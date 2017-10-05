Airbus'ın uçan taksisi CityAirbus testlere başlıyor

Trafiğe Çözüm Olması Bekleniyor
Tamamen otonom hareket etme yeteneğine sahip olması planlanan CityAirbus'ın zemin testlerinde Siemens tarafından üretilen 8 adet 100KW gücündeki elektrikli motorları kullanıldı. Her birinde iki adet çark olmak toplam dört pervaneye sahip olan araçta dikey iniş ve kalkış sistemine de yer verilecek. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre CityAirbus saatte 120 kilometre hızla hareket edebilecek ve dört yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Aracın özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde metro veya havaalanları gibi noktalara yolcu taşıması planlanıyor.
Testlerin ardından açıklama yapan CityAirbus başmühendisi Marius Bebesel testlerle birlikte aracın performansını daha iyi anladıklarını dile getirirken insanların CityAirbus'a güvenmelerini sağlamak için ilk etapta otonom uçuş teknolojisini kullanmayacaklarını kaydetti. Başarılı testler sonrasında 2020 yılında kullanıma sunulması beklenen CityAirbus ilk olarak bir pilot tarafından kontrol edilecek. İlerleyen dönemlerde ise otonom uçuş teknolojisinin kullanımına başlanacak.
https://techcrunch.com/2017/10/05/airbus-on-track-to-fly-its-electric-aerial-taxi-in-2018/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hani eskiden derlerdi ya millet uçan arabaya binince biz yerli otomobil yaparız diye işte o gerçekleşiyor
Şaka bir yana yerli otomobil yapılsa çok sevineceğim varsın avrupalılar havada uçsun ben yerde yerli otomobil ile gitmeye razıyım