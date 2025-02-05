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    Anlık Bildirim

    Avrupa, SpaceX'e rakip dev bir uzay şirketi kurmaya hazırlanıyor

    SpaceX'in uzay ve uydu teknolojileri alanında kaydettiği ilerleme Avrupa'yı harekete geçirdi. Airbus öncülüğünde SpaceX'e rakip olacak dev bir havacılık ve uzay şirketi kurulması planlanıyor.
    Avrupa, SpaceX'e rakip dev bir uzay şirketi kurmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Bloomberg tarafından servis edilen habere göre Avrupa'da SpaceX'e rakip olacak bir şirket kurma çalışmaları hız kazandı. Airbus öncülüğünde Avrupa'nın önde gelen havacılık ve uzay şirketlerinin güçlerini birleştireceği büyük bir ittifaktan bahsediliyor. Kurulacak bu şirket roket geliştirme, uydu üretimi, fırlatma hizmetleri ve uzay taşımacılığı gibi alanlarda SpaceX ile rekabet etmeye çalışacak.

    Airbus'ın konuyla ilgili danışmanlık almak üzere Goldman Sachs Group Inc. ile anlaştığı bildiriliyor. Fransız havacılık devi Thales ve İtalyan holding Leonardo S.p.A. gibi büyük isimlerin de dahil olduğu proje, henüz başlangıç aşamasında ve taraflar şu anda müzakereler yürütüyor. Görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ve yatırımcı arayışlarının devam edildiğini belirtelim.

    Airbus'ın öncülüğünde kurulması planlanan bu dev şirket, Avrupa'nın uzay sektörüne finansal destek sağlayabilir. Ancak projenin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı konusunda şüpheler var. Uzmanlar tekel konumundaki bir mega şirketin rekabet gücünü hızla kaybedeceğini ve yabancı havacılık şirketlerine yetişmekte zorlanacağını düşünüyor.

    Avrupa, SpaceX'e rakip dev bir uzay şirketi kurmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör

    Avrupa'nın kat etmesi gereken çok yol var

    Bu tür büyük organizasyonlarda aşırı bürokrasi, hiyerarşik yapılar, iletişim sorunları ve karar alma süreçlerinin yavaşlaması gibi sıkıntılar baş gösterebilir. Sonuç olarak böyle bir ittifakla Avrupa'nın, SpaceX gibi hızlı hareket eden ve sürekli sürekli inovasyonlara imza atan şirketlerle rekabet etmesinin zor olacağı vurgulanıyor.

    Rakamlara baktığımızda da Avrupa'nın uzay yarışında geri kaldığını görüyoruz. 2024 yılı itibarıyla SpaceX 134 fırlatma gerçekleştirirken, Çin 68, Rusya 17 fırlatma yaptı. Avrupa Uzay Ajansı ise yalnızca 3 görev gerçekleştirebildi (bunlardan biri kısmen başarısız oldu). Tüm bu tablo Avrupa'nın uzay yarışında geride kaldığını ve bu açığı kapatmak için önemli adımlar atması gerektiğini ortaya koyuyor.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-03/airbus-hires-goldman-for-european-space-tie-up-to-rival-musk https://arstechnica.com/space/2025/02/europe-has-the-worst-imaginable-idea-to-counter-spacexs-launch-dominance/
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