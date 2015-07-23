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Aerosense: Sony Mobile ve ZMP'den drone şirketi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Aerosense: Sony Mobile ve ZMP'den drone şirketi
 
Eskiden "Sony Ericsson" olarak da bilinen Sony Mobile ve robot teknolojileri konusunda uzman firmalardan ZMP, önemli bir ortaklık gerçekleştirerek Aerosense ismini verdikleri bir drone (Ufak boyutlu insansız hava aracı) şirketi kuruyor.
Son dönemin en çok üzerinden çalışılan ve dikkat çeken teknolojileri arasında yer alan drone'lar, bildiğiniz gibi kişisel kullanım yanında ticari amaçlarla da tercih edilmeye başlandı. Bu noktada Sony Mobile ve ZMP ortaklığında hayata geçirilen Aerosense şirketi de kurumsal müşterilere yönelik çözümler üretecek ve nesnelerin interneti konusuna odaklanacak.
Bu ortaklık ile Sony Mobile'ın kamera, algılama, iletişim ağı ile ZMP'nin otonom sürüşü ile robot teknolojileri konusundaki deneyimi bir araya gelecek ve ortaya otonom şekilde hareket edebilen hava araçları çıkacak. Bu araçlar gökyüzünden görüntüleme, arama kurtarma ve inceleme uygulamalarında yer alabilecek ve verileri bulut tabanlı işlenerek kurumsal müşterilere paket halinde sunulabilecek.
Aerosense şirketi Tokyo merkezli olarak Ağustos başında hayata geçecek ve 2016 yılında sektöre hizmet vermeye başlayacak.

http://blogs.sonymobile.com/press_release/sony-mobile-joint-venture-enterprise-drone-launch/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
S A M C R O 4 yıl en beğenilen onur1971
onur1971
Apple
Samsung
LG
Motorola
HTC
gibi devlerle yarışta özellikle mobil telefon pazarında çok gerilerde kaldı Sony
Neticede konu para kazanmaksa Drone işine girmekle çok akıllıca bir hamle yapmış

Geri mi kaldı? Hangi konuda? Günvellemeyse sony ilk verenlerden pil ömrüyse sony en iyisini sunanlardan. Kameraysa ortamanın üstünde. Malzeme kalitesiyse kaliteli. Hoperlör se mevzu sterio hoperlör... Hangi konuda geri kaldı.
onur1971AppleSamsungLGMotorolaHTCgibi devlerle yarışta özellikle mobil telefon pazarında çok gerilerde kaldı SonyNe...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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huseyincarnege 4 yıl
SONY İYİDİR
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onur1971 4 yıl
Apple
Samsung
LG
Motorola
HTC
gibi devlerle yarışta özellikle mobil telefon pazarında çok gerilerde kaldı Sony
Neticede konu para kazanmaksa Drone işine girmekle çok akıllıca bir hamle yapmış
2 Yanıt Yanıtla
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S A M C R O 4 yıl onur1971
onur1971
Apple
Samsung
LG
Motorola
HTC
gibi devlerle yarışta özellikle mobil telefon pazarında çok gerilerde kaldı Sony
Neticede konu para kazanmaksa Drone işine girmekle çok akıllıca bir hamle yapmış

Geri mi kaldı? Hangi konuda? Günvellemeyse sony ilk verenlerden pil ömrüyse sony en iyisini sunanlardan. Kameraysa ortamanın üstünde. Malzeme kalitesiyse kaliteli. Hoperlör se mevzu sterio hoperlör... Hangi konuda geri kaldı.
1 Yanıt Yanıtla +4
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VatandA.Ş. 4 yıl onur1971
onur1971

Apple
Samsung
LG
Motorola
HTC
gibi devlerle yarışta özellikle mobil telefon pazarında çok gerilerde kaldı Sony
Neticede konu para kazanmaksa Drone işine girmekle çok akıllıca bir hamle yapmış

Katılıyorum geride kalmayı bırak yerinde sayıyor resmen...
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