hızlı ve daha geniş açıda yapılabilecek ve merkeze de anlık bilgiler geçilebilecek.  

http://aerosee.org/index.php Yorum Yaz
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spacesyng 6 yıl
Bunun multicopter lerden hiçbir farkı yokki :)
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RaShhh 6 yıl
Yakında öldürmek için faaliyetlere başlar
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Savaşta da kullanırlar bunları

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