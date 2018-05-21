İslam dünyasında kripto para birimlerinin varlığı konusunda henüz net bir birliktelik bulunmazken, İslam dininin önemli unsurları arasında olan sadaka ve zekâtta kripto para dönemi başlıyor.
Ülkede ilk
İngiltere’de Türk İslam Dayanışma Derneği’nin sahibi olduğu Shacklewell Lane camii, Ramazan ayından itibaren zekât ve sadakaları kripto para birimleri olarak da kabul etme kararı aldı. Ödemeler Combo Innovations üzerinden yapılacak.
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Camii imamı Erkin Güney yaptığı açıklamada farklı ülkelerde müslüman vakıfların kripto para ile bağış kabul ettiklerini bildiklerini ve bu bakımdan da projeye sıcak baktıklarını ifade ediyor. Projenin fikir babası olan camii cemaatinden Gurmit Singh aynı zamanda Combo Innovations’ın kurucusu. Bu süreçte danışman Zayd al Khair de önemli bir rol üstleniyor.
Bugün camii cemaatine de anlatılacak olan yeni projede isteyenler Bitcoin veya Ethereum üzerinden zekât ve sadakalarını verebilecekler. İngiltere’nin ilk Türk camisi olan Shacklewell Lane aynı zamanda kripto para ile bağış kabul eden ilk cami olacak.
https://www.ccn.com/this-mosque-could-be-britains-first-to-accept-crypto-for-alms-giving-during-ramadan/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Arka sayfalarda kalmış böyle bir haberi sürekli takip etmek de güzelmiş. Alıntılanmasaydın bakmazdım bile bu habere. 2. sayfada kalmış çünkü.
Burasi forum sitesi.
İnanmaya bilirsin ateist vs de olabilirsin ama bir zahmet gidin başka yerde yaşasın sorunlarınızı. Hiç bir kuralınız kutsalınız olmadığını biliyorum ama şu ramazan ayında bi zahmet İslamı ve inanları suçlamayı bırakın artık.
Bana da mantıksız geldi para veya emtia dışı bir şey olması, özellikle manipülatif borsalara dayalı bir şey olması...
birşeylerin farkına varın artık, insanlara saygısızlık yapın demiyorum, dinlerine küfredin demiyorum, sadece olan bitenin farkında olun..