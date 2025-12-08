Giriş
    Saab ve Airbus, insansız savaş uçağı için masaya oturdu

    Saab ile Airbus, insansız savaş uçağı teknolojilerinde ortak çalışmaları hızlandırarak Avrupa’nın gelecekteki hava gücü dengesini şekillendirebilecek yeni bir iş birliğine giriyor.

    Saab ve Airbus, insansız savaş uçağı için masaya oturdu Tam Boyutta Gör
    Ortaya çıkan bilgilere göre Saab ile Airbus, Avrupa savunması için kritik olabilecek bir insansız savaş uçağı teknolojileri üzerine ortak çalışma yürütüyor. Reuters’a konuşan iki şirketin üst düzey yöneticileri, projeye ilişkin ilk kez bu kadar açık mesajlar vererek hem mevcut jet filolarını destekleyecek yeni nesil sistemlerin hem de geleceğin hava gücü mimarisinin şekillenebileceğini işaret etti.

    CEO’lar çalışmayı onayladı

    İki üretici arasındaki temaslar, insanlı platformları destekleyecek insansız hava araçlarının geliştirilmesine odaklanıyor. Bu kapsamda Airbus’ın desteklediği Eurofighter Typhoon ile Saab’ın Gripen E savaş uçaklarının yeteneklerini artıracak yeni nesil sistemler değerlendiriliyor. Başarılı olunması halinde bu iş birliğinin, Avrupa’da uzun süredir tartışma konusu olan hava gücü projelerinde daha geniş kapsamlı ortaklıklara zemin hazırlayabileceği belirtiliyor. Özellikle Almanya, Fransa ve İspanya’nın ortak yürüttüğü ve sık sık anlaşmazlıklarla gündeme gelen FCAS (Future Combat Air System) girişiminin akıbeti bu ihtimali daha da önemli hale getiriyor.

    Saab CEO’su Micael Johansson, iki şirketin insanlı filoları destekleyecek insansız çözümler konusunda görüşmeler yaptığını doğruladı ancak henüz nihai bir karar alınmadığını vurguladı. İsveçli üreticinin başka aktörlerle de temas halinde olduğu ancak tüm seçeneklerin değerlendirme aşamasında bulunduğu ifade edildi.

    Airbus CEO’su Guillaume Faury ise bu görüşmeleri teyit ederek, elektronik ve füze sistemleri alanındaki mevcut iş birliğinin insansız platformlar için doğal bir zemin oluşturduğunu söyledi. Faury, yürütülen temasların FCAS’ın sorunlarından bağımsız olduğunu ve iki şirket arasında doğrudan sürdürüldüğünü özellikle vurguladı.

    Saab ve Airbus, insansız savaş uçağı için masaya oturdu Tam Boyutta Gör
    Avrupa’da son dönemde giderek hızlanan “loyal wingman” veya CCA (Collaborative Combat Aircraft- İşbirlikçi Savaş Uçağı) olarak tanımlanan insansız savaş uçağı teknolojileri, iki şirketin odaklandığı en kritik başlıklar arasında yer alıyor. Airbus, 2024 Berlin Airshow’da sergilenen “Wingman” konseptiyle bu alandaki vizyonunu açıkça ortaya koymuştu.

    Saab, geçen ay İsveç hükümetinden insanlı ve insansız savaş uçağı konseptlerine yönelik yeni bir çalışma talebi aldığını açıklamıştı. Bu yeni görev, ülkenin 2023’te Birleşik Krallık liderliğindeki Tempest programından ayrılmasının ardından imzalanan önceki sözleşmenin kapsamını genişletiyor. Tempest girişiminin bugün Birleşik Krallık, İtalya ve Japonya’nın ortak yürüttüğü GCAP projesi çatısı altında ilerliyor.

    FCAS programı masaya yatırılacak

    Avrupa’da gelecek hafta Almanya, Fransa ve İspanya’nın, uzun süredir anlaşmazlıklarla ilerleyen FCAS programındaki ayrılık noktalarını yeniden değerlendirmesi bekleniyor. Sektörden aktarılan bilgilere göre Airbus, bu süreçte hem Saab hem de GCAP ortağı BAE Systems ile üst düzey görüşmeler yaparak alternatif senaryoları masaya yatırıyor. 100 milyar euroluk FCAS projesi, sekiz yılı aşan iş payı ve teknoloji anlaşmazlıkları nedeniyle hala net bir ivme kazanabilmiş değil.

    Geçmişte kendi yolunu izleyerek Gripen’i geliştiren İsveç, bugün kartların yeniden dağıldığı bir tabloyla karşı karşıya. Fransa, Almanya ve İspanya FCAS altında ilerlerken Birleşik Krallık, Japonya ile birlikte GCAP çatısında yeni bir ortaklık kurmuş durumda. GCAP’in yeni katılımcılara açık yapısına rağmen Stockholm hala net bir yön çizmiş değil ve Gripen’in halefi için bağımsız araştırmalar yürütüyor. Resmi kararın 2030’da alınması beklenirken Johansson, sürecin 2028’e çekilebileceğini ifade ediyor.

