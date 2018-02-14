Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Foxconn ve RED daha ucuz 8K kameralar için iş birliği yapıyor

Şimdilik sadece sinema sektörüne hitap edecek derecede pahalı olan 8K kameraların geniş kitlelere ulaşabilmesi için Foxconn ve RED firmaları iş birliğine gidiyor.
1 yıl
1,2b
1
3
Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Üretim tarafındaki faaliyetleri ile tanıdığımız Çinli Foxconn ile dijital sinema deyince ilk akla gelen isim RED daha ucuz ve daha küçük 8K kameralar için iş birliği yapıyor. Hedef yüzde 60 oranını yakalayabilmek.

8K kameralar çok pahalı

Tayvan’da resmi olarak duyurulan iş birliği kapsamında Foxconn ve RED içerik sektörüne önemli bir katkı yapmayı hedefliyor. Atılacak adımlarla 8K çözünürlüğün mobil cihazlara gelmesinde de önemli bir rol oynanacak.

Bugün 8K sinema kameraları daha çok üst seviyeye hitap ediyor ve RED ürünleri 30 000$ seviyesine kadar çıkıyor. Sinema işiyle uğraşmayan ancak profesyonel anlamda içerik üreten kullanıcılar için bu rakamlar hayal olmaktan öteye gidemiyor.

Ayrıca Bkz. "Kış olimpiyat oyunları açılışında siber saldırı girişimi"

8K kameralarda kullanılan lenslerden tutun sensörlere, görüntü işlemcilere ve depolama alanına kadar pek çok bileşen en iyi performansa sahip olmak zorunda. Bu bakımdan da uçuk rakamlar ortaya çıkıyor.

RED ve Foxconn ilk etapta bu bileşenleri performans kaybına uğratmadan küçültmeyi ve ayrıca üretimi de daha verimli hale getirmeyi planlıyor. Böylece maliyetler de azalacak ve ucuz kameraların önü açılacak. Yüzde 60 seviyesi oldukça iddialı zira bir RED 8K kamerasının 5000$ civarında satılması anlamına geliyor. Bu yenilik piyasayı da oldukça hareketlendirecektir.

 

https://techcrunch.com/2018/02/12/foxconn-is-working-with-red-to-make-cheaper-and-smaller-8k-cameras/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
INumber1OneI 1 yıl
Ne kadar indirim yaparlarsa yapsınlar orta sınıf insanların bu makineleri alması çok zor düşük maliyetlerle daha iyi sonuçlar elde edebilirler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 1 yıl
30k için %60 olayı yanlış olmuş. Zaten girişte bir yüzde altmış değeri var ama neyin olduğu direkt açıklanmamış. Tabii maliyet anlaşılabiliyor ama Foxconn tarafından üretilecek bileşenler amacıyla da bir yüzde altmış düşünülebilir.
Bir de profesyonel kullanıcılar zaten bu işten para kazanıyordur ve 30k çok büyük bir değer olarak düşünülmemeli. Zira profesyonel kullanıcı dediğinizde aklıma gelen yönetmen de oluyor. Ayrıca sinema kamerası olarak nitelendiriliyorsa zaten asıl amaç sinema olur ve bence yine ideal. Elbette uygun fiyatlara indirilmesi artı bir nokta. Böylece içerikler de erkenden hazır olur. Bunu yadırgamıyorum. Yine de bir Imax kamerasının eline su dökemez fiyatlandırma açısından. Onunla girişilseydi bu duruma daha egzotik olurdu. 16k ya haftalık kiralama durumları oluyor. Ya da zamanında 4k destekleyen cinealta f65'ler 65k dan çıktığını düşünürsek yine çok uçuk değil bu fiyatlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mokinto 1 yıl
Ben yaptığınız matematiği anlamadım. Neyin %60 ı veya neyin %40 ı 5000 dolar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl 2019 Mercedes C Serisi yarı otonom yeteneği kazandı 1 yıl Best Buy’a sahte yorum yazdıran Huawei açıklama yayınladı 1 yıl Galaxy S9'un kamera yetenekleri resmi teaser videolarında ortaya çıktı 1 yıl HTC'nin akıllı telefon bölümünün başkanı Chialin Chang istifa etti 1 yıl Xiaomi Redmi Note 5 serisi artık resmi 1 yıl Yeni Hyundai Santa Fe'nin Güvenli Çıkış Asistanı'nı görev sırasında izleyin 1 yıl Intel iki Cannonlake-U işlemcisini ve Core i3-8130U’yu listeledi 1 yıl Pininfarina imzalı iki model Vietnam'da üretilecek 1 yıl Tim Cook şirket sırrı diyerek hissedarların Apple Park'ı gezmesine izin vermedi 1 yıl Samsung, Galaxy S8 için Android Oreo güncellemesini durdurdu 1 yıl Para transfer devi Western Union, Ripple'ı test ediyor 1 yıl "İkinci parti S-400 sisteminin bazı parçalarını Türk firmaları üretecek" 1 yıl Facebook haber kaynağına “liste” özelliği geliyor 1 yıl Dünyanın en ince televizyonu Xiaomi Mi LED TV 4 satışta! 1 yıl Elon Musk'ın "uzaydan internet" planları bu hafta başlıyor 1 yıl Xiaomi Mi Pro HD incelemesi "Quad DAC'lı LG V30+ ile bambaşka bir müzik keyfi" 1 yıl Ripple CEO'sundan kripto para uyarısı: Çoğunun değeri sıfırlanacak 1 yıl Google, Akıllı Yanıtlar özelliğini tüm sohbet uygulamalarına getirmek istiyor 1 yıl Booking.com geri dönüşün sinyalini Linkedin'den verdi 1 yıl İngiltere terör propagandasını yüksek doğrulukta tespit eden yapay zekâ geliştirdi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Foxconn ve RED daha ucuz 8K kameralar için iş birliği yapıyor Sonraki Bixby projesinin arkasındaki isim Google’a transfer oldu 1 yıl Huawei MateX mi geliyor? 1 yıl Alto's Odyssey 22 Şubat'ta çıkıyor 1 yıl Avrupalı regülatörlerden kripto para uyarısı: Kaybetmeyi göze alamıyorsanız yatırım yapmayın! 1 yıl Redmi Note 5 serisi karşınızda 1 yıl Samsung telefonlar için ekrana gömülü parmak izi tarayıcı başka bahara kaldı 1 yıl Apple yeni orijinal dizisi için Kevin Durant ile anlaştı 1 yıl YouTube Red, 100'den fazla ülkeyi kapsayacak şekilde genişliyor 1 yıl 2019 Mercedes-AMG G63'te hatırı sayılır güncellemeler mevcut 1 yıl CNBC'nin finans uzmanı Brian Kelly: ''Servetimin yüzde 90'ını kripto paraya yatırdım'' 1 yıl Kraliçe Nefertiti'nin yüzü 3D görüntüleme teknolojisiyle yeniden oluşturuldu 1 yıl Gmail e-postaları AMP ile daha etkileşimli hale geliyor 1 yıl Google, iPhone kullanıcılarını cezbetmek için Android P'nin tasarımını iyileştirecek 1 yıl Samsung Galaxy S9 stereo hoparlörlerle gelebilir 1 yıl AMD'den Intel'i üzecek işlemciler: Ryzen 5 2400G inceleme 1 yıl Amiral gemisi Nokia 9, HMD Global yetkilisinin elinde görüntülendi 1 yıl Samsung yeni Experience arayüzü ile emojileri yeniledi 1 yıl Sea of Thieves minimum sistem gereksinimleri belli oldu 1 yıl "Hikayeler" özelliği Google'a geliyor! 1 yıl Huawei’in Mate 10 Pro için sahte yorum yazdırdığı ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim