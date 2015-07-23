Aerosense: Sony Mobile ve ZMP'den drone şirketi

Eskiden "Sony Ericsson" olarak da bilinen Sony Mobile ve robot teknolojileri konusunda uzman firmalardan ZMP, önemli bir ortaklık gerçekleştirerek Aerosense ismini verdikleri bir drone (Ufak boyutlu insansız hava aracı) şirketi kuruyor.

Son dönemin en çok üzerinden çalışılan ve dikkat çeken teknolojileri arasında yer alan drone'lar, bildiğiniz gibi kişisel kullanım yanında ticari amaçlarla da tercih edilmeye başlandı. Bu noktada Sony Mobile ve ZMP ortaklığında hayata geçirilen Aerosense şirketi de kurumsal müşterilere yönelik çözümler üretecek ve nesnelerin interneti konusuna odaklanacak.

Bu ortaklık ile Sony Mobile'ın kamera, algılama, iletişim ağı ile ZMP'nin otonom sürüşü ile robot teknolojileri konusundaki deneyimi bir araya gelecek ve ortaya otonom şekilde hareket edebilen hava araçları çıkacak. Bu araçlar gökyüzünden görüntüleme, arama kurtarma ve inceleme uygulamalarında yer alabilecek ve verileri bulut tabanlı işlenerek kurumsal müşterilere paket halinde sunulabilecek.

Aerosense şirketi Tokyo merkezli olarak Ağustos başında hayata geçecek ve 2016 yılında sektöre hizmet vermeye başlayacak

http://blogs.sonymobile.com/press_release/sony-mobile-joint-venture-enterprise-drone-launch/