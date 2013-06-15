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Airbus, Bag2Go isimli akıllı bagaj sistemini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Airbus, Bag2Go isimli akıllı bagaj sistemini tanıttı
Günümüzün sayılı büyük uçak üreticilerinden Airbus, sık sık yaşanan bagaj kaybolma sorunlarının önüne geçebilmek amacıyla Bag2Go ismini verdiği sistemini tanıttı.
iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlar için geliştirilen uygulama ile T-Mobile ve Rimowa tarafından hazırlanan özel bagaj modeli üzerinden çalışan sistem, içerisinde yer alan RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama teknolojisi, radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemi), GPS ve 2G tabanlı teknolojiler ile bagajların kolayca takip edilmesine imkan sağlıyor. Takip imkanları yanında iOS uygulamasıyla bagajın ağırlık durumu hakkında da bilgi verebilen Bag2Go sistemi, check-in işlemlerinin de kolayca yerine getirilmesini sağlayarak zaman kayıplarını önlüyor.
Şimdilik prototip aşamasında olan Bag2Go akıllı bagaj sisteminin, standart bagajlara oranla %20 daha fazla ücrete sahip olması bekleniyor. Sistem hakkında hazırlanmış ayrıntılı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Airbus, Bag2Go isimli akıllı bagaj sistemini tanıttı

http://www.ausbt.com.au/airbus-reveals-iphone-enabled-smart-bag-with-rfid-gps-tracking Yorum Yaz
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I. C. Wiener 6 yıl
iOS
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Carfreak 6 yıl
Vay güzelmiş
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waltran 6 yıl
Tamamda bunun apple ile ne alakası var ki. firma çıkmış uygulamasını ios cihazlar için geliştirmiş. gps ve 2g li herhangi bir telefon için için geliştirebilirler, eğer tutarsa windows phone ve androidede bence çıkacaktır.
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etlik 6 yıl
Bagajda kaybolan esyaları önlemek içinde güzel bir güvenlik sistemi yapabilirlerse mükemmel olur.
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ugurcankorkmaz 6 yıl
Etkileyici. Apple iyice aştı yani :)
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OnderT 6 yıl
İyi ama bunun için yeni bir sensör gerekmiyor mu? iPhone'larda RF sensörü mü var?
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Gl4dius 6 yıl
apple düşmanları gelipte buna laf etmesin şimdi dikkatli olmak lazım
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