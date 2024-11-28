Avrupa’nın uçan taksileri kanat çırpmakta zorlanıyor

Volocopter, Almanya hükümetinden 100 milyon Euro kredi talep etmiş ancak bu girişim nisan ayında sonuçsuz kalmıştı. Şimdi gözler, Çinli otomotiv devi Geely'nin şirkete yüzde 85 hisse karşılığında 95 milyon dolarlık yatırım yapmaplanına çevrilmiş durumda. Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde üretimin Çin'e taşınması gündeme gelebilir.
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Elektrikli hava taksiler, ilk etapta havalimanları ile şehir merkezleri arasında hizmet sunmayı hedefliyor. Ancak, batarya maliyetleri, sık değişim gereksinimi ve pilot giderleri, operasyonel kârlılığı zorlaştıran faktörler arasında. Ancak yine de yatırımcılar bu alana paralarını koymaktan kaçınmıyor. Risk yüksek olsa da kimse bir sonraki Tesla anını kaçırmak istemiyor. Elbette hava taksilerini seri olarak üretmek bir yana bunu uçurmak ve ticari hizmete sokmak için gereken yasal izinleri almak da gerekiyor. Halihazırda dünya genelinde onlarca eVTOL şirketi olsa da hepsinin başarılı olması beklenmiyor.
Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.