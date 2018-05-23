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Akamai ve Mitsubishi, blockchain tabanlı bir ödeme ağı kuruyor

Blockchain teknolojisi ödeme sistemleri içerisinde daha çok benimsenmeye başladı. Akamai ve Mitsubishi firmaları blockchain tabanlı bir ödeme ağı için kolları sıvadı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
863
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Yatırımcı tarafında blockchain teknolojisinden ziyade kripto para birimlerinin anlık değeri önem taşısa da özellikle finans teknolojileri tarafında blockchain teknolojisine ilgi büyük. Şirketler farklı altyapılarda blockchain teknolojisini temel almaya başladı.

Hız ve güvenlik

Japonya’nın iki büyük devi Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) ve Akamai Technologies, blockchain teknolojisini temel alacak global bir ödeme ağı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Dev ölçekteki bu ağ saniyede 1 milyon transfer yapabilme kapasitesine sahip.

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İki firma para transferlerinde hızı arttırmak, güvenliği güçlendirmek ve maliyeti düşürmek amacıyla blockchain teknolojisine yöneldi. Yeni ödeme ağı saniyede 10 milyon transfere kadar genişletilebiliyor. Ayrıca bir transfer için 2 saniye gibi iyi bir hız da elde edilmiş.

Blockchain tabanlı yeni ödeme sistemi Akamai Intelligent Platform adındaki bulut altyapısında çalışacak. Mevcut ödeme işlemleri yanında kullandığın kadar öde, mikro ödemeler, Nesnelerin İnterneti tabanlı ödemeler gibi işlemler de desteklenecek.

Yeni ödeme ağının 2020 yılının ilk yarısında Japonya’da kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Mitsubishi daha önce de IBM ile birlikte blockchain tabanlı akıllı işlemler ve otomatik iş transferleri modellemesi için çalışmaya başlamıştı.

 

https://www.zdnet.com/article/akamai-mitsubishi-ufj-financial-announce-blockchain-based-payment-network/ Yorum Yaz
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