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Airbus'ın uçan taksisi CityAirbus testlere başlıyor

Fransa merkezli havacılık ve uzay şirketi Airbus, geliştirdiği uçan taksi CityAirbus için zaman çizelgesini açıkladı. CityAribus gelecek yıl ilk uçuşunu gerçekleştirecek.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Airbus'ın uçan taksisi CityAirbus testlere başlıyor
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Yeni nesil ulaşım araçları için gökyüzünü tercih eden şirketlerden biri de Airbus. Fransa merkezli şirket, bir süredir Project Vahana olarak bilinen çalışma kapsamında uçan araba geliştirmeye çalışıyordu. Project Vahana kapsamında geliştirilen CityAirbus isimli uçan taksi için zemin testlerine başlayan şirket aracın geliştirilme sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. CityAirbus'ın zemin testlerinin başarıyla tamamlandığını kaydeden şirket; aracın, gelecek yıl ilk uçuşunu gerçekleştireceğini duyurdu.


Trafiğe Çözüm Olması Bekleniyor 

Tamamen otonom hareket etme yeteneğine sahip olması planlanan CityAirbus'ın zemin testlerinde Siemens tarafından üretilen 8 adet 100KW gücündeki elektrikli motorları kullanıldı. Her birinde iki adet çark olmak toplam dört pervaneye sahip olan araçta dikey iniş ve kalkış sistemine de yer verilecek. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre CityAirbus saatte 120 kilometre hızla hareket edebilecek ve dört yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. Aracın özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde metro veya havaalanları gibi noktalara yolcu taşıması planlanıyor.


Testlerin ardından açıklama yapan CityAirbus başmühendisi Marius Bebesel testlerle birlikte aracın performansını daha iyi anladıklarını dile getirirken insanların CityAirbus'a güvenmelerini sağlamak için ilk etapta otonom uçuş teknolojisini kullanmayacaklarını kaydetti. Başarılı testler sonrasında 2020 yılında kullanıma sunulması beklenen CityAirbus ilk olarak bir pilot tarafından kontrol edilecek. İlerleyen dönemlerde ise otonom uçuş teknolojisinin kullanımına başlanacak.


https://techcrunch.com/2017/10/05/airbus-on-track-to-fly-its-electric-aerial-taxi-in-2018/ Yorum Yaz
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tropeus77 1 yıl en beğenilen
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tugares 1 yıl
Hava trafiği konusunu nasıl halledecekler çok merak ediyorum. Bunlara belirli bir feet yüksekliği verecek olduklarını düşünelim, bizim memlekette geldiğini düşünmeyelim zira en başta taksiciler, dolmuşçular vb.; tekerlekli araba ile trafik kurallarını tanımıyorlar, uçan araba ile artık ne olur bilemiyorum. Arkayı beşleyelim?
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sedatkuran 1 yıl
bİZ 15 SENEDİR şhyler le uçuyoruz yok cübelisi yok pelerinlisi, yok tepesi kukuletalısı, hepsi var...
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olağan_şüpheli 1 yıl
çakma falan farketmiyor benim için. adam gibi bir araç olsun ötv den muaf olsun bende düşünüyorum yerli aracı almayı.
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tropeus77 1 yıl en beğenilen
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stalker(1979) 1 yıl tropeus77
tropeus77

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Hani eskiden derlerdi ya millet uçan arabaya binince biz yerli otomobil yaparız diye işte o gerçekleşiyor

Şaka bir yana yerli otomobil yapılsa çok sevineceğim varsın avrupalılar havada uçsun ben yerde yerli otomobil ile gitmeye razıyım
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atilasat 1 yıl
jetgiller gerçek oluyor.
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firat_kilic 1 yıl
1995 xatrix entairement oyun adı cyberia
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