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Sadaka ve zekâtta kripto para dönemi başlıyor

Hayatın pek çok alanında kendisine yer bulmaya çalışan kripto para birimleri camilere de giriyor. İngiltere’de bir Türk camisi kripto para birimleri ile sadaka kabul etmeye başladı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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İslam dünyasında kripto para birimlerinin varlığı konusunda henüz net bir birliktelik bulunmazken, İslam dininin önemli unsurları arasında olan sadaka ve zekâtta kripto para dönemi başlıyor.

Ülkede ilk

İngiltere’de Türk İslam Dayanışma Derneği’nin sahibi olduğu Shacklewell Lane camii, Ramazan ayından itibaren zekât ve sadakaları kripto para birimleri olarak da kabul etme kararı aldı. Ödemeler Combo Innovations üzerinden yapılacak.

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Camii imamı Erkin Güney yaptığı açıklamada farklı ülkelerde müslüman vakıfların kripto para ile bağış kabul ettiklerini bildiklerini ve bu bakımdan da projeye sıcak baktıklarını ifade ediyor. Projenin fikir babası olan camii cemaatinden Gurmit Singh aynı zamanda Combo Innovations’ın kurucusu. Bu süreçte danışman Zayd al Khair de önemli bir rol üstleniyor.

Bugün camii cemaatine de anlatılacak olan yeni projede isteyenler Bitcoin veya Ethereum üzerinden zekât ve sadakalarını verebilecekler. İngiltere’nin ilk Türk camisi olan Shacklewell Lane aynı zamanda kripto para ile bağış kabul eden ilk cami olacak.

 

https://www.ccn.com/this-mosque-could-be-britains-first-to-accept-crypto-for-alms-giving-during-ramadan/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
stalker(1979) 1 yıl
Doğru sadece beni değil hoşuna gitmeyen bütün mesajları alıntılamışsın.
Arka sayfalarda kalmış böyle bir haberi sürekli takip etmek de güzelmiş. Alıntılanmasaydın bakmazdım bile bu habere. 2. sayfada kalmış çünkü.
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selahattın ısık 1 yıl
Cevap vemem iicn beni alintilaman sart degil.
Burasi forum sitesi.
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stalker(1979) 1 yıl
İnanmayan inanmaz inanan inanır da bu inanmayanlar neden bu kadar Müslümanların üstüne geliyor? İnanmıyorsan seni ilgilendirir. Müslümanları suçlayarak köşeye sıkıştırmaya çalışarak elinize ne geçecek çok merak ettim doğrusu? Ben inanmıyorsam sen de mi inanma diyorsun yani?
İnanmaya bilirsin ateist vs de olabilirsin ama bir zahmet gidin başka yerde yaşasın sorunlarınızı. Hiç bir kuralınız kutsalınız olmadığını biliyorum ama şu ramazan ayında bi zahmet İslamı ve inanları suçlamayı bırakın artık.
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classf2re 1 yıl IceRulez
Ateizm akla ve mantığa uygun birşey değildir. Hele ki dini ve entellektüel bir birikime sahip bir müslüman için.
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35plt35 1 yıl
O zaman hisse senedi de zekat olabilir

Bana da mantıksız geldi para veya emtia dışı bir şey olması, özellikle manipülatif borsalara dayalı bir şey olması...
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IceRulez 1 yıl
ne zaman ateist olacaksınız artık ? neyi bekliyorsunuz ?
birşeylerin farkına varın artık, insanlara saygısızlık yapın demiyorum, dinlerine küfredin demiyorum, sadece olan bitenin farkında olun..
1 Yanıt Yanıtla +1
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stalker(1979) 1 yıl
Bazı kişiler de fırsattan istifade İslam dinine saldırmaya başlamış. Amaç üzüm yemek değil de bağcıyı dövmek olunca böyle oluyor demek ki.
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koyunsavar 1 yıl
iş hani gibi birşey mi acaba?
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Mellkor 1 yıl
Olmaz öyle iş diyeceğim kredikartı ile herşey oluyor
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***Respect*** 1 yıl
Ben asıl islami kripto para birimi ne zaman çıkaçak onu merak ediyorum
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