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Afox tek slot tasarımlı Radeon HD 6850 modelini satışa sundu

8 yıl
12,2b
1
20
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Afox tek slot tasarımlı Radeon HD 6850 modelini satışa sundu
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Uzakdoğu merkezli ekran kartı üreticilerinden Afox, tek slot tasarımlı Radeon HD 6850 modelini kullanıma sundu. AF6850-1024D5S1 kod adını taşıyan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts Pro grafik yongasını kullanıyor ve üzerinde herhangi bir güç girişi bulunmuyor.

Sadece PCIe x16 slotu üzerinden gelen 75 Watt güç ile besklenen kart için Afox'un nasıl bir güç tasarımına gittiği merak konusu çünkü kart teknik özellik anlamında referans tasarımlı model ile aynı seviyede yer alıyor ancak bilindiği üzere Radeon HD 6850 resmi olarak 127 Watt (yük altında) güç tüketim değeri ile geliyor.

Grafik işlem birimi 775MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan kart, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 960x paralel işlem birimine, 48x doku ünitesine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Bekleme durumundaki güç tüketimi 19 Watt olan ekran kartı, giriş çıkış birimleri açısından da oldukça zengin bir yapı sunuyor.

Afox'un üzerinde DVI, DisplayPort, Mini DisplayPort ve HDMI konnektörlerine yer verdiği tek slot tasarımlı Radeon HD 6850 modelini Japonya'da 245 dolara satışa sunuldu.

Afox tek slot tasarımlı Radeon HD 6850 modelini satışa sundu
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Afox tek slot tasarımlı Radeon HD 6850 modelini satışa sundu
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Afox tek slot tasarımlı Radeon HD 6850 modelini satışa sundu
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Pandemic 8 yıl
PCIe x16 2.0 lar 150 watt veriyor...
Yeter buda...
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DH Misafiri 8 yıl
Beklemeyi boşuna böyle güzel ürünler Türkiye'ye gelmez bunu hala anlamadınızmı. Nerde gördüm yada nerde okuduğumu unuttum ama 2004 yılı idi ve intelin yetkilisinin demecini çevirmiştiler. Üretim bandından ilk çıkan parti adını bilmediğimiz yada ne hangi çalışmalarda kullanıldığını bilmediğimiz yer yada kurumlara gidiyor. 2. çıkan parti ABD Japonya ve Avrupaya satılıyor, 3. çıkan parti türkiye ve muhadili ülkelere satılıyordu. Burada çıkan ilk işlemci ile Türkiye'ye satılan işlemci arasında ciddi performans farklılığının doğal olduğunu söylemişti. Varın burdan anlayın artık. İşin teknik kısımını bilmem, bunu İnteldeki herif yazmış.
Saygılar.
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Emre Demirel 8 yıl
hayır gelmez bundam hem standart hızlarda hem güç girişi yok nasıl oluyorsa
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DJ Daniel 8 yıl
Bu manyak pahallıdır lan
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punisher_1947 8 yıl
Tasarımı fena durmuyor gerçekten
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UzmaN345 8 yıl
Bu kart hakkında daha fazla bilgi istiyoruz pcı soketi olmadan nasıl çalısıyor merak ettim dogrusu
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dhsacit 8 yıl
tek söyleyebilecegim şey çinlilerden korkmak gerek anlamıyorum türkiyede allahın kulu neden fabrika açmıyor herkes alır bence ben kesin alırım . şahsen imkanın olursa boyle bişe açmak istiyorum .millet marlet açıcana fabrika açsın sabancı gibi tipler bu işi yapar aslında
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melyyh 8 yıl
içinde Çin inm de bulunduğu uzak doğu pazarında daha adını duymadığımız bi dolu marka var.
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VenomS 8 yıl
vallahi bende merak ettim eğerki referans hızlarında çalışabiliyorsa CFX yapanlar için ideal bir ekran kartı olur şahsen bulldozerler beklediğim gibi çıkarsa fusionun bulldozer versiyonları için anakartımı değiştirirken mutlaka CFX destekli bir kart alırım tabi ki o zamana karada HD7*** yada HD8*** serisi çıkmış olur herhalde :)
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Red 8 yıl
Firma herhalde dün kuruldu
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yc#1 8 yıl
İsmi Epox'u anımsatıyor.
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