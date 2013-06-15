Airbus, Bag2Go isimli akıllı bagaj sistemini tanıttı





Günümüzün sayılı büyük uçak üreticilerinden Airbus, sık sık yaşanan bagaj kaybolma sorunlarının önüne geçebilmek amacıyla Bag2Go ismini verdiği sistemini tanıttı.

iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlar için geliştirilen uygulama ile T-Mobile ve Rimowa tarafından hazırlanan özel bagaj modeli üzerinden çalışan sistem, içerisinde yer alan RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama teknolojisi, radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemi), GPS ve 2G tabanlı teknolojiler ile bagajların kolayca takip edilmesine imkan sağlıyor. Takip imkanları yanında iOS uygulamasıyla bagajın ağırlık durumu hakkında da bilgi verebilen Bag2Go sistemi, check-in işlemlerinin de kolayca yerine getirilmesini sağlayarak zaman kayıplarını önlüyor.

Şimdilik prototip aşamasında olan Bag2Go akıllı bagaj sisteminin, standart bagajlara oranla %20 daha fazla ücrete sahip olması bekleniyor. Sistem hakkında hazırlanmış ayrıntılı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.ausbt.com.au/airbus-reveals-iphone-enabled-smart-bag-with-rfid-gps-tracking