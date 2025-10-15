Binance protestoları işe yaradı: Mağdurlara 345 milyon dolar ödeme yapılacak

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör 10 Ekim Cuma gecesini 11 Ekim Cumartesi gününe bağlayan saatlerde kripto para piyasası tarihin en ağır çöküşünü yaşadı. Trump’ın Çin’e yüzde 100 ek vergi koyacağını açıklamasının hemen ardından Bitcoin yüzde 20 değer kaybetti ve 101 bin dolar seviyelerine iğne attı.

Binance elini cebine atıyor

Aslında Bitcoin büyük bir çöküş yaşamadı ancak özellikle Binance borsasında vadeli işlemler tarafında 0.001 gibi değerlere kadar iğne atan coinler oldu. Bu da 2x kaldıraç oranında bile yatırımcıların likidite olmasına sebep oldu. Bir de çapraz marjin gibi destekli kaldıraçlara girenlerin boşta bekleyen varlıkları da buhar oldu.

Bitcoin yüzde 25 düştü 4 gün önce eklendi

Kısa sürede piyasa düşüşü toparlasa da vadeli işlemlerde tahminlere göre 200 milyar doların üzerinde zarar yaşandı. Pek çok kullanıcı Trump’ın Binance kurucusu CZ’yi affedeceği açıklamasının ardından CZ’nin piyasayı manipüle ederek Trump’a hediye verdiğini iddia etti. Bunun temel dayanağı ise Trump’ın açıklamasının 30 dakika öncesinde merkeziyetsiz borsalarda hesap açarak kısa poza giren ve 80 milyon dolar kazanan gizemli yatırımcının Baron Trump olduğu iddiasıydı. Binance ise teknik bir arıza olduğu açıklamasını yaptı.

Kısa sürede kripto para yatırımcıları arasında Binance’e karşı büyük bir öfke dalgası başlarken ülkemizde de Binance TR borsası hakkında Cimer’e onlarca suç duyurusu yapıldı. Topluluğun sert tepkisi nihayet Binance borsasına geri adım attırdı.

Yapılan açıklamaya göre borsada kriz saatleri esnasında zarara uğrayan yatırımcılara toplamda 300 milyon dolar ödeme yapılacak. En az 50$ USDC dengi varlığı likidite olan ve likidite olan varlığı toplam varlığının yüzde 30’unu oluşturan kullanıcılar ödemeye hak kazanacak. Ayrıca BSC ağında o saatlerde işlem yapan kullanıcılara da 45 milyon dolarlık airdrop dağıtılacak. Yine Binance kurumsal ve VIP müşterilerden zarar görenlere de toplamda 100 milyon dolarlık düşük faizli borç programı başlatıldığı duyuruldu. Dağıtımlar an itibariyle başlamış durumda.

