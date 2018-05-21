İslam dünyasında kripto para birimlerinin varlığı konusunda henüz net bir birliktelik bulunmazken, İslam dininin önemli unsurları arasında olan sadaka ve zekâtta kripto para dönemi başlıyor.

Ülkede ilk

İngiltere’de Türk İslam Dayanışma Derneği’nin sahibi olduğu Shacklewell Lane camii, Ramazan ayından itibaren zekât ve sadakaları kripto para birimleri olarak da kabul etme kararı aldı. Ödemeler Combo Innovations üzerinden yapılacak.

Ayrıca Bkz. "Biostar’dan özel iMiner madencilik sistemleri"

Camii imamı Erkin Güney yaptığı açıklamada farklı ülkelerde müslüman vakıfların kripto para ile bağış kabul ettiklerini bildiklerini ve bu bakımdan da projeye sıcak baktıklarını ifade ediyor. Projenin fikir babası olan camii cemaatinden Gurmit Singh aynı zamanda Combo Innovations’ın kurucusu. Bu süreçte danışman Zayd al Khair de önemli bir rol üstleniyor.

Bugün camii cemaatine de anlatılacak olan yeni projede isteyenler Bitcoin veya Ethereum üzerinden zekât ve sadakalarını verebilecekler. İngiltere’nin ilk Türk camisi olan Shacklewell Lane aynı zamanda kripto para ile bağış kabul eden ilk cami olacak.