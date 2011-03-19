Afox tek slot tasarımlı Radeon HD 6850 modelini satışa sundu

Uzakdoğu merkezli ekran kartı üreticilerinden Afox, tek slot tasarımlı Radeon HD 6850 modelini kullanıma sundu. AF6850-1024D5S1 kod adını taşıyan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts Pro grafik yongasını kullanıyor ve üzerinde herhangi bir güç girişi bulunmuyor.

Sadece PCIe x16 slotu üzerinden gelen 75 Watt güç ile besklenen kart için Afox'un nasıl bir güç tasarımına gittiği merak konusu çünkü kart teknik özellik anlamında referans tasarımlı model ile aynı seviyede yer alıyor ancak bilindiği üzere Radeon HD 6850 resmi olarak 127 Watt (yük altında) güç tüketim değeri ile geliyor.

Grafik işlem birimi 775MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan kart, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 960x paralel işlem birimine, 48x doku ünitesine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Bekleme durumundaki güç tüketimi 19 Watt olan ekran kartı, giriş çıkış birimleri açısından da oldukça zengin bir yapı sunuyor.

Afox'un üzerinde DVI, DisplayPort, Mini DisplayPort ve HDMI konnektörlerine yer verdiği tek slot tasarımlı Radeon HD 6850 modelini Japonya'da 245 dolara satışa sunuldu.