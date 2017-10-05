Airbus'ın uçan taksisi CityAirbus testlere başlıyor

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Yeni nesil ulaşım araçları için gökyüzünü tercih eden şirketlerden biri de Airbus. Fransa merkezli şirket, bir süredir Project Vahana olarak bilinen çalışma kapsamında uçan araba geliştirmeye çalışıyordu. Project Vahana kapsamında geliştirilen CityAirbus isimli uçan taksi için zemin testlerine başlayan şirket aracın geliştirilme sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. CityAirbus'ın zemin testlerinin başarıyla tamamlandığını kaydeden şirket; aracın, gelecek yıl ilk uçuşunu gerçekleştireceğini duyurdu.





Trafiğe Çözüm Olması Bekleniyor

Tamamen otonom hareket etme yeteneğine sahip olması planlanan CityAirbus'ın zemin testlerinde Siemens tarafından üretilen 8 adet 100KW gücündeki elektrikli motorları kullanıldı. Her birinde iki adet çark olmak toplam dört pervaneye sahip olan araçta dikey iniş ve kalkış sistemine de yer verilecek. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre CityAirbus saatte 120 kilometre hızla hareket edebilecek ve dört yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Aracın özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde metro veya havaalanları gibi noktalara yolcu taşıması planlanıyor.





Testlerin ardından açıklama yapan CityAirbus başmühendisi Marius Bebesel testlerle birlikte aracın performansını daha iyi anladıklarını dile getirirken insanların CityAirbus'a güvenmelerini sağlamak için ilk etapta otonom uçuş teknolojisini kullanmayacaklarını kaydetti. Başarılı testler sonrasında 2020 yılında kullanıma sunulması beklenen CityAirbus ilk olarak bir pilot tarafından kontrol edilecek. İlerleyen dönemlerde ise otonom uçuş teknolojisinin kullanımına başlanacak.

https://techcrunch.com/2017/10/05/airbus-on-track-to-fly-its-electric-aerial-taxi-in-2018/