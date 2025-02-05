Avrupa, SpaceX'e rakip dev bir uzay şirketi kurmaya hazırlanıyor

Airbus'ın konuyla ilgili danışmanlık almak üzere Goldman Sachs Group Inc. ile anlaştığı bildiriliyor. Fransız havacılık devi Thales ve İtalyan holding Leonardo S.p.A. gibi büyük isimlerin de dahil olduğu proje, henüz başlangıç aşamasında ve taraflar şu anda müzakereler yürütüyor. Görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ve yatırımcı arayışlarının devam edildiğini belirtelim.
Airbus'ın öncülüğünde kurulması planlanan bu dev şirket, Avrupa'nın uzay sektörüne finansal destek sağlayabilir. Ancak projenin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı konusunda şüpheler var. Uzmanlar tekel konumundaki bir mega şirketin rekabet gücünü hızla kaybedeceğini ve yabancı havacılık şirketlerine yetişmekte zorlanacağını düşünüyor.
Avrupa'nın kat etmesi gereken çok yol var
Bu tür büyük organizasyonlarda aşırı bürokrasi, hiyerarşik yapılar, iletişim sorunları ve karar alma süreçlerinin yavaşlaması gibi sıkıntılar baş gösterebilir. Sonuç olarak böyle bir ittifakla Avrupa'nın, SpaceX gibi hızlı hareket eden ve sürekli sürekli inovasyonlara imza atan şirketlerle rekabet etmesinin zor olacağı vurgulanıyor.
Rakamlara baktığımızda da Avrupa'nın uzay yarışında geri kaldığını görüyoruz. 2024 yılı itibarıyla SpaceX 134 fırlatma gerçekleştirirken, Çin 68, Rusya 17 fırlatma yaptı. Avrupa Uzay Ajansı ise yalnızca 3 görev gerçekleştirebildi (bunlardan biri kısmen başarısız oldu). Tüm bu tablo Avrupa'nın uzay yarışında geride kaldığını ve bu açığı kapatmak için önemli adımlar atması gerektiğini ortaya koyuyor.Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-02-03/airbus-hires-goldman-for-european-space-tie-up-to-rival-musk https://arstechnica.com/space/2025/02/europe-has-the-worst-imaginable-idea-to-counter-spacexs-launch-dominance/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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