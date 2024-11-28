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    Avrupa’nın uçan taksileri kanat çırpmakta zorlanıyor

    Avrupa’nın otomobil üreticileri gibi uçan taksi üreticileri de zorluklarla boğuşuyor. Aktarılanlara göre birden fazla uçan taksi üreticisi nakit sıkıntısı nedeniyle zorluklar yaşıyor.
    Avrupa’nın uçan taksileri kanat çırpmakta zorlanıyor Tam Boyutta Gör
    Avrupalı geleneksel otomobil üreticilerinin yaşadığı sıkıntıların benzerleri uçan taksi üreticileri için de geçerli. Avrupa'nın uçan taksilerle dolu bir geleceğe olan umutları, yatırım sıkıntıları nedeniyle zor bir süreçten geçiyor. Bunlardan birisi olan Alman Volocopter, elektrikli dikey iniş ve kalkış (eVTOL) VoloCity'nin Paris Olimpiyatları'nda taksi hizmeti vermesi gerekiyordu ancak firma sadece gösteri uçuşları yaptı.

    Volocopter: Avrupa’nın gururu, umudunu Çin’e bağladı

    Avrupa’nın uçan taksileri kanat çırpmakta zorlanıyor Tam Boyutta Gör
    Almanya merkezli Volocopter, elektrikle çalışan iki kişilik hava taksisi VoloCity ile dikkatleri üzerine çekmişti. Ancak, Paris Olimpiyatları'nda yolcu taşımak yerine sadece gösteri uçuşları yapılabilmesi büyük bir hayal kırıklığı ile sonuçlandı. Bunun ardında, şirketin acil yatırım ihtiyacını karşılamak için yaptığı başarısız girişimler yatıyordu.

    Volocopter, Almanya hükümetinden 100 milyon Euro kredi talep etmiş ancak bu girişim nisan ayında sonuçsuz kalmıştı. Şimdi gözler, Çinli otomotiv devi Geely'nin şirkete yüzde 85 hisse karşılığında 95 milyon dolarlık yatırım yapmaplanına çevrilmiş durumda. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde üretimin Çin'e taşınması gündeme gelebilir.

    Lilium: Yükselen yıldızdan iflasa

    Avrupa’nın uçan taksileri kanat çırpmakta zorlanıyor Tam Boyutta Gör
    Bir diğer Alman girişimi olan Lilium, 30 elektrikli jet motoruyla çalışan yenilikçi tasarımıyla öne çıkmıştı. Şirket, dünya çapında 780 adetlik sipariş alındığını duyurmuş ve tam ölçekli prototiplerin 2025 başında test edileceğini açıklamıştı. Ancak mali sıkıntılar, projeyi sekteye uğrattı. Alman hükümetinden beklenen garantiler sağlanamayınca Lilium iflas sürecine girdi ve Nasdaq borsasından çıkarıldı. Şirket, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında yeni yatırımcılar ararken, uçan jetlerini üretime geçirme hedefi ciddi bir risk altında. Kasım ayı başında şirket ana faaliyet alanlarını iflas işlemlerine soktu.

    Birleşik Krallık'ın umudu: Vertical Aerospace

    Avrupa’nın uçan taksileri kanat çırpmakta zorlanıyor Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık merkezli Vertical Aerospace ise VX4 model uçan taksisiyle sektörde dikkat çekiyor. Geliştirilen sekiz pervaneli tasarım, düşük maliyet, sessizlik ve güvenlik vaat ediyor. Şirket, bu yıl ilk pilotlu test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Ancak, Rolls Royce'un elektrik motoru anlaşmasından çekilmesi ve prototip kazaları gibi sorunlar soru işaretlerinin oluşmasına neden oluyor. Şirket, 2030'a kadar 150 adet uçan taksi teslim etmeyi ve yıllık 200 birim üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Yakın zamanda Mudrick Capital ile yapılan bir kurtarma anlaşması sayesinde finansal istikrar sağlandı. Bu kurtarma anlaşması kapsamında Vertical Aerospace’in yüzde 70’i Mudrick Capital’e geçecek.

    Airbus ve diğerleri

    Avrupa’nın uçan taksileri kanat çırpmakta zorlanıyor Tam Boyutta Gör
    Airbus’ın geliştirdiği CityAirbus NextGen, dört kişilik kapasitesi ve 80 km menziliyle Avrupa'nın umut vadeden projelerinden biri. Bjorn Fehrm gibi uzmanlar, Airbus'ın finansal gücü ve mühendislik kapasitesi sayesinde bu projeyi hayata geçirebileceğini belirtiyor. ABD merkezli Joby ve Archer gibi şirketler de sektörde güçlü konumda, ancak piyasada kârlılık elde etmek hala büyük bir soru işareti.

    Elektrikli hava taksiler, ilk etapta havalimanları ile şehir merkezleri arasında hizmet sunmayı hedefliyor. Ancak, batarya maliyetleri, sık değişim gereksinimi ve pilot giderleri, operasyonel kârlılığı zorlaştıran faktörler arasında. Ancak yine de yatırımcılar bu alana paralarını koymaktan kaçınmıyor. Risk yüksek olsa da kimse bir sonraki Tesla anını kaçırmak istemiyor. Elbette hava taksilerini seri olarak üretmek bir yana bunu uçurmak ve ticari hizmete sokmak için gereken yasal izinleri almak da gerekiyor. Halihazırda dünya genelinde onlarca eVTOL şirketi olsa da hepsinin başarılı olması beklenmiyor.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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    ctrl tuşu çalışmıyor enseye tokat vurmanın zararları atm"de sıkışan para ne zaman hesaba geçer babamın üzerine olan hattı kendi üzerime alma kpss tarih en iyi anlatan hoca

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