Airbus ayrılabilir kabin konsepti üzerinde çalışıyor





Havacılık sektörünün lider firmalarından Airbus, uçağa binişlerde yolcuların uzun süre bekleme yapmalarının önüne geçecek ilginç bir proje üzerinde çalışıyor. Firma yolcu kabinini komple ayrılabilir yapmak niyetinde.





Uçağa binişlerde bilindiği gibi boarding işlemlerinin başlaması ile birlikte uzun kuyruklar oluşuyor ve bazen uçağın kalkmasını geciktirecek kadar sıra uzayabiliyor. Bu da yolcuların rahatsızlık duymasına neden oluyor.





Airbus bu bekleme konusunu komple ayrılabilen bir kabin projesi ile çözmeyi planlıyor. Ayrılabilir kabin duruma göre uçağın yanaşacağı kapının yanına yerleştiriliyor ve yolcular gerekli kontrollerden sonra kabindeki yerini alıyor. Daha sonra uçağın hazır olması ile birlikte kabin yerinden kaldırılıyor ve gövdeye yerleştiriliyor.





Airbus'un bu konsepti bir devrim niteliğinde zira gerçekleşmesi durumunda havalimanlarının da konseptinin değişmesi gerekiyor. Geleneksel havalimanları yolcuların körük üzerinden veya asfalt üzerinden uçağa binmesi şeklinde tasarlanmış. Yeni konsept için çıkış kapılarında geniş alanlar ve vinç sistemlerinin kurulması gerekiyor. Bu da mevcut havalimanlarının uzun bir inşaat ve genişleme sürecine girmesini gerektiriyor.





Airbus'un projesi gerçekten yenilikçi bir fikir ancak tüm bir havalimanı konseptini kökten değiştireceği için astarı yüzünden pahalıya gelebilir. Bu da işletmelerin projeden uzak durmasına neden olabilir. Şimdilik patenti alınmış bu sistemin ne zaman hayata geçirileceği bilinmiyor.

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO2&Sect2=HITOFF&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsearch-bool.html&r=10&f=G&l=50&co1=AND&d=PTXT&s1=Airbus&OS=Airbus&RS=Airbus