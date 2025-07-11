Unutulmuş temiz hidrojen teknolojisi yeniden keşfedildi!

20 yıl sonra hatırlanan teknoloji
Yaklaşık 20 yıl sonra, Techint’in kurumsal girişim sermayesi kolu olan TechEnergy Ventures, karbon salımı yapmadan hidrojen üretmenin yollarını ararken bu eski keşfi yeniden gün yüzüne çıkardı. Keşfin üzerine inşa edilen Tulum Energy, bu tarihi hatayı ticari başarıya dönüştürmek amacıyla kuruldu.
Tulum’un farkı, bu reaksiyonu tetiklemek için herhangi bir katalizöre ihtiyaç duymaması. Şirketin, modifiye edilmiş bir elektrik ark ocağını kullanması da süreci hem uygun maliyetli hem de ölçeklenebilir kılıyor. Yaygın yöntem olan buharlı metan reformu büyük miktarda karbon dioksit salımı yaratırken, piroliz bu sorunu ortadan kaldırıyor. Süreç, oksijen olmadan gerçekleştiğinden sadece hidrojen ve katı karbon ortaya çıkıyor.
Girişim, ticari ölçekte günlük 200 ton hidrojen ve 600 ton karbon üretimi hedefliyor. ABD'deki uygun doğalgaz ve elektrik fiyatları sayesinde, 1 kilogram hidrojenin yaklaşık 1,50 dolara mal edilmesi bekleniyor. Bu rakam, bugün doğal gazdan üretilen hidrojenin sadece 50 sent üzerinde ancak yeşil hidrojen yöntemlerine göre oldukça rekabetçi.
Üstelik bu hesaplamaya, satılabilir nitelikteki karbon geliri dahil değil. Karbon, yapı malzemeleri, elektronik ya da endüstriyel üretimde kullanılabilecek bir yan ürün olarak ek gelir potansiyeli taşıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre