Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Akıllı Telefonların yerini Düşünen Telefonlar alacak!

Cep telefonunuz halinizi hatrınızı sorsun, banka hesabınızı sizin için yönetsin, ne yapmanız gerektiğine karar versin ister misiniz? İsteseniz de istemeseniz de Düşünen Telefonlar geliyor.
2 yıl
12,4b
1
63
Cep Telefonları
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı telefonlar her geçen gün hızlanıyor, daha iyi kameralar, ekranlar ve tasarımlarla karşımıza çıkıyorlar. Parmak izimizi tanıyor, gözümüzden kimliğimizi algılayıp uygulamalara erişim izni verebiliyorlar peki gelecekte yerleri var mı?
Akıllı Telefonların yerini Düşünen Telefonlar alacak!
Büyük değişim hızla yaklaşıyor. Gelecekte Akıllı Telefonlar yerlerini Düşünen Telefonlara bırakacaklar. Nasıl mı? Bu yazımda güzel vakit geçirdiğim bir akşam yemeğinde Qualcomm mühendisleri ile yaptığım beyin fırtınasını okuyacaksınız. Bir çok soruma bunu şu an için cevaplayamam karşılığını alsam da sohbet ilerledikçe ortam yumuşadı ve herkes hayalinde ve elinde ne varsa masaya serdi.

Öncelikle merak edenler için söyleyeyim San Diego’ya Qualcomm’un davetiyle Snapdragon 835’in ilk testlerini gerçekleştirmek üzere geldik. Ayın 22’sine kadar ambargo olduğu için hiç bir sonucu sizlerle paylaşamayacağım.

Snapdragon 835’in hızlı olacağını öngörmek zor değil ama Qualcomm’un asıl odağı enerji verimliliği ve uzun pil ömrü. Zaten 820 ve 821 ile çok iyi bir iş ortaya koydular. Bundan sonrasında amaçları kullanıcı deneyimini geliştiricek başka konularda. 22 Mart’ta Snapdragon 835 ile ilgili uzun uzun konuşacağız zaten biz konumuza dönelim, Düşünen Telefonlar!

Olaya Qualcomm tarafından bakarsak özellikle Snapdragon 810’dan bu yana firma makine öğrenmesi, derin öğrenme üzerine yoğun bir çalışma sürdürüyor. 820 serisi ile emekleme döneminden yürüme evresine geçen derin öğrenmenin hala alacağı çok yol var fakat şu anda yapabildikleri gelecekte yapabilecekleri ile ilgili ipucları veriyor.
Akıllı Telefonların yerini Düşünen Telefonlar alacak!
 

Makine öğrenmesinde amaç cihazın kamerası, hareket sensörleri ve benzeri algılayıcıları ile veri ve veritabanlarını analiz ederek mantık yürütmesi ve karar vermesini sağlamak. Şu anda bulut tabanlı çalışan bir çok servis telefonların yeteneklerinin çok üzerinde işlevleri yerine getirebiliyor. Birbirine bağlı yüzlerce bilgisayar sesimizi analiz edip, sesli asistanların vereceği cevaplara karar veriyor.

Ya da Google’ın fotoğraflar servisi gibi hizmetler içinde çocuklarımın olduğu fotoğrafları listele ya da deniz kenarında çektiğim fotoğrafları bir araya getir gibi isteklere anında cevap verebiliyor. Arşivinizi analiz edip görmek istediklerinizi karşınıza getiriyor. Posta kutunuza gelen uçak bileti bilgisini kayda alıp zaman yaklaştığında asistan aracılığı ile yolculuğa hazırlanmanız gerektiğini hatırlatabiliyor.

Tesla’nın kendi kendine sürebilen otomobilleri; yolları, trafikteki diğer araçların hareket tarzını, olaylara verdikleri reaksiyonları analiz ederek bu veriyi bulut üzerinde harmanlıyor ve her geçen gün daha güvenli hale geliyor.

Fakat gelecekte bizi bekleyen olay çok daha farklı. Yapay zeka algoritmalarını hızlı işleyebilmek adına özel sinir ağları içeren işlemciler sayesinde bu tip analizleri ve çok daha ötesini telefonlarımız tek başlarına yerine getirebilecekler. İnternet bağlantısı olmadan sesli asistan ile konuşabilecek, bazı sorunları sizin için çözmesini isteyebileceksiniz.
Akıllı Telefonların yerini Düşünen Telefonlar alacak!

Google Translate şu anda kıstlı da olsa internete ulaşamadığınız durumlarda makine öğrenme teknolojisinden yararlanarak çeviri işine devam edebiliyor.

Google Play Store üzerinde; yaşam tarzınızla ilgili öneriler yapan, spor aktivitelerini düzenli takip etmenizi sağlayan ve benzeri 50’den fazla uygulama makine öğrenme teknolojisinden faydalanıyor.

Makine öğrenmenin sonraki adımları biraz ürkütücü ve alışma konusunda güçlük yaşayacağımız türden şeyler olacak. Telefonumuz bizi sürekli dinleyecek ve arkadaşlarımızla, eşimizle, çocuklarımızla konuştuklarımızdan çıkarımlar sağlayarak hayatınızın geri kalanı için çeşitli önerilerde bulunacak. 

Eşinizle fırsatını bulup deniz kıyısında bir tatile gitmenin iyi olacağını mı konuştunuz; telefonunuz eğer uygun bir uçak ve otel fırsatı yakalarsa size tatile gitmek istediğini biliyorum, banka hesabın bu ay iyi bir tatile elverişli dilersen senin için yaptığım tatil planına göz at. Eğer uygunsa biletleri alıp, oteli hemen ayarlayabilirim diyebilecek.

Karmaşık bir iş ama çok da uçuk görünmedi değil mi? Peki ya bir iş sözleşmesini sizin için analiz edip hangi maddeleri gözden geçirmeniz gerektiğine karar verse? Ya da mahkemeye işiniz düştüğünde durumu telefonunuza anlatsanız ve sizin için örnek bir dava dilekçesi oluştursa hatta savcıyı, hakimi dinleyip, iddianameyi okuyup ona göre bir savunma oluştursa. İşte şimdi işler biraz uçuk olmaya başladı sanırım :)

Aslında asıl işin koptuğu nokta tüm bunları internet bağlantısına ihtiyaç duymadan ya da aynı ağdaki diğer telefonlarla konuşarak yapabilecek olması. Düşünen karar veren cihazlardan ve ihtiyaç duyduğunda kendi özel ağını oluşturup birbiriyle konuşan sistemlerden söz ediyoruz. Eğer kendi fikri olmadığı bir konu varsa ve internete bağlanamıyorsa yandaki telefona soran, danışan telefonlar.

Bir gün iPhone’u Samsung Galaxy ‘e soru sorarken görür müyüz? Telefonunuz bir konuda kendini çok geliştirdiyse öğrendiği şeyleri bir başka telefona öğretmesi karşılığında ücret talep eder miyiz?

Gelecekte firmalar en hızlıyı, en iyi kamerayı değil en zeki telofonu sunmaya çalışacaklar. Sizin için doğru kararları verebilen, sorun çözen, gerektiğinde hayat kurtaran telefonlar. Düşünen Telefonlar.

Makine öğrenmenin en güçlü yanı ise bireysel olarak her cihazın o an içinde olduğu koşulları analiz ederek oluşturduğu veriyi internete ulaştığı anda buluta göndermesi ve bu öğrenimin genelle paylaşılması.

Bu milyonlarca kullanıcı, milyonlarca farklı durum ve milyonlarca farklı çözüm anlamına geliyor. Yapay zeka öğrenim hızı katlanarak arttığı için yapay zekanın bize yardımcı olacak önerileri bir kenara bırakıp emirler vermeye başlaması da sandığımızdan daha yakın olabilir. 
Düşünüyorum öyleyese varım. Bu ay haddinden fazla harcama yaptın kredi kartını alış verişe kapatıyorum! Kendim için de güzel bir kılıf siparişi ettim, gelince bir zahmet takarsın.

Tabi bu her şeyin iyi tarafından baktığımız makinenin bize yardımcı olduğu senaryo. Bir de işin öteki yüzü var. Firmalar, geliştirdikleri yapay zekanın daha yeteneki hale gelebilmesi adına her hareketimizi izliyor ve kayıt altına alıyor. Kan ve DNA örneklerinin yurt dışına çıkartılmasından çok daha tehlikeli.

Neye üzülüyoruz, neye seviniyoruz, hangi takımı tutuyoruz, politik görüşümüz ne, eğitim durumumuz, cinsel eğilimler, ahlak konusuna bakışımız, dini görüşümüz, korkularımız ve çok daha fazlası kontrolümüz dışında bir yerlerde depolanıyor ve depolanmaya devam ediyor.

Yasa koyucular ise duruma çok hakim değiller. Bir şekilde izinsiz veri toplanmasının önüne geçilmesi, ülke çıkarları ve toplumun geleceği adına bir düzene sokulması, yasalara bağlanması gerekiyor.

Siz ne diyorsunuz? Akıllı Telefonunuzu Düşünen Telefon ile değiştirmeye hazır mısınız?
Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
simaros 2 yıl en beğenilen
+Galaxy ne düşünüyorsun?
-Yok bir şey dalmışım öyle... Facebook açayım mı sana?
+Yok canım sağol bir sıkıntın varsa çok düşünme anlat.
2 Yanıt Yanıtla +89
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zwanzig 2 yıl
Şu halde bile şarjımız yetmiyor.Birde yapay zekaya ayıracak pilimiz yok :D
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PurposeLess sinan 2 yıl
Düşünüyorum öyleyse yokum.
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
MaDMaxiBo 1 yıl
bugün ajandamdan uyarı geldi öğlen: akşama uçağın var unutma diye.
ben bunu ajandaya kaydetmedim ki diyorum ben de. Mailime gelen uçuş bilgilerini (ki bu mail adresim kesinlikle cep telefonumda kullandığım google hesaım değil, sadece telefondaki opera tarayıcıdan açtığım mynet mailimdi. ondan oraya nasıl aldıysa artık bilgiyi) alıp ajandaya kaydetmiş.
ben bunu istemiyorum aslında. benim istediğim şeyi hatırlatsın bana, benim işime karışmasın diyorum telefon.
tutmuş bana lise arkadaşımın doğum gününü hatırlatıyor. adamı rehberden sildim, mail adresini sildim attım halen hatırlatıyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1982-utkan 1 yıl MaDMaxiBo
MaDMaxiBo
bugün ajandamdan uyarı geldi öğlen: akşama uçağın var unutma diye.
ben bunu ajandaya kaydetmedim ki diyorum ben de. Mailime gelen uçuş bilgilerini (ki bu mail adresim kesinlikle cep telefonumda kullandığım google hesaım değil, sadece telefondaki opera tarayıcıdan açtığım mynet mailimdi. ondan oraya nasıl aldıysa artık bilgiyi) alıp ajandaya kaydetmiş.
ben bunu istemiyorum aslında. benim istediğim şeyi hatırlatsın bana, benim işime karışmasın diyorum telefon.
tutmuş bana lise arkadaşımın doğum gününü hatırlatıyor. adamı rehberden sildim, mail adresini sildim attım halen hatırlatıyor


hangi tel
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frux 1 yıl
Artık beraberce düşünürüz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
werty_tr 1 yıl
Düşünme vergisi gelmesinde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunbah 1 yıl
Bu robotlara turkce ogretene kadar devreleri yanar error verir..
Ornek: lan top buraya gel , ne diyon dayii, ordaki şeyi bana ver (hangi şey) , vb
Yakinda dunya turklere kalicak cunki herkez uzaya gidecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nitella 1 yıl
Bence gayet güzel gelişmeler bunlar. Tabi bu şirketler küresel çetelerin elinde olduğu için hep insanları nasıl yönetiriz nasıl onlar köle biz efendi oluruz diye kullanacaklar.
Acilen insanlar uyanmalı dünyayı kimler nasıl yönetiyor farkına varmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nGo 2 yıl
Telefon;
-Ne vereyim abime
ben;
-Ne vericen bana
uzayıp gider böyle şarj bitene kadar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nefendim 2 yıl
Haberin özeti:
"vurdum tekmeyi girdim komutanın odasına"
Cevabımız:
"Ziya,ziyaaaa"


Beyin fırtınası mı..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DigitalWorld 2 yıl
Valla öyle bir şey olursa onları hakimle konuşacak robot yapmayın. Robot hakim yapın. En azından onlar rüşvet almadan ya da ölüm tehditi almadan adam gibi kararlar verebilir.
İş yeri soyuldu. Adam elinde bizim şirketin çek koçanı ile yakalanıyor " Başkasından aldım " diyip serbest kalıyor. O başkasının kim olduğu sorulmuyor bile.
Bu ne lan?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9unkarekoku 2 yıl
Bugün yaşlıların akıllı telefon kullanmaması gibi gelecekte de ben galiba bunları kullanacağım çünkü düşüncesi bile kötü herşeyi de bilmesin duymasın. Hem bir gün bu bildiklerini birilerine satmayacağının veya sahibinin arkasından iş çevirmeyeceğinin ne garantisi var. Sonuç giderek ürkütücü olmaya başladı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
istanbulsrv 2 yıl
kadikoyiphone net bir atak bekliyoruz akasya dan internet sitelerinde bakalim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12416 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
teknoloji, telefon ve
9 etiket daha yapay zeka sohbet Popüler derin öğrenme makine öğrenme Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Mesut Çevik "Speed-Step" MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Kablosuz kulaklık patladı: Kullanıcının yüzünde yanıklar oluştu 2 yıl Hyundai'nin performans modeli i30 N zorlu kış testlerine başladı 2 yıl AMD Raven Ridge APU’ları detaylanıyor 2 yıl Üretilen ilk Apple bilgisayarı Apple-1 açık artırmayla satılacak 2 yıl Çift kameralı ZTE Nubia Z17 Mini geliyor 2 yıl Apple Jonathan Zdziarski’yi ekibine kattı 2 yıl vLog: Qualcomm, Mobil İletişim Müzesini geziyoruz 2 yıl Eski Google Ventures CEO’su yeni bir risk sermayesi şirketi kuruyor 2 yıl Apple’ın satışları 2018'de yüzde 20 artacak 2 yıl TP-Link Ally 15.600mAh Powerbank incelemesi 2 yıl Matrix efsanesi beyaz perdeye geri dönüyor 2 yıl Türkiye için elektrikli taksi hamlesi: İşte proje hakkındaki her şey! 2 yıl Gmail'in Android sürümü üzerinden ''ücretsiz'' para transferi artık mümkün 2 yıl Muhtemel şehir kullanımı sınırlaması dizel araç satışlarını etkiliyor 2 yıl Visa’dan güneş gözlüğü ile temassız ödeme 2 yıl Süper hızlı bilgisayarlar geliştirmek için lazer ışınları kullanılacak 2 yıl Kremlin sözcüsünden S-400 füzeleri konusunda açıklama 2 yıl Twitter’da #NaziHollanda #NaziAlmanya saldırısı 2 yıl Yahoo’nun CEO’suna 23 milyon dolarlık servet 2 yıl Twitter'da milyonlarca bot hesap var 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Akıllı Telefonların yerini Düşünen Telefonlar alacak! Sonraki Diriliş Ertuğrul temalı kılıç sallama oyunu denemesi ile tanışın 2 yıl HTC'nin kişisel asistanı Sense Companion artık Google Play Store'da 2 yıl AMD Ryzen işlemcilerde ısınma değerleri yanlış mı? 2 yıl Nintendo Switch beklenenden çok daha fazla satıldı 2 yıl Google’ın ''internet sağlayan balonlar'' projesinin CEO’su istifa etti 2 yıl Morötesi ışıkta parlayan kurbağa türü keşfedildi 2 yıl Volkswagen Golf R, Performance paketi ile artık daha hızlı 2 yıl SwiftKey'in son güncellemesi 4 farklı tuş sesi getiriyor 2 yıl Waze ve Spotify güçlerini birleştirdi 2 yıl Corsair 600C incelemesi "Corsair'ın heybetli inverse kasa yorumu" 2 yıl Referandum için seçmen listeleri ilan edildi: Nerede oy kullanacaksınız? 2 yıl Almanya'dan sosyal medyaya yönelik yeni düzenleme 2 yıl Samsung Galaxy S8 satışları beklentilerin altında kalabilir 2 yıl Nintendo Switch çıkar çıkmaz kırıldı 2 yıl Metin tabanlı durum mesajı WhatsApp’a geri dönüyor 2 yıl Android telefonlara satışa sunulmadan önce virüs yüklendiği ortaya çıktı 2 yıl Türkiye'nin internet hızı belli oldu: Dünyada kaçıncı sıradayız? 2 yıl Google'dan arkadaşlarınızla YouTube videoları izleyebileceğiniz iOS uygulaması 2 yıl Kredi kartları internetten alışverişe kapatılıyor 2 yıl İnsansız hava araçlarının operatörlerine duyulan ihtiyaç pilotlardan bile fazla Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim