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Airbus ayrılabilir kabin konsepti üzerinde çalışıyor

Havalimanlarında girişten itibaren uçağın kalkışına kadar beklemek zorunda olduğumuz onlarca nokta ve işlem mevcut. Airbus en azından bir tanesini azaltma düşüncesinde.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Airbus ayrılabilir kabin konsepti üzerinde çalışıyor


Havacılık sektörünün lider firmalarından Airbus, uçağa binişlerde yolcuların uzun süre bekleme yapmalarının önüne geçecek ilginç bir proje üzerinde çalışıyor. Firma yolcu kabinini komple ayrılabilir yapmak niyetinde. 

Uçağa binişlerde bilindiği gibi boarding işlemlerinin başlaması ile birlikte uzun kuyruklar oluşuyor ve bazen uçağın kalkmasını geciktirecek kadar sıra uzayabiliyor. Bu da yolcuların rahatsızlık duymasına neden oluyor. 

Airbus bu bekleme konusunu komple ayrılabilen bir kabin projesi ile çözmeyi planlıyor. Ayrılabilir kabin duruma göre uçağın yanaşacağı kapının yanına yerleştiriliyor ve yolcular gerekli kontrollerden sonra kabindeki yerini alıyor. Daha sonra uçağın hazır olması ile birlikte kabin yerinden kaldırılıyor ve gövdeye yerleştiriliyor. 

Airbus'un bu konsepti bir devrim niteliğinde zira gerçekleşmesi durumunda havalimanlarının da konseptinin değişmesi gerekiyor. Geleneksel havalimanları yolcuların körük üzerinden veya asfalt üzerinden uçağa binmesi şeklinde tasarlanmış. Yeni konsept için çıkış kapılarında geniş alanlar ve vinç sistemlerinin kurulması gerekiyor. Bu da mevcut havalimanlarının uzun bir inşaat ve genişleme sürecine girmesini gerektiriyor. 

Airbus'un projesi gerçekten yenilikçi bir fikir ancak tüm bir havalimanı konseptini kökten değiştireceği için astarı yüzünden pahalıya gelebilir. Bu da işletmelerin projeden uzak durmasına neden olabilir. Şimdilik patenti alınmış bu sistemin ne zaman hayata geçirileceği bilinmiyor.  

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=10&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=Airbus&OS=Airbus&RS=Airbus Yorum Yaz
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windwalker 4 yıl en beğenilen
Bunu yapacaklarına aynı kabine paraşüt taksinlar. Uçak düşerken jetlerde olduğu gibi gövdeden ayrılıp paraşütle yavaş ve güvenle yere insin yere.
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BeAr 4 yıl
Airbus bunu düşüneceğine o kabinin uçak düşeceği zaman yolcuları güvenli bi şekilde yere inmesini sağlayacak teknoloji peşinde koşsun. Nasıl daha hızlı yolcu gönderip daha çok para kazanırız peşinde adamlar. Birazda insanların güvenliğini düşünün, ayrıca yine söylüyorum uçaklarda paraşüt niye yok kardeşim ben o paraşütü istiyorum o kadar.
Airbus bunu düşüneceğine o kabinin uçak düşeceği zaman yolcuları güvenli bi şekilde yere inmesini sağlayacak teknoloji peşinde koşsun. Nasıl daha hızlı yolcu g...
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swat882 4 yıl
Olmaması için hiçbir neden yok, harika fikir
Bravo Almanlara ve Franszılara
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aspirin_00 4 yıl
windwalker
Bunu yapacaklarına aynı kabine paraşüt taksinlar. Uçak düşerken jetlerde olduğu gibi gövdeden ayrılıp paraşütle yavaş ve güvenle yere insin yere.

aynen katılıyorum ;)
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Patren 4 yıl
bu proje hiç bir zaman gerçekleşmicek gibi duruyor
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BeAr 4 yıl
Airbus bunu düşüneceğine o kabinin uçak düşeceği zaman yolcuları güvenli bi şekilde yere inmesini sağlayacak teknoloji peşinde koşsun. Nasıl daha hızlı yolcu gönderip daha çok para kazanırız peşinde adamlar. Birazda insanların güvenliğini düşünün, ayrıca yine söylüyorum uçaklarda paraşüt niye yok kardeşim ben o paraşütü istiyorum o kadar.
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viper 4 yıl
Bunun ucu kabin özellestirmeye varacak gibi. Kargo kabini, posta kabini, ekonomi/turist kabini, vip kabin, yatakli kabin vs.
Ben olsam kabini vinc yerine tekerlekli cekici ile tasinabilecek sekilde tasarlardim. Park halindeki ucaga kuyruk tarafindan getirilip altina yerlestirilirdi.
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halitozbasli 4 yıl
Alt gövde ile üst kabinin birbirinde ayırmak uçağı çok ağırlaştırır ama uçuş emniyetinide epey artırır. bagajda yasanacak ani basıç değişiminin( bomba) etkisi kısmi olur ve yapısal hata oluşma riski yarı yarıya azalır. Uçağın tüm gövdesi yerine sadece kabin basınçlandırılacağı için metal yorgunluğundan kaynaklı kaza riski epey azalır. Ama yarım şasesli uçakta tam şaseli uçağa geçilmesi muhtemelen gövde boş ağırlığını %20 artırı ki buda bizim biletlerimize yansır.
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Mesudum 4 yıl
Tam da 3.hava alanı yol almışken tasarımı ve planlamaları zorlaştırıp ekstra maliyetler çıkararak dev projenin önünü kesmeye çalışan dış odakların oyunu ve büyük oyunun yeni perdesi...
:)
Yeni nesil uçakları 3D printerdan basılan parçalarla yapmayı gelecek vizyonuna ekleyen dev şirketlerin dev hayalleri bunlar.
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stalker(1979) 4 yıl
windwalker
Bunu yapacaklarına aynı kabine paraşüt taksinlar. Uçak düşerken jetlerde olduğu gibi gövdeden ayrılıp paraşütle yavaş ve güvenle yere insin yere.

Pilot ne yapacak o zaman :) Titanik kaptanı gibi gemisiyle mi batacak :)
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windwalker 4 yıl en beğenilen
Bunu yapacaklarına aynı kabine paraşüt taksinlar. Uçak düşerken jetlerde olduğu gibi gövdeden ayrılıp paraşütle yavaş ve güvenle yere insin yere.
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swat882 4 yıl
Olmaması için hiçbir neden yok, harika fikir
Bravo Almanlara ve Franszılara
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