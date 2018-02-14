Foxconn ve RED daha ucuz 8K kameralar için iş birliği yapıyor

Üretim tarafındaki faaliyetleri ile tanıdığımız Çinli Foxconn ile dijital sinema deyince ilk akla gelen isim RED daha ucuz ve daha küçük 8K kameralar için iş birliği yapıyor. Hedef yüzde 60 oranını yakalayabilmek.

8K kameralar çok pahalı

Tayvan’da resmi olarak duyurulan iş birliği kapsamında Foxconn ve RED içerik sektörüne önemli bir katkı yapmayı hedefliyor. Atılacak adımlarla 8K çözünürlüğün mobil cihazlara gelmesinde de önemli bir rol oynanacak.

Bugün 8K sinema kameraları daha çok üst seviyeye hitap ediyor ve RED ürünleri 30 000$ seviyesine kadar çıkıyor. Sinema işiyle uğraşmayan ancak profesyonel anlamda içerik üreten kullanıcılar için bu rakamlar hayal olmaktan öteye gidemiyor.

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8K kameralarda kullanılan lenslerden tutun sensörlere, görüntü işlemcilere ve depolama alanına kadar pek çok bileşen en iyi performansa sahip olmak zorunda. Bu bakımdan da uçuk rakamlar ortaya çıkıyor.

RED ve Foxconn ilk etapta bu bileşenleri performans kaybına uğratmadan küçültmeyi ve ayrıca üretimi de daha verimli hale getirmeyi planlıyor. Böylece maliyetler de azalacak ve ucuz kameraların önü açılacak. Yüzde 60 seviyesi oldukça iddialı zira bir RED 8K kamerasının 5000$ civarında satılması anlamına geliyor. Bu yenilik piyasayı da oldukça hareketlendirecektir.